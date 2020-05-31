Часть 3

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Брок Рамлоу вдохнул полной грудью и открыл глаза. Несколько минут он просто лежал, наслаждаясь забытым чувством жизни без боли. Над головой тихо шелестело листьями незнакомое дерево с желтыми плодами, где-то позади журчал ручей, в воздухе пахло предрассветной свежестью и какой-то первобытной чистотой. - Сдох я, что ли? - вслух удивился Брок. - Возможно, - произнес знакомый голос. - Хотя я пока предпочитаю рассматривать другие версии. Брок перевернулся на бок и уперся глазами в Капитана Америку. Брок моргнул. Видение не растаяло и даже не поменялось на его обычные ночные кошмары. Роджерс сидел, прислонившись к необъятному стволу бело-розового цвета. Другой в таком месте и позе выглядел бы максимально расслабленным, но только не ходячий агитплакат. Щит в руке, маска на лице, плечи напряжены, - словно Капитан готов в любой момент броситься на врага или разразиться очередной телепроповедью для детей младшего и среднего возраста. Капитан Америка повернул голову и посмотрел на него. - Что, - Брок поскреб скулу, поморщился. - Разочарован? Овцы на арфах не бренчат или компания неподходящая? Роджерс с видимым усилием отодрал взгляд от лица Брока и отвернулся, вглядываясь в полыхающий у горизонта восход. - Что ты об этом думаешь? - Роджерс кивнул в сторону огненного полукруга солнца. Брок посмотрел на красное солнце, розовые облака, высокое небо над окутанной сумеречным туманом саванной. Сочная трава колыхалась, из разбросанных тут и там кустарников поблескивали горящие янтарем глаза и раздавались приглушенные порыкивания. - Э-ээ, красиво? - Хм, - Роджерс поджал губы. - Что? Я не художник. Брок встал, мимолетно удивляясь легкости собственных движений. - Это ты доспехи с меня снял? - провел рукой по груди, дернул воротник темной рубашки. - А взрывчатку куда дел? Капитан развернулся к нему всем корпусом и уставился с таким видом, словно Брок был сломанным кубиком рубиком, а Кэп пытался понять, можно ли его собрать. - Чего? - Брок оскалился, чувствуя, как натягивается едва наросшая поверх ожогов кожа. Большим пальцем провел по рассекающему половину лица шраму, ухмыльнулся. - Глаз от моей неземной красоты отвести не можешь? Кэп перевел взгляд на крону дерева. - Как думаешь, где мы находимся? - спросил Кэп. - У меня горло пересохло и я хочу жрать, - сказал Брок. - Так что мы вряд ли в раю. А на ад это место не тянет. Кэп покосился на свое запястье и медленно кивнул. - Короче, мы живы, но далеко от Лагоса, - продолжил Брок. - Не знаю, насколько далеко. Ваша мутантка закинула нас километров за сто, не меньше. - Гораздо больше. И она не мутантка, - поправил Кэп. - Алая Ведьма используют магию. Брок закатил глаза. - Вижу, наше расставание не прошло тебе на пользу. Еще скажи, что теперь в языческих богов уверовал. Как дела у Тора? - Это другое. Наше расставание? - Кэп нахмурился. - Вы о чем, Рамлоу? Мы не встречались. - А, мы снова на "вы" и по фамилии. Хотя, твоя правда. На меня раньше бывшие дома не роняли. Для такого, блять, надо отдельное слово придумать. Несколько минут Кэп смотрел на Брока. Затем сдернул маску назад и провел пятерней по волосам. - Рамлоу, то, что вы сделали, характеризуется как государственная измена. В мое время за такое полагался расстрел. С тех пор многое изменилось, но, как я слышал, предательство, нападение на вышестоящего офицера и попытка переворота, по-прежнему считаются тяжким преступлением. Роджерс смерил Брока взглядом. - Кроме того, я не понимаю, о каких отношениях, кроме профессиональных, вы говорите. - Издеваешься? - выдавил Брок. Роджерс нахмурился. - Профессиональные отношения? - Брок ухмыльнулся. - Кофе с шоколадками из Старбакса коллеги часто таскают? - Шерон все время, - Кэп вздохнул. - Хотя я просил ее не делать этого. - Сучка, - Брок скрипнул зубами. - Не оскорбляй девушку, она этого не заслужила. - Эта шлюха с первого дня тебе в трусы запрыгнуть пыталась. Ты ее трахал? - Рамлоу! Язык! - Во рту! Проверить хочешь? - Я не собираюсь продолжать этот разговор, - Кэп обошел дерево и сел с другой стороны. Через минуту он услышал шаги и на траву рядом плюхнулся Рамлоу. - Помнишь наше первое свидание? Ты затащил меня в кино на какую-то черно-белую хрень для детей. - "Волшебник Страны Оз" это классика, Рамлоу. Хорошо, возможно, мы были не просто коллегами. Я относился к вам как к другу. О чем теперь могу только сожалеть. - Ночной сеанс, места для поцелуев. Ты обычно с друзьями по киношкам обжимаешься, Кэп? - Наташа... - Так и знал! - прорычал Брок. - То-то вы с ней на эскалаторе засосались. Убью рыжую блядь. - Я хотел сказать, что Наташа однажды приглашала меня в кино. - Убью. - Я отказался. - Кэп сдвинул брови. - Ты знал, что мы были на эскалаторе? - Шутишь? - Брок фыркнул. - Я твою всеамериканскую задницу в любой толпе узнаю. Стив покраснел. Брок заглянул ему в глаза, усмехнулся. - Я тебе еще цветы утром притащил как дурак. - Помню. - Бля. Я даже бабам цветы не дарил. Друзья так делают? - Ну... - Если это опять Романова... - Коулсон, - Стив улыбнулся краем рта. - Белые каллы. На 9 мая. - Мне этот твой фанат никогда не нравился. - Брок поскреб шрам у уха, вздохнул. - Ладно. Зато твои друзья вряд ли отсасывали тебе в раздевалке после тяжелой миссии. - Ну... Взгляд Рамлоу потемнел. - Если ты скажешь "Коулсон", то я за себя не отвечаю, - предупредил Брок. - Вообще-то, - Роджерс вздохнул. - Я хотел сказать "Баки". Брок открыл рот. Закрыл. Снова открыл. - Ггхы, - выдавил Брок после трех минут судорожных усилий. - Извини, пытаюсь уложить в голове эту картинку, и понимаю, что точно не художник. Отмороженный психопат с железной клешней делал тебе минет... - Баки не психопат! - Кэп, я собственными зеньками видел, как твой интимный друг голову человеку оторвал. Хрен знает, спермотоксикоз до добра не доводит, но если выбирать между оральным сексом с Зимним Солдатом и нильским крокодилом - я бы скорее рискнул с крокодилом. - Ты ничего не знаешь о Баки. - Роджерс сжал кулаки. - Баки самый лучший, добрый и замечательный человек из всех, кого я знал. - Если хладнокровный, в прямом смысле, убийца - лучший человек в твоей жизни, то, извини за мнение, но твоя жизнь - дерьмо. И я в нее вписываюсь как родной. На лице Кэпа проступили желваки. Он медленно встал, сжимая кулаки. - Закрой рот, - процедил Кэп. - В отличие от Баки, ты для меня ничего не значишь. И никогда не значил. Рамлоу тоже встал, разминая затекшие плечи и ухмыляясь. - Это была попытка уязвить типа? Сначала ревность пытаешься вызвать, теперь это. Кэп, Кэп... Пробежал за мной полторы тыщи километров, чтобы сказать, как сильно я тебе безразличен? - шагнул вперед. - Самонадеянность всегда была твоей проблемой, Рамлоу, - Стив оттолкнул его. Брок ударился спиной об теплый древесный ствол. - Лицемерие всегда было *твоей* проблемой, Роджерс, - откинул голову назад, обнажая шею. - Ты меня хочешь, - ухмылка Брока стала торжествующей. - Даже с паленой рожей. - Ненавижу тебя, - пробормотал Роджерс. - Кэп, у тебя зрачки расширены, - шепнул Рамлоу и, воспользовавшись замешательством Капитана, рванул на себя, меняясь со Стивом местами. Теперь уже спина Кэпа подпирала ствол гигантского дерева, а Брок отыгрывал хищника, загнавшего свою добычу. "Добыча" часто дышала и могла без усилий вырваться из загребущих лап хищника. Но не делала этого. - Мое отношение к тебе это не изменит, - глаза Кэпа скользнули мимо и расширились. - Заметано, - оскалился Брок. - Надеюсь, ведьма закинула нас достаточно далеко, чтобы твои приятели не очень быстро нас нашли. - Ш-шш... - Словами, Роджерс. Если есть возражения или предложения - говори сейчас или заткнись нахер. Как насчет стоп-слова? - Черная пантера, - прошептал Кэп. Рамлоу моргнул. - Нестандартный выбор. Роджерс напрягся. - Пантера, - на грани слышимости снова прошептал Капитан. - У тебя за спиной. - Кэп, я говорил, что твое чувство ю... - Ррррр... Брок скосил глаза. - Рраа-рр... Обернулся. - СУКА! БЛЯТЬ! Это пантера!!! - Я же сказал. Брок схватился за то место, где должен был быть пистолет, и обнаружил, что его зауэр пропал вместе с кобурой. Как и все остальное оружие, включая гарроту с алмазным напылением, шесть потайных ножей, и набор швейных игл с большим ушком. - Твоя ведьма совсем озверела, - сказал Брок. - Телепортировала в нигерийский заповедник и обчистила до последней иголки. У тебя запасная пушка есть? Нож? - Мы не в Нигерии, - Роджерс встал рядом, держа щит перед собой и не выпуская пантеру из поля зрения. Кивнул на крону раскинувшегося над ними дерева. - Это марула. Она растет южнее. Брок посмотрел на развешанные между листьями как елочные шары желтые плоды. - Насколько южнее? Кэп пожал плечами. - Зимбабве, ЮАР. Где-то в том районе. Смотри, еще пантера. И еще... Из окружающих дерево кустов одна за другой появлялись огромные черные кошки. Они рычали, цокали и сверкали желтыми глазищами. Скоро все вокруг накрыло урчащее черное одеяло из пантер. - Это невозможно, - сказал Кэп. - Среди них нет ни одного обычного леопарда. Невозможные черные леопарды на секунду смолкли и уставились на Капитана. Затем рычание, клекот, чмоканье и цоканье возобновилось. - Я не спец по-кошачьему, - сказал Брок. - Но кошки же обычно не щелкают как детсадовцы в песочнице? Только сказав так, Брок понял, что именно напоминали ему эти звуки: "речь" младенцев, еще не выучившихся говорить, но старательно пытающихся имитировать окружающие звуки. - Это же... - пробормотал Роджерс. Стоило Броку вслушаться, как он понял, что может разобрать в этом гомоне отдельные звуки и даже слова! - Одно из двух: чертова ведьма срезала мне крышу или эти кошаки разговаривают! - сказал Брок. Чаще других ему слышалось "ириму", которое кошаки произносили, бросая недобрые взгляды на Роджерса. Это звучало примерно как: "щелк-щелк, мау, мау, ириму рррррр". - Кэп, скажи, что ты это тоже слышишь. Если нет - можешь быть свидетелем моей недееспособности. Брок повернул голову. - Кэп? Капитан Америка прижал кулак ко рту. Кашлянул. Открыл рот и выдал серию щелчков. Пантеры уставились на Кэпа. Рамлоу тоже уставился на Кэпа. - Ты еще и на пантерном языке разговариваешь?! - Это кхоса. Пантеры переглянулись. - Кхэ... Что? - Кхоса, - объяснил Роджерс. - Язык одного из народов Южной Африки. Некоторые ученые считают, что этот язык - первый или один из первых человеческих языков. Пантеры снова защелкали по-своему. Было похоже, что беседа перешла в бурный спор. - А теперь о чем они перетирают? - Брок с беспокойством наблюдал за черными пантерами. Пару раз их взгляды пересекались и кошаки недобро скалились. - Без понятия, - Кэп перебросил щит из левой руки в правую. - Это единственная фраза, которой меня научил делегат от Ботсваны из Совета Наблюдателей при ООН. Спор между пантерами утих. Вперед вышел крупный самец. Было заметно, что он уже немолод - черная шкура тут и там отливала серебром. И все же остальные расступились, признавая его лидерство. Царственной походкой кошак приблизился к людям, пристально заглянул в глаза чужаков по очереди. - Кэп, что ты им сказал? - торопливо спросил Брок. - Что-то вроде "добро пожаловать" или "который час". Не помню точно перевод фразы. Брок сделал шаг назад и глазами поискал то, что может заменить ему оружие. - Уверен, что это было не "приятного аппетита"? - Брок наклонился, чтобы поднять камень. Главкот разинул пасть, коротко рыкнул - и все пантеры разом бросились на них.