По-своему
9671
46
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Лили Поттер, Северус Снейп, Эйлин Принц, Люциус Малфой, Том Марволо Реддл, Абраксас Малфой
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Макси, 153 страницы, 22 части
- Статус:
- закончен
Убив Злодея, Герой сам попал в списки тех, кого надо уничтожить. Гарри смог уничтожить тех, кто погубил его семью, но цена этой победы слишком велика. Решив использовать шанс на исправление ошибок, Гарри перенесся в прошлое, заняв тело своей будущей матери. И что теперь делать? Обезвредить злодеев и найти счастье с тем, кто стал любовью всей его жизни! Изумительная обложка от mad bee http://radikal.ru/fp/3f1740b2ae6248dfa6315fbaade05484
Месть Слизерина
9629
52
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Салазар Слизерин/Том Марволо Реддл, Северус Снейп, Игнотус Певерелл, Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Салазар Слизерин, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Макси, 276 страниц, 64 части
- Статус:
- закончен
Случайно подслушанный разговор может изменить все твое представление о своей жизни.Гарри узнает что Дамблдор его использует и собирается убить, его родители живы, все Уизли и Снейп сообщники директора. Гарри советуется с Гермионой, она говорит, что нашла в старинной книге заклинание и ритуал, которые помогут ему исчезнуть, но не поняла, как оно работает. Ритуал срабатывает. Прощай, Гарри Джеймс Поттер. Да здравствует Салазар Слизерин!
Хорошая наследственность.
8946
7
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Гарри Поттер/Северус Снейп/Люциус Малфой, Лили Поттер, Северус Снейп, Гарри Поттер, Альбус Дамблдор, Люциус Малфой, Орион Блэк, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Макси, 101 страница, 13 частей
- Статус:
- закончен
Уничтожив Лорда, Гарри не погиб, как на это рассчитывали, а выжил, причем, получив от своей победы крайне интересные бонусы. Однако, живые Герои никому не нужны, поэтому парня устранили, но умирая, Гарри решает все исправить. Он отправляется в прошлое, решив, что в этот раз он пойдет на Слизерин и все сделает по-другому. Однако, когда у Гарри получалось так, как он планировал? И кто мог предсказать, что у него появится ТАКАЯ семья?
Чужая кровь
8510
22
- Фэндом:
- Первый мститель, Тор, Звездные Войны, Мстители (кроссовер)
- Пэйринг и персонажи:
- Один/Фригга, Локи (Люк Скайуокер), Тор, Брок Рамлоу
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- планируется Макси, написано 279 страниц, 15 частей
- Статус:
- в процессе
Пережив перерождение, Люк Скайуокер обрел новое имя - Локи. Вот только, пусть оболочка другая, суть Императора осталась прежней. Разве что цели новые... Или нет? Люцифер Палпатин-Скайуокер. Новый мир. Новое имя. Старые привычки. Прода! 10.11 Глава полностью. Картинки: http://samlib.ru/img/z/zaharowa_n_a/chuzhajakrowx/index.shtml Омак к произведению: https://ficbook.net/readfic/7574902/19272440 Автор - LustHeresy
Большая Охота.
8484
54
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Гарри Поттер/Том Марволо Реддл/Северус Снейп, Северус Снейп, Драко Малфой, Кингсли Шеклболт, Гарри Поттер, Альбус Дамблдор, Люциус Малфой, Том Марволо Реддл, Карлус Поттер
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Макси, 222 страницы, 45 частей
- Статус:
- закончен
Что делать, если в тебе проснулась вейла? Найти партнера! А что делать, если твой будущий партнер тебя отвергает и это грозит тебе смертью? Провести ритуал замены наследия и выжечь пернатое к Мордредовой бабушке! А что делать, если новое наследие а) агрессивное б) сексуальное в) требует двух партнеров? Объявить Большую Охоту и пусть победят достойнейшие ! МС и штампы.
Его сын
7452
181
- Фэндом:
- Звездные Войны
- Пэйринг и персонажи:
- Люк Скайуокер/ОЖП, Энакин Скайуокер/Мон Мотма
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Макси, 1119 страниц, 59 частей
- Статус:
- закончен
Люк Скайуокер, свет, рожденный от тьмы. Для оставшихся в живых джедаев – новая, но не единственная надежда. Для Темного Лорда Ситхов – плоть от его плоти, шанс на трон и власть над галактикой. Для его опекунов – мальчишка, выросший в песках Татуина, золоченое яйцо крайт-дракона, подброшенное в гнездо мирных обывателей. А кто он на самом деле? И что для него означает быть ЕГО СЫНОМ? Попаданец в Люка Скайуокера. Не канон! Совершенно!
Попа-а-а-л...
7327
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Том Марволо Реддл/Гарри Поттер, Бартемиус Крауч-мл., Гарри Поттер, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Мини, 7 страниц, 1 часть
- Статус:
- закончен
Надоело Гарри Поттеру идти у всех на поводу и вот, юный волшебник проникает в разум Воландеморта, узнает, где он находится и направляется к нему. Наивный мальчишка и не предполагал, что темный маг специально открылся, дабы Поттер нашел его. Мужчина давно желал показать Гарри, что больше не хочет его убивать..Он хочет сделать кое-что… поинтереснее.
Шутки Судьбы.
5843
12
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Лорд Волдеморт/Северус Снейп., Лили Поттер, Северус Снейп, Альбус Дамблдор, Люциус Малфой, Том Марволо Реддл, Нагини
- Рейтинг:
- R
- Размер:
- Макси, 140 страниц, 30 частей
- Статус:
- закончен
Многие мечтают попасть в любимый книжный мир. Многие мечтают попасть в любимого Героя. Многие мечтают попасть в Гарри Поттера. А что делать, если вселенная пошутила и ты попала в Волдеморта?
Попа-а-ал...2. Ну, ты - попала!
5804
1
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Том Марволо Реддл/Гарри Поттер, Северус Снейп, Бартемиус Крауч-мл., Гарри Поттер, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Мини, 8 страниц, 1 часть
- Статус:
- закончен
Казалось, только личная жизнь наладилась... как тут же на его Лорда раскатали губу! И кто? Белла! Впрочем, гриффиндорцы не сдаются и месть их страшна!
Две стороны медали.
5762
36
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Северус Снейп/Гарри Поттер, Том Марволо Реддл/ОМП, Северус Снейп, Гарри Поттер, Альбус Дамблдор, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Макси, 433 страницы, 70 частей
- Статус:
- закончен
Гарри всегда был один. И самой заветной мечтой для него было иметь семью, кого-то, кому он будет нужен. Попав в Азкабан, Гарри решил, что так и умрет в одиночестве. Вот только у магии на него совсем другие планы. Он хотел семью? Он ее получил! И даже Азкабан им не помеха! Ну а то, какой у него завелся родственник... Заказывать надо было четче, а теперь не жалуйся!
Рождение легенды
5746
3
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- ОЖП!Петунья Дурсль
- Рейтинг:
- G
- Размер:
- Мини, 21 страница, 3 части
- Статус:
- закончен
Каждый - сам кузнец своего счастья. Картинки:http://samlib.ru/img/z/zaharowa_n_a/rozhdenielegendy/index.shtml
Правило двух. С исключениями.
5643
29
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Звездные Войны (кроссовер)
- Пэйринг и персонажи:
- ОМП/Меропа Мракс, ОМП, Том Марволо Реддл, Армандо Диппет, Альбус Дамблдор
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- планируется Макси, написано 196 страниц, 19 частей
- Статус:
- в процессе
Виктор всегда пытался обрести Силу, выбрав в качестве образца для подражания ситхов и Императора Палпатина. Он представлял себя Лордом, сильным и могущественным, имеющим власть и учеников.Сила его желания была такова, что у него появился шанс ее исполнить. Меропа Мракс, чуствуя, что умирает, решила дать своему сыну защитника и воспитателя, проведя ритуал призыва сущности-из-за-грани, того, кто согласится на эту роль, и в мир волшебников попадает дух мужчины, воображающего себя ситхом.Прода
Попа-а-а-л....4. Попал? Не попал? Да, мужик, ты - попал!
5435
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Том Марволо Реддл/Гарри Поттер, Люциус Малфой/Северус Снейп, Северус Снейп, Бартемиус Крауч-мл., Гарри Поттер, Люциус Малфой, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Мини, 8 страниц, 1 часть
- Статус:
- закончен
До Англии пока дело не дошло, у Гарри появился новый объект для опытов: Северус Снейп. И что с того, что он сопротивляется? Герои не пасуют перед трудностями!
Право сильного.
5284
8
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Гарри Поттер/Северус Снейп, Северус Снейп, Теодор Нотт, Геллерт Гриндельвальд, Бартемиус Крауч-мл., Рабастан Лестрейндж, Гарри Поттер, Люциус Малфой
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Миди, 55 страниц, 7 частей
- Статус:
- закончен
Волдеморт предложил мир и Гарри стал Гарантом, выйдя замуж за Пожирателя - Северуса Снейпа. Через семь лет он случайно узнает, что под личиной Снейпа с ним живет Крауч мл., его дети - бастарды от Волдеморта и Пожирателей, Северус в Нуменгарде а его самого считают шлюхой. Гоблины прелагают выход из этой ситуации и Гарри соглашается. Берегитесь, Пожиратели! Он сумеет отомстить красиво.
По образу и подобию
5153
10
- Фэндом:
- Звездные Войны
- Пэйринг и персонажи:
- dark!Шив Палпатин/ОЖП/ОЖП, Энакин Скайуокер, Шив Палпатин, Люк Скайуокер
- Рейтинг:
- R
- Размер:
- Макси, 183 страницы, 31 часть
- Статус:
- закончен
Легко ли быть Императором? Альянс создан и точит зубы, подданные облизываются на трон, ученика не интересует ничего, кроме истребителей, а главы СИБ и прочих важных учреждений плетут заговоры. Ах да! Еще и джедаи активизировались и уже на всех парах мчатся бороться с Тьмой в вашем лице. Вы все еще хотите стать Императором? Нет? Да кто ж вас спрашивать будет!
Попа-а-ал...3. Все, вы - попали!
4971
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Том Марволо Реддл/Гарри Поттер, Северус Снейп, Бартемиус Крауч-мл., Гарри Поттер, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- NC-17
- Размер:
- Мини, 11 страниц, 1 часть
- Статус:
- закончен
Семейная жизнь, вроде наладилась, конкурентку устранили... Вот только у Светлейшего есть свои планы на Героя! И что? Зато у него на себя совершенно другие, и не стойте у Символа Света на пути!
Попа-а-а-л....5. Ничто не портит цель так, как попадание!
4898
1
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Том Марволо Реддл/Гарри Поттер, Северус Снейп, Бартемиус Крауч-мл., Гарри Поттер, Люциус Малфой, Том Марволо Реддл
- Рейтинг:
- R
- Размер:
- Мини, 8 страниц, 1 часть
- Статус:
- закончен
Всех осчастливил Поттер, а вот Англию пропустил. Как же так?! Пора исправить эту вопиющую несправедливость!
Цветы жизни.
4805
3
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Гарри Поттер/Северус Снейп/Люциус Малфой, Северус Снейп, Гарри Поттер, Люциус Малфой
- Рейтинг:
- R
- Размер:
- Миди, 63 страницы, 6 частей
- Статус:
- закончен
Решив, что карьера Пожирателей слишком опасна для здоровья и финансового благополучия, Люциус Малфой и Северус Снейп решили увеличить свои шансы на выживания. В течении пятого курса маги сначала завоевали доверие Поттера, а затем соблазнили, став любовниками парня, его советчиками и немного учителями, а после победы Гарри, когда его услуги больше не были нужны, мужчины выкинули Поттера из своей жизни. И чем это им аукнется?
Смерти нет. Есть только Сила
4572
25
- Фэндом:
- Звездные Войны
- Пэйринг и персонажи:
- Квай-Гон Джинн/Шми Скайуокер, Люк Скайуокер, Шив Палпатин
- Рейтинг:
- R
- Размер:
- Макси, 197 страниц, 15 частей
- Статус:
- закончен
Он жил, мечтая о покое, сожалея о допущенных ошибках и умер, чтобы продолжать свое существование. Став Призраком Силы Люк Скайуокер окончательно понял, что вся его жизнь была пляской под чужую дудку и решил исправить сделанный когда-то неправильный выбор. Он был джедаем, хотя количеству трупов на его совести любой ситх позавидует... так может хватит врать самому себе и притворяться?
Просто... повезло!
4390
8
- Фэндом:
- Роулинг Джоан «Гарри Поттер»
- Пэйринг и персонажи:
- Альбус Дамблдор, Армандо Диппет, Том Марволо Реддл, ОМП
- Рейтинг:
- R
- Размер:
- планируется Макси, написано 160 страниц, 21 часть
- Статус:
- в процессе
Что такое удача? А что такое неудача? Как эти понятия связаны и чем отличаются друг от друга? Проведенный магом ритуал вызова демона закончился гибелью мага. Не повезло! Но маг смог отомстить своему врагу даже из могилы. Повезло! В попытке спастись, демон привел в действие заклинание Хаоса, вырвавшее душу человека, живущего в мире, где магия считается шарлатанством. Не повезло!Теперь ты в совершенно другом мире, где магия - обыденность и можешь начать все заново. По-другому. Прода: 10.02.