Hi guys, welcome back to the internet! Ближе к делу: давненько меня не было в этой социальной сети, но тому есть объяснение. Я ненавижу соцсети. Еще я ненавижу Ренату, из-за которой нам пришлось улететь в Швейцарию питаться святым духом и травой, делать мне было нечего и решила записать альбом, как вы уже все знаете. Но обо всем по порядку. День начался со звонка и сигареты. Звонили сотрудники сбербанка, сообщили, что с моей карты осуществляется подозрительная транзакция и потребовали сообщить данные. Но я не дура, поняла, что это наглые промыслы мошенников из Америки, поэтому сообщила данные карты Ренатки. Конечно, как вы уже догадались, случился скандал. Было всё: и бензопила, которой режиссерка пыталась отсечь мне голову, чтобы поместить в сосуд и представить в качестве реквизита в следующем фильме; и кувалда, с которой эта истеричка гонялась за мной по всей лестничной площадке, но ебнула им по электрощиту и свет погас во всём квартале и мы остались в темноте. В ход пошла перцовка, которую она по своей вселенской тупости выхуярила себе в глаза. Правый глаз озарился темно фиолетовым цветом, а левый ярко зеленым. Ну я и решила: в нее вселился бес. Я решила загуглить: “Как извлечь беса в домашних условиях”. Поисковый запрос выдал следующую статью: “Изгнание дьявола по-швейцарски”. Оказывается, во вполне современной и не столь уж религиозной Швейцарии сегодня все еще существует практика изгнания нечистой силы из человека. Более того, спрос на такого рода «услуги» постоянно растет. «Одержимым» помогают целых шесть экзорцистов, трое из них работают в городе Кур (кантон Граубюнден). Так я и решила отправить туда эту дьявольщину, но не тут то было. Полетели вместе. Бабке ничего говорить не стала, сделала вид, что мы просто такие хорошие подружки, едем в тур де свисс, как говорится. Набрала она кучу сумок и чемоданов, хотела взять вообще весь свой и мой дом. Но, как известно, я живу на фрунзе и там я дома это мой дом и я его никому не отдам. Поэтому ограничились только ее квартирой. Пришлось заказать отдельный самолет для ее шмотья. Я была бы рада, чтобы моя клюшка полетела на этом самолете отдельно от меня, но чудес не бывает. Пока летели, я гуглила, какие места посетить. Набросала список из 36 гор, с которых можно спихнуть старуху одной левой, не прилагая усилий. Приехали, потратили 3 дня на распаковку вещей. Я подумала, может сжечь все нахуй, пока она будет сидеть в мобильнике и ничего вокруг не видеть. Хорошая идея, но где-то там есть и мои супер модные шлепки - единственное, что мне удалось впихнуть к этому говну. Шлепки жалко, потратила свои собственные деньги. Ну ничего, можно же просто поджечь волосы. Сделала вид, что закуриваю сигаретку. Взяла канистру с бензином (это было обязательное условие к персоналу отеля, иначе я бы не заселялась с этой клушей один на один), перелила содержимое в ведро, достала тряпку и стала мыть пол. Гыгы вот это я придумала. Подожгла сигаретку, а она уже сделала свое дело. Какой был костер. Но вот кто бы мог подумать, что духи моей нелюбимой Ренаты обладают специфическим свойством - создают особую пленку, через которую никакие вещества извне проникнуть не могут. Ешкин кот, только бензин потратила и все сгорело к херам собачьим. На следующий день отправились в горы. Моя нацепила браслетик-шагомер, чтобы потом выпендриваться в инстаграме о количестве потраченных калорий. Я взяла с собой только автомат калашникова, якобы чтобы стрелять по чайкам. На самом деле чайкой в этой пьесе будет заслуженная артистка россии лауреатка госпремии рената муратовна литвинова 1967 гр. Иду сзади, стреляю ей под ноги, камни летят во все стороны. Уже смеркалось, когда мы доползли до вершины горы. Тут откуда-то рената вытаскивает палатку и сообщает, что мы остаемся на ночь тут. Я ахуела. Оставаться с ней в одной палатке это уже самоубийство чистой воды. Слава богу у меня в кармане завалялся огромный гамак. Одним концом я зацепила его за одну вершину горы, а другим - за другую. Получилась приличных размеров кровать, где я буду сидеть и писать в соцсетях, какая у меня дурная подруга. Рената покрутила у виска своим кривым пальцем, но ничего не сказала. Полезла обустраивать палатку. Тем временем мне показалось, что пора пойти на охоту, чтобы сделать шашлык на ужин. Вы меня спросите, почему шашлык нельзя сделать из подручных ингредиентов, ведь со мной пришла такая огромная туша. Я вам отвечу, что у меня на такое аллергия. Ну пошла в лес, убила медведя, сняла с него шкуру, надела на себя. Иду, типа я медведь, вижу лося. Понимаю, что у него такие острые рога, как раз такое мне надо - буду в бабку кидать ночью. Собираю все находки в рюкзачок. Туда же засунула нескольких птиц для коллекции. Пришла в наш палаточный лагерь, а рената уже спит сном трупа на моем гамаке ну еб вашу налево. Но я порадовалась, что у меня есть рога оленя, из которых я уже делала ножик. Сбегала на другую гору, обрезала гамак. Рената полетела вонючей чайкой вниз в сторону нашего отеля. Я довольная, стою в медведе и в ус не дую. Решаю все-таки переночевать сегодня тут, а завтра пойти и наслаждаться покоем в спа отеле. Уже вижу пятый сон про травку и лужайку, как раздается звонок сотового. Высвечивается до боли знакомая буква алфавита. Вы же понимаете, что писать имя этой женщины полностью у меня рука не поднимается. Отвечаю. Сообщает мне радостным голосом, что оказывается в полете с горы у нее раскрылся парашют из трусов и она плавно залетела в форточку нашего номера и приземлилась в кровать, даже не проснувшись. Опять я проиграла в этой схватке. На следующий день началась электротерапия изгнания бесов. Калошу посадили в темное помещение размерности 2х2 и нацепили на бошку кастрюлю с проводками, проводки присоединялись к компуктеру, благодаря чему на мониторе я могла наблюдать ее мысли. К компьютеру был присоединен джойстик, чтобы с его помощью уничтожать демонов (как в гта). В качестве оружия против нечисти я выбрала перочинный нож. Уже приготовилась к сражению, калоша была в отключке. Но, как оказалось, демоны в ее башке имели нетипичный вид: брюлики, шампанское и баленсияга - всё это принимало вид единой субстанции, постоянно мутирующей то в обличие Иисуса Христа, то Уинстона Черчилля, то Маргарет Тетчер, то принцессы Дианы. Кончено, я не такая аморалка, чтобы убивать тех, кто уже помер. Скажем так я не некрофилка. А просто наркоманка и алкашка. Короче говоря, наш трип оказался бессмысленным. Назовем его просто бед трип. Вот и всё. Идите нахуй, альбома не будет.