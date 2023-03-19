Часть 2

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***** Из сна я вынырнула быстро, как будто и не спала вовсе. И вот именно в этот момент, в момент пробуждения на меня вдруг и обрушилось это. Резко потемнело в глазах, виски сдавило огненным обручем, под веками полыхнуло, и в мой мозг мощной лавиной хлынула информация о жизни Гарри, ну то есть о моей вроде бы как жизни. Ну, братцы, скажу вам, это что-то! Непередаваемые сцуко оЧуЧения! Ноги у меня в буквальном смысле отнялись, а сердце заполошно затрепыхалось. От навалившейся в миг слабости, тошноты и головной боли я на секундочку буквально вылетела в астрал. Да я блядь умирала гораздо безболезненнее! Глухо застонав и натужно дыша, я попыталась сфокусироваться на текущем моменте, на данной секунде и на окружающей действительности. Так, стоять—бояться! Взять себя в руки, побыстрее собрать конечности до кучи и начинать соображать! Никому не пожелаю пережить тот момент, когда ты вдруг понимаешь, что у себя в голове ты не одна! Шизофрения в чистом виде, полное раздвоение личности маниакальное и депрессивное. Вот она я, девочка Маша пятидесяти четырех лет и одновременно вдруг я мальчик Гарри неполных одиннадцати лет. Жесть полнейшая! Вся жизнь парнишки пронеслась перед глазами в ускоренной, бешенной перемотке. И как результат — вот он я, мальчик Гарри, со всей своей памятью, мыслями и чувствами. А вчера мы, оказывается, всей нашей семьей ездили в зоопарк отмечать день рождения Дадлика. Меня, оказывается, никто не отделял от семьи Дурслей, я вполне себе любимый племянник, меня тут любят и заботятся, хотя Гарри считал, что Дадли все-таки любят сильнее. И в чулан меня никто насильно не загонял, это как оказалось, мое любимое место медитаций, убежище, где я мог побыть в тишине и покое, место персонально мое, личное. Правда тетушка всегда ворчит, когда я там ночевать пытаюсь и даже кушетку мою сделала по возможности неудобной и некомфортной, но потом махнула рукой на мои загибы. В общем, мое это Место, вот прямо так, с большой буквы. У Дадли даже случилась полноценная истерика на тему, что мама с папой, оказывается, Гарри любят больше, чем его, раз у того появилось свое собственное Место, а у него, бедного разнесчастного нелюбимого сына, ничего похожего и в помине нет. И успокоился он лишь тогда, когда дядя Вернон пообещал построить специально для него домик на дереве, чтобы у него тоже было свое, персональное убежище. Кузен тогда раздулся от гордости и важности и ревниво отслеживал, чтоб я и думать не посмел приблизиться к его персональной собственности, заявляя, что его домик в сто раз круче какого-то тесного, малюсенького чулана. Все эти события произошли почти пять лет назад и с тех пор считается, что у Дадли есть домик на дереве, а у меня чулан. Причем кузен уже спустя пару дней смирился с тем, что чулан — он только мой, потому как вдвоем там тесно и спать, и играть и находится, да и в принципе скучно и не интересно. А вот домик на дереве в тот же день незаметно стал общим, опять же потому, что Дадли одному там быстро стало скучно и не интересно. И мы каждую весну-лето-осень с удовольствием там зависаем, играя в свои мальчишеские игры и обсуждая свои пацанские проблемы и дела. И за проявления магии меня никогда не ругали и не наказывали. Тетушка прекрасно понимала, что бороться с этим все равно, что бороться со стихией, то есть совершенно бесполезно. Она сразу, еще в мои пять лет, после первой взлетевшей в воздух тарелки с овсянкой постаралась объяснить всем в семье, что ничего страшного не произошло, что так и задумано, что я не странный, а особенный и в некотором роде даже уникальный. Ну что сказать — убедила. И чулан у меня, собственно, поэтому и появился. Когда я после объяснений попросил найти мне место, где бы я мог пересидеть в тишине, покое и одиночестве очередной взбрык магии, она, подумав освободила мне чулан, обозвав его моим магическим убежищем. С тех пор так и повелось. Вот своей комнаты у меня и правда нет, но внимание: нет ее и у Дадли! Мы с ним разделяем одну комнату на двоих, у нас двухъярусная кровать, и я как более мелкий сплю наверху. Все остальное у нас тоже общее, ну, конечно, кроме одежды по понятным причинам. Ведь этот бычок-переросток гораздо крупнее и плотнее меня. Я, и правда, бывает, донашиваю его вещи, но покажите мне такую семью, где этого не происходит? По-моему, это просто такая судьба всех младших братьев. У меня в семье, кстати, было точно также. Мой младший лет до тринадцати периодически таскал и донашивал кое-какие вещи старшего, пока резко не пошел в рост и не перерос брата по всем параметрам и ввысь и вширь. А те ужасные обноски, в которых я вчера себя обнаружил, это, оказывается, моя любимая пижама, которую я с болью и кровью вырвал-таки себе у тетушки, когда она пыталась снести это безобразие на помойку. Вот так-то, други мои ситные! Вот вам и не-адекватные, злые Дурсли! Все совсем не так, как в каноне. У меня у самой мальчишки тоже точно так же жили в одной комнате и спали на почти такой же двухъярусной кровати. И единственное, что у них было у каждого свое, это отдельные полки в шкафу под одежду, отдельные тумбочки под всякое-разное-мальчишеское-жутко-секретное и отдельные ящики в письменном столе под канцелярщину. Игрушки только в первый день появления делились на твое — мое и ревниво отслеживались по принадлежности хозяину, все остальное время они мирно существовали в общем ящике для игрушек. Вот такой вот выверт подсознания. Оказывается, у Петуньи почти такой же подход к воспитанию детей, как и у меня. Вот один к одному мой стиль поведения и отношения с детьми. А вот Гарри иногда, исходя из детского максимализма, бывало, обижался на нее и дядю и считал, что его любят меньше, но я, познакомившись с его памятью и с высоты своих прожитых лет и опыта могу твердо сказать, это не так, Петунья не делит и не делила пацанов на свой — чужой. Вот за это, Петунья, тебе низкий поклон и уважуха от такой же матери, как и ты. Принять чужого, по сути, ребенка, которого она никогда раньше не видела и не знала о его существовании, принять в тот момент, когда у самой на руках был такой же карапуз. А добытчик в доме только один и все распланировано — подсчитано без учета лишних расходов и ртов и, как говорится, не до жиру. Ну и кто она после такого, как не мать-героиня? Я бы сама не смогла растить и относится к Гарри лучше. Я даже как-то мысленно стала отождествлять Петунью с прежней собой. А сестру она уже давно простила, ведь смерть, как и время, обнуляет все обиды и все непонятки. Вернон Дурсль, вернее дядя Вернон — это большой, крупный, но очень добродушный и добрый человек. Редко какой мужик примет чужого подкинутого без согласия ребенка. Вот прямо уважаю, прямо снимаю шляпу, ведь мог же реально попить у Петуньи крови, отказаться признавать чужого, по сути, пацана, не захотеть вешать себе на шею гембель, связанный с воспитанием дитяти. А он смолчал, смирился и в итоге привязался и полюбил его. Короче, по всему выходит, что в данной вселенной у нас Дурслигуд. Вот так вот, дорогие мои господа-товарищи. Я прямо от души порадовалась за Гарри и заодно и за себя конечно. Ну что сказать, повезло. И братишка мой тут не избалованный неуправляемый хряк и отморозок, а просто обычный пацаненок, нормально воспитанный и наравне с Гарри периодически получающий животворящего пенделя от родителей. Вот и сегодня нам предстоит отбывать наказание и разгребать последствия моей спонтанной шалости в зоопарке. Финт ушами отмочил я, а наказывать будут обоих. Мне так хотелось помочь питону сбежать из неволи в Бразилию, что я, когда Дадли споткнулся и навалился на стекло вольера, чуточку помог и развалил то стекло к ебеням. И пока все паниковали, выпустил питона восвояси. Вот и получается: стекло разбил я, питона выпустил тоже я, а отгребем мы вместе с Дадли. Вот такой я оказался хитрый и коварный. Ну, все, пора уже отрывать себя от кушетки, вставать и выползать из убежища, в которое, как оказалось я сбежал ночевать, терзаемый угрызениями совести. Вот, собственно, и подкрался момент истины. Теперь уже я твердо уверена, что английский для меня не проблема. В общем, я встала, натянула очечечки, открыла дверь и вышла в люди. Ну, с Богом, что-ли! Понеслась родимая! Момент истины. — Доброе утро, тетушка! — Скороговоркой выдал на гора я, едва увидев тетю, вынимающую противень с чем-то неопознанным, но умопомрачительно пахнувшим из духовки. — Доброе, Гарри! Так давай быстренько умывайся, приводи себя в порядок, зови Дадлика и приходите завтракать. Я горной козочкой рванул на второй этаж, растолкал Дадли и помчался в ванную. Кушать хотелось неимоверно. Кузен все еще сердился на меня и обижено пыхтел, спускаясь за мной на кухню. — Так, молодые люди! — увидев нас, сказал дядя Вернон, сурово нахмурив брови. — Вы еще помните, что вы наказаны? Давайте, быстро ешьте и вас ждет работа. Будете знать как шкодничать! Дадли укоризненно глянул в мою сторону. Ну что сказать? Сознаю свою вину, меру, степень, глубину… Вот так и получилось, что мы почти целый день помогали дяде наводить порядок в довольно сильно захламленном гараже, сперва таская на мусорку пакеты с не идентифицированным мусором, а потом подметая полы, протирая полки и расставляя по местам всякие полезные в хозяйстве и интересные штучки-дрючки. И знаете — совместный труд реально сплачивает и сближает как ничто. Уже на втором мешке мусора мы с Дадли дружно перемаргивались и перешептывались, окончательно замирившись на третьем. Ухайдокались, конечно, мы знатно. Поэтому, плотно поужинав мы с ним дружно сказали спасибо, так же дружно направились в свою комнату, где, не сговариваясь, дружно растянулись каждый на своей кровати. Хотелось молча полежать и проанализировать сегодняшний день, разложить по полочкам все полученные знания и сведения. Ну, во-первых, после того, как у меня в голове взболтались и слились в экстазе две моих личности и две моих жизни, я заметил, что стал воспринимать себя больше мальчиком, именно он, а не она. Во-вторых, я полностью принял всех Дурслей как свою настоящую семью. Они перестали быть для меня персонажами фанфика, а стали близкими и дорогими людьми. Я почувствовал, что перестал уже приключаться, а стал просто жить. Девочка Маша органично слилась с мальчиком Гарри, передав ему все свои знания и накопленный жизненный опыт. Хотя, скорее наоборот, это мальчик Гарри слился с девочкой Машей. Мозги то у меня все же больше мои. Как ни крути, а все же я больше Маша, чем Гарри. Вот мне интересно: а тут в Гринготтсе проводят магическое определение статуса крови? Определяют ли магический возраст волшебника? Как было бы чудесно оказаться здесь совершеннолетним! Ну, Магия, родименькая, помоги! Мне это позарез нужно! Жутко не хочется быть зависимым от кого бы то ни было, да хоть бы даже и от тех же Дурслей. Даже с учётом, что здесь они нормальные и хорошие родители. А ведь есть ещё всякие предполагаемые махинаторы-манипуляторы в вырвиглазных балахонах. Ладно, все. Спать! Завтра будет новый день, и у меня такое чувство, что мой затяжной день сурка наконец-то закончился. ***** Из сна я вынырнул быстро, как будто и не спал вовсе. Полежал, прислушиваясь к уютному сопению Дадли и решая, вставать сейчас и пойти помочь тетушке с приготовлением завтрака или еще немного поваляться? Кроме того, я хотел вдумчиво и обстоятельно переговорить с тетушкой на тему своего волшебства и как-то легализовать перед ней свои знания о возможном будущем, а главное, свою волшебным образом полученную взрослость мышления. Столько вопросов, столько задач — голова дымится. Я потихоньку спустился с кровати, стараясь не шуметь и не разбудить кузена. Направившись в ванную, я продолжал размышлять, какие шаги мне предпринять в первую очередь. Плохо то, что я абсолютно не помню, когда мне придет первое письмо из Хогвартса. Вроде бы за неделю или две до моего дня рождения? Или раньше? Вот не зафиксировался у меня этот момент, хоть тресни. Не помню я. Помню только, что времени хватило на то, чтоб довести дядю до белого каления и до побега из дома. Сколько же дней нас атаковали совы? Сколько дней дядя звенел нервами и скрипел зубами? Неделю, две, меньше? А ХЗ! Голова моя дырявая. Вот и ломай теперь ее, сейчас ли проситься на Косую или погодить до письма, чтобы потом сразу одним махом закупиться к школе. Надеюсь, тут у меня есть деньги хотя бы на учебу, а в идеале взагали на безбедную и не проблемную жизнь. И вот интересно: а этот гад белобородый, когда подсовывал мою тушку Дурслям хоть какое-то денежное довольствие на меня выделил? Надо не забыть спросить у тетушки. Хотя я прямо сейчас вангую: ни фига они на мое содержание не получали. Зуб даю. В общем, похоже, придется все же дождаться первого письма и только тогда ехать в магический квартал. Как говорится, реализовать такой вот своеобразный твикс, два в одном: первое: получить всю доступную информацию, пройти проверку крови и статуса и второе: закупиться к школе. Ибо с Хагридом идти на Косую я категорически отказываюсь. Нет уж! Чур, меня чур! Спасибо, но лучше не надо! — Доброе утро, тетушка! — Я абсолютно искренне и душевно улыбнулся ей. Вот нравится мне Петунья — наш человек! Мне хотелось вести себя с ней так, как мне бы и самому хотелось, чтоб так вели себя со мной мои дети. Блин, немного запутанно, но надеюсь, вы поняли мою мысль. Тетя ответила на мою улыбку, подошла и нежно взлохматила мои вихры. — Дадлик еще спит? — Ага, сопит как сурок! — мы одновременно понимающе усмехнулись. — А ты сам, чего так рано подхватился? — Выспался уже, готов к труду и обороне. Тетя вскинула на меня удивленный взгляд. Сука-блядь, палюсь по полной. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. Я мальчик, блин, ребенок, я не могу так разговаривать, я не взрослый! Так вдох на три, выдох на четыре. Успокоиться. В Хогвартсе будет полегче, меня там никто не знает, может я всегда так разговариваю и так фразы строю, может я вундеркинд и бриллиант не ограненный в одном флаконе. Ну, может же быть? Там меня такого нормально воспримут, ну может плечами пожмут, подумают, что сказываются особенности магловского воспитания. А тут надо два месяца продержаться и явку не спалить. Ну, или легенду придумать и обоснуй подвести железобетонный. Да, определенно обоснуй, ибо не смогу я так долго притворяться. — Тетушка, чем тебе помочь? Я специально пораньше проснулся. Тетя, задумчиво вглядевшись в мои глаза, видимо, приняла какое-то решение, легко улыбнулась и кивнула. — Давай тогда ставь жариться бекон и помешивай, пожалуйста, кашу, а я пойду дядю Вернона будить. Тетя скользнула на лестницу, а я облегченно выдохнул. Пронесло. Но было близко. В следующий раз могут появиться неудобные вопросы. Надо срочно что-то придумать! Я возился на кухне, обдумывая стратегию разговора с тетушкой. Вот как принять? Стоя? Сидя? Лежа? Опять пробило на ха-ха. У меня еще из прежней жизни такая особенность: как начинаю нервничать, начинаю ерничать и хихикать. Состояние веселого ужаса во всей своей трудноописуемой красе. Да уж. Остается только глубокомысленно сдвинуть брови и с достоинством надувать щеки. Так, сейчас тетушка пригонит всех на завтрак, потом дядя укатит на работу, Дадли засядет за стрелялку, вот тогда я на тетушку и наеду! Очень постараюсь с ней как-нибудь так объясниться, чтоб и волки сыты и овцы целы. Обосновать, чего это Гарри так внезапно повзрослел — та еще задачка. И, кстати, о Гарри! Я так до сих пор и не понял, от чего же, собственно, он умер? Что же с тобой случилось, ребенок, той ночью в чулане? Ведь, как оказалось, никто тебя не избивал смертным боем, не наносил не совместимых с жизнью травм, не гнобил морально и физически, не морил голодом. Тебя любили и не обижали. Ну да, ты был худой как щепка, но это не показатель. С одной стороны у тебя кость тонкая и звонкая, ты априори не можешь быть ни плотным, ни тем более полным. А с другой стороны и это только волшебники знают, что для поддержания и развития магического ядра юному волшебнику нужно кушать едва ли не в два раза больше, чем обычному человеческому детенышу. Тетушка об этом не знала, да и откуда бы? Порции она вам с Дадли наваливала одинаковые, а твою худобу, скорее всего, списывала на ускоренный метаболизм и особенности развития юного волшебника. Короче, скорее всего, считала, что не в коня корм. А ты, видимо, привык всегда быть полуголодным, считал, что это норма, ну или стеснялся добавки просить. Вот поэтому с твоей худобой мы маемо що маемо. Да и спортом бы тебе не помешало заниматься. Ты же абсолютно не спортивный, а это неестественно для здорового, подвижного, жизнерадостного мальчишки. Магия оберегала? Не давала тратить и так дефицитную энергию? Ну, насчет еды я это исправлю, объясню все тетушке под шумок сегодняшних откровений. И насчет спорта подумаю. Вот Дадли однозначно надо на бокс отдавать, самое то это для него, во всех фиках так прописано. А мне? Когда там еще тот квиддич нарисуется. Да и не уверен я, что у меня получится. Как говорится: не попробуешь — не узнаешь. Хм, чем бы я хотел этаким спортивным заниматься? В той же выручай-комнате любой тренажерный зал устроить можно. Так, дайте подумать. Что я люблю? А люблю я… ма-аать… рука-лицо, люблю я то, что и любил в прошлой своей жизни: фитнес, танцы восточные и латинские, плавание, бадминтон и кататься на коньках. Вот так вот сознание влияет на бытие. Самые «мужские» виды спорта! Меня опять пробило на поржать. Ни дня без приключений нам нельзя! Собственно, почему бы и нет? Кто мне указ? Вот такой я загадочный Мальчик-который-выжил, спешите видеть! Впервые на арене! Вот этим всем и займусь в выручайке. Что-то я отвлекся. Что же все-таки произошло с тобой, Гарри? В памяти этого нет. По какой причине ты ушел и освободил мне место? Я, конечно, благодарен тебе и все такое, но все же печально все это. Может, у тебя во сне какой-нибудь стихийный, неуправляемый магический выброс случился? Уже не узнаем. Я только надеюсь, что ты сейчас там, где больше всего хотел быть и с теми, кто тебя очень сильно и по-настоящему любит! Накормив завтраком все семейство и проводив дядю на работу, тетушка вышла в палисадник поливать и окучивать розы — свою отраду и гордость. Я ей раньше всегда помогал, умиротворяла меня эта нудная, монотонная работа. А вот сейчас вот реально не хочу. И это опять влияние меня версии 1.0. Не любил я в земле ковыряться, не мое это от слова совсем. Корни этой неприязни родом из советского детства. Тогда во времена тотального дефицита иметь дачу считалось и нужным, и престижным и необходимым. И хочешь — не хочешь, а приходилось вместе с родителями в обязательном порядке выезжать на дачный участок, поливать и окучивать, полоть и удобрять. Наелся этого по гланды. Как я буду выкручиваться на травологии — в душЕ не ебу. Так, нужно пойти провести небольшую разведку боем, когда там наша тетя, которая из Бразилии, где много-много диких обезьян, освободится и сможет уделить время разговору со мной. Потом нейтрализовать Дадли, переключив его внимание на стрелялку и уже без свидетелей и помех озвучить весь масштаб трагедии тетушке. Что племянник ее, вот неожиданная радость — вырос и повзрослел. Вот только все мои наполеоновские планы на это утро полетели коту под хвост. У тетушки какое-то незапланированное собрание ее клуба элитных домохозяек нарисовалось. Она в темпе вальса собралась и, дыша духами и туманами, растворилась вдали. Абидна! Мы с Дадли одни на хозяйстве. Ну что ж, это тоже не плохо. Можно просто сесть и по свободке наклепать себе тезисы, вопросы и шпаргалки по этому миру. Составить и подготовить наш ответ Чемберлену и план захвата города Парижа. Вообще никогда лишним не будет систематизировать и привести в порядок все свои мысли и знания. Сказав кузену, что иду на кухню читать, или выполнять какое-нибудь школьное задание на лето, заслужил от него ошарашенный взгляд и кручение пальцем у виска. Не отрываясь от стрелялки он со всемирной скорбью во взгляде, видимо жалея меня за мою придурковатость и отсутствие фантазии, благославляюще махнул рукой в сторону кухни. Ну, я и пошел. Нашел тетрадку и ручку, сел и задумался. Итак, что мы имеем? 1. Жизненно необходимо разобраться с вопросами, связанными с Гринготтсом, а именно: какого я рода-племени, какой мой магический статус, есть ли здесь у меня какие либо наследия или плюшки и сколько денег у меня в банке. Озаботится ментальной и прочей защитой! Артефакты! Книга рода! 2. Если удастся, договориться с гоблинами, пусть подберут мне специалиста на ускоренный блиц курс по овладеванию волшебством, но это после того, как пойму, есть ли у меня на это деньги. 3. Палочка! Лучше выбрать какую-нибудь другую, без пера феникса. 4. Попросить тетушку сводить меня в Мунго на консультацию относительно шрама, но это тоже после того, как пойму, есть ли у меня на это деньги. И заодно не забыть узнать, можно ли исправить мне зрение. 5. Озаботится защитой Дурслей. Но условие все то же, наличие денег. 6. Обязательно прочитать до Хогвартса историю магического мира, ознакомиться с этикетом, ну и изучить все учебники по возможности, особенно зельеварение! 7. Не попасть на Гриффиндор! Там шумно, там Уизли, а я их не хочу. Никого не хочу, даже близнецов, будь они хоть трижды распрекрасные. 8. Никакого Слизерина! По возможности сохранять нейтралитет с Малфоем. Пожать ему руку! 9. Попасть на Пуффендуй. Там рядом кухня и замечательный декан. В крайнем случае, попасть на Когтевран, у них тоже декан прикольный. 10. Гермиона и Невил — не допустить их поступление на Гриффиндор. В идеале оказаться с ними на одном факультете. 11. Не смотреть в глаза Дамблдору и Снейпу! Никогда! Вообще держаться подальше от начальства, поближе к кухне. И ни в коем случае не пить у директора чай и не есть его лимонных долек. Я внимательно перечитал все одиннадцать пунктов. Это то, что нужно выполнить в первую очередь. Самая большая проблема, в том, что я полный неуч и у меня совершенно нет времени и возможностей все это исправить до Хогвартса. Ладно, беседуем с тетушкой и ждем письмо. Все остальное после этого. Я закрыл тетрадку прекрасно понимая, что это только вершина айсберга, что задач передо мной стоит море разливанное и по-хорошему список надо продолжать и продолжать, но у меня просто опустились руки. Блядь, я не справлюсь. Понимаю, что у страха глаза велики, и глаза боятся, а руки делают, но можно я немного подепрессую? Ну, вот самую малость, капельку? Пойду полежу. Это состояние просто необходимо заспать. Отлежаться. Я себя знаю, у меня всегда так. Железобетонно срабатывает принцип утро вечера мудренее. В моем случае это значит, что с проблемой нужно переспать и она уже не будет казаться такой уж огромной проблемой.