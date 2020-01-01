Гарри всегда был один. И самой заветной мечтой для него было иметь семью, кого-то, кому он будет нужен. Попав в Азкабан, Гарри решил, что так и умрет в одиночестве. Вот только у магии на него совсем другие планы. Он хотел семью? Он ее получил! И даже Азкабан им не помеха! Ну а то, какой у него завелся родственник... Заказывать надо было четче, а теперь не жалуйся!