Искаженная спираль

Naruto
Джен
R
В процессе
748
автор
Лисёнок-11 бета
Размер:
планируется Макси, написано 112 страниц, 23 части
Метки:
AU Магический реализм Магия Наука Научное фэнтези ОМП Повествование от первого лица Политика Попаданчество Психология Философия Черный юмор Элементы гета
Описание:
Наш Обычный русский попадун опять... А вот черт его знает, непонятно даже попал или влетел. В мир чакры и Жаб. Но о жабах пока не вспоминает, а ведь придется. И общаться с ними и жабофилами всякими.
Ну и об остальных, незначительных мелочах Мира Рыбного Рулета гг-ой тоже вынужденно позаботится.
Посвящение:
Читателям, опять же. Все по традиции.
Ну и если, в беспросветном мраке каторжного писательства, появится светлый и спасительный луч спонсорства, Автор это будет категорически приветствовать.
яд\юм : 4100116020219458
Примечания автора:
Будет наш гг-ой пафосно и эпично превозмогать. Дла начала последствия своего явления в одной деревеньке. Ну и потом найдется чего превозмочь, ибо мир для превозмоганий очень даже подходящий.

Мыслишки и делишки гг-оя мыслятся и деяются исключительно гг-оем, я с этим типом вообще незнаком. 0:-)

первое попаданство: https://ficbook.net/readfic/9963056
второе попаданство: https://ficbook.net/readfic/10048886
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Содержание

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