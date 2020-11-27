Искаженная спираль

Размер: планируется Макси , написано 112 страниц, 23 части

Метки:

Описание: Наш Обычный русский попадун опять... А вот черт его знает, непонятно даже попал или влетел. В мир чакры и Жаб. Но о жабах пока не вспоминает, а ведь придется. И общаться с ними и жабофилами всякими.

Ну и об остальных, незначительных мелочах Мира Рыбного Рулета гг-ой тоже вынужденно позаботится.

Посвящение: Читателям, опять же. Все по традиции.

Ну и если, в беспросветном мраке каторжного писательства, появится светлый и спасительный луч спонсорства, Автор это будет категорически приветствовать.

яд\юм : 4100116020219458

Примечания автора: Будет наш гг-ой пафосно и эпично превозмогать. Дла начала последствия своего явления в одной деревеньке. Ну и потом найдется чего превозмочь, ибо мир для превозмоганий очень даже подходящий.



Мыслишки и делишки гг-оя мыслятся и деяются исключительно гг-оем, я с этим типом вообще незнаком. 0:-)



первое попаданство: https://ficbook.net/readfic/9963056

второе попаданство: https://ficbook.net/readfic/10048886