Часть 5: Хмурый день

Стоял очередной жаркий денёк самой середины осеннего сезона, но окружающий лес даже не думал желтеть и сбрасывать кроны, а зелень колосилась буйным цветом. Леса в этих местах были обширны. Настолько, что, глядя с самых облаков, их можно перепутать с бескрайним океаном, а складки местности будут казаться скорее огромными волнами. И откуда не посмотри, предстаёт картина синевы с облаками и зеленого ковра. На котором изредка проступали острые скалы, солнечные полянки, сверкали хрустальные озера, чертили полотно извилистые реки, дороги и поля, а города и поселки с трудом отвоевывали пространство для жизни, утопая в деревьях. И не удивительно, что утопать в листве было не сложно: в этих местах небольшими назывались деревья высотой в трехэтажное здание. А местные рекордсмены-исполины могли запросто посоперничать с древними секвойями, верхушки которых преодолевали высоту двадцати этажей, а ствол мог быть шире десятка метров. В самом сердце этих мест раскинулся город — прямо перед огромной скалой с тремя огромными каменными ликами правителей. Населённый пункт именовали Конохагакурэ-но-Сато, что дословно означало «Деревня, скрытая древесной листвой», а в простонародье — «Коноха», на что были свои причины. Ведь город был не простой, и такое имя ему дали двое друзей около двадцати пяти лет назад — двое сильнейших из не менее могущественных местных кланов воинов. Основали с благой целью — объединить таких же, как они, в единую структуру, дабы прекратить эпоху раздора, воюющих провинций и феодальной вольницы, принеся относительный мир в эти земли. Не всё у них удалось, но они сделали больше, чем кто-либо. С того момента многое произошло, деревня быстро разрасталась, становясь городом, но сохраняя свое название в дань традициям. Быстро став примером подражания и центром консолидации военных сил со всех ближайших городов и регионов, породив тем самым Страну Огня и заняв положение при ней военного гегемона, став своеобразным надзирателем. Как у них это получилось? Легко! Большая часть населения состояла из людей со сверхспособностями, называвших себя «синоби-но-моно». Или кратко: синоби, шиноби, ниндзя — как кому удобней. Поговаривали, что они могли ходить по воде, аки посуху, крушить скалы, двигаться быстрее, чем мог уловить человеческий глаз, и прочие невероятные вещи, включая диковинную внешность. Немногие простые люди верили в эти байки: шиноби были скрытными сами по себе и любили выяснять свои отношения вдали от простых людей. Пока в других странах не начали расти как грибы схожие объединения, называемые «Гакурезато» — скрытые селения. Не успело опериться первое поколение, порожденное новой военной машиной, как сцепилось в кровавых, жестоких схватках, выясняя первенство. Пять огромных армий сверхлюдей, пять стран, названных в честь стихий, беспорядочно и могучим катком прошли по всему миру. Под шум которого начали выяснять отношения организации и страны поменьше, включая даже простых людей. Забрав за год просто невероятное количество жизней. Первый массовый конфликт вспыхнул пожаром, сжигая дотла судьбы многих. Он оставил всех участников на пепелище, вынудив стороны конфликта подписать мирный договор, зализывать раны, восполнять потери и проводить работу над ошибками. А простых людей трястись в ужасе, восторгаться или ненавидеть ниндзя. Завершилась Первая мировая война шиноби. «Первый блин — комом», — скажут многие и будут правы… Ведь раньше шиноби сражались небольшими кланами, одиночками или группами. Тактика битвы большими соединениями, отрядами из разных кланов и безклановых синоби только обкатывалась, больше походя на собачьи свалки, а планы работали только до столкновения, доводя естественный отбор до игры в рулетку. По окончании боев и началу спокойной жизни, ниндзя вернулись к привычному ремеслу. Кормили воины тени себя сами, предлагая в мирное время свои услуги любому, кто мог заплатить. А в военное… Скажем так — «Горе побежденным», даже если под руку попадались простые люди. Особенно простые люди. Следуя постулату «дружина — кормит князя», не говоря уж о немалой части налогов, которые шли селениям. В общем… жили не бедно, но не всегда долго. И с годами относительного мира шиноби начало становится слишком много. Заказов стало не хватать, интересы стран всё чаще стали взаимно исключать друг друга, а стычки становились регулярными, доходя до откровенных провокаций. Новое поколение начало скалить зубы, не зная ужасов войн.

_*_*_*_

В воздухе витала духота, предвещавшая очередной дождь — он был нередким гостем во второй половине осени. Дожди плавно переходили в штормовой сезон к началу зимы, солнечные дни за месяц в котором можно пересчитать по пальцам одной руки. По поляне носились играющие дети: от шести до восьмилеток, со щенками и собаками постарше, больше похожими на волчат. На щеках детишек издалека можно было разглядеть красные длинные треугольники, похожие на клыки или стрелки, указывающие от глаз к подбородку, давая жителям города опознать членов местного клана ниндзя, известного широко за пределами Страны Огня под именем «Инузука». На краю места для игр, в тени, примостился огромный черный пёс, размерами больше походивший на ездового пони, чем собаку. Казалось, что он спал, но никто так не думал, не сомневаясь, что четверолапый пристально следит за детишками, дабы они не додумались убиться или сигануть в глубокую быструю реку, протекающую около кланового военного полигона. Поляна была небольшой его частью. Для Сэно Инузука это был такой же день, как все остальные. Он был счастлив, носясь по импровизированной площадке, после скучных клановых занятий по счету, буквам, истории клана и тому подобного нудного времяпровождения. Домой его возвращали аж под вечер, нередко предварительно покормив у родной тёти. Отец Сэно, Орино Инузука, был «Джонином» или, как еще говорят, «ниндзя высокого ранга», вынужденным брать много заданий как от клана, так и деревни, часто находясь далеко за границей Страны Огня, не говоря уже о присутствии дома. Мать же была специальным джонином или переходным звеном между ниндзя высокого ранга и «Чунином» — ниндзя среднего ранга. Такое звание выдавали опытным чунинам, которые не дотягивали до звания джонина, или дотягивали, а то и изредка превосходили только в одной специализации. Митсу Инузука была штатным разведчиком в приграничном корпусе войск на границе стран Огня и Рек. Обычно не пыльная спокойная работа пограничника и таможенника в одном лице в последнее время превратилась в сущий кошмар. За небольшой буферной зоной Страны Рек находилась Страна Ветра. Но для Конохи была примечательна только «Сунагакуре-но-сато» — Деревня, скрытая в песке, она же Суна — аналог Конохи в бескрайних дюнах огромной пустыни. В последние месяцы Митсу постоянно пропадала на пограничных заставах, перестав уделять внимание своему сыну, чем он был, понятное дело, недоволен. Ребенок не понимал всего, что ему говорили, да и не хотел, но запоминал хорошо, когда было желание… Всё же внимательность у них в семье была возведена в Абсолют. А тут ещё снова отказали в получении щенка. Говорят, перекос в телесное что-то там большой… — он не обратил внимания, сильно расстроенный отказом. Только то, что после слияния с Сэно щенок будет глупым. Проблем с этим фактом он не имел и порицания в клане не вызывал. Да и не были никогда у них порядки изуверскими, больше напоминая одну стаю, чем типичный благородный клан шиноби. Говорят, «Кровь Инузука в нём слишком сильно проявилась», сделав внешность примечательной даже для этого клана. Глаза и реакцию скорее кошачьей, черты острыми, а клыки заметными. Звериная чувствительность, сила, выносливость и скорость были визитной карточкой следопытов Конохи. «Если не считать огромных собак, с которыми бок о бок сражаются все члены клана», — в очередной раз с досадой подумал Сэно. Замерев перед тенью, в которой лежал черный, угольного цвета, пёс, сливаясь с оной. Хаиро у Сэно страха не вызывал. Для него, кроме внешнего вида, он ничем не отличался от любого другого родственника. «Только тумаков давал меньше да не поучал глупыми речами», — недовольно дополнил в мыслях. Но тут же, как и всякий ребенок семи лет, быстро переключился на позитивный лад. Решив-таки погладить собаку, которая иногда такое ему позволяла. Но, когда Сэно дошёл до самого бока, пёс исчез из-под носа, а позади послышался счастливый визг. Обернувшись, у Сено чуть не навернулись слезы от досады. В двадцати метрах от него кто-то не вытерпел жары и сиганул в реку. И пусть потом тот получит подзатыльник и какое-то наказание, но сейчас его держали пастью за футболку над водной гладью. Ведь стоять волку на текучей жидкости, казалось, не доставляло никаких проблем, в отличии от самих детей, вызывая тем самым зависть к соклановцу у всей детворы. «Я ведь будущий воин», — строго мыслил Сэно, справившись со слезами, и выдумал, как ему казалось, хитрый план: решил разбежаться и повторить «подвиг». И пусть ему потом влетит даже больше, но сейчас до этого додумаются остальные, после чего забаву быстро прикроют. Не откладывая дело в долгий ящик, мальчик приступил к исполнению задуманного. Выбрав для трамплина небольшой обрывчик над водой, разогнавшись, сиганув довольно высоким для ребенка прыжком в быстрые воды реки. Но… У самой кромки, вместо пасти, его за шиворот подхватила чья-то рука. «Сейчас начнется», — думал Сэно. — Дяденька-сан, не могли бы вы передать меня во-о-н той собаке, — попытался развеселить шиноби и смягчить будущую экзекуцию, указывая пальцем на Хаиро. Самого человека он не видел: тот держал его впереди себя на вытянутой руке. Из толпы детей послышались смешки. Но нотаций не последовало, и его быстро донесли до берега, поставив на траву около собравшейся там детворы. — Идем, — глухо произнес шиноби. «Мне кранты», — билась мысль в голове Сэно. Кто-то из толпы его подбадривал, как Сато. А кто-то, как Тсуме, с него только смеялся, вызывая нешуточное раздражение. Не решаясь задавать вопросы, Сэно проследовал за провожатым к клановому кварталу. «Мог бы и доставить на руках», — недовольно подумал он на шиноби. До сих пор не опознав его, так как тот шел постоянно впереди и даже, когда говорил, не соизволил повернуться. Мальчик видел только длинные непослушные волосы, форменные черные штаны с обмотками голенищ из эластичного бинта, легких сандалий, да темную водолазку. Так они дошли до квартала, когда Сэно уже хотел свернуть к обычному месту своего наказания. — Нам к дому главы, — всё так же бесстрастно произнес соклановец. А Сэно начал замечать неладное. Все вокруг были одеты в чёрные наряды, проходя, бросая жалостливые взгляды. Обстановка была гнетущей, а вокруг закрытой территории присутствовали лишние люди, не входящие в клан, многих из которых он видел только мельком. Сердце начало бешено колотиться. «Так вот почему всю детвору отправили на полигон», — мелькнула мысль. К чему всё идет, он хорошо догадывался — ремесло войны накладывает свои риски. Хоть шиноби было нелегко убить: живучесть и медицина у них, и вправду, была волшебной. Но и нередко техники оставляли от человека только кашу. Неуязвимыми их тела не были, и синоби всё же оставались людьми, вопреки некоторым слухам. Чего Сэно никогда не представлял, так того, что он окажется на месте такого «счастливчика». По приходу к дому главы, провожатый только указал на клановый храм, после чего испарился белой дымкой. «Клон», — отметил ребенок. Но ему было всё равно. Он стоял перед храмом, не решаясь зайти. Наблюдая как мимо него начинает нарастать людской поток, скрываясь в огромных створках зева входа. В такой момент тяжелая и выступающая в стороны двухскатная крыша с немного загнутыми вверх краями, казалось, рухнет и закончит весь этот кошмар. Опустившиеся на плечи руки заставили вздрогнуть и сбросить наваждение. Подняв голову, Сэно увидел главу клана. Женщина постаралась мягко улыбнутся одними губами, сделав заметными морщинки вокруг глаз. Из-за звериных зрачков и бордовых треугольников получалось средне, но на душе стало полегче. — Всё будет хорошо, такое бывает, — легонько толкнув в спину и взяв за руку, направила шаги ко входу в святилище. Сам храм был длинным зданием, около тридцати метров, с тонкими стенами из темных деревянных раздвижных перегородок. Высокий по центру потолок опускал скаты к краям залы, а держали его массивные колонны из когда-то гладких высоких стволов, намертво вмурованные в каменный монолит фундамента. На подпорках, дверях и перекрытиях были изображены сцены жизни клана. Обозрев пространство, можно стать участником вех истории, увидеть ушедших героев Инузука и, конечно же, Божество. Но для Бога было ещё одно особое место на двухметровом подиуме за алтарем, иссеченном вертикальными надписями — сотни имен ушедших членов клана, покоились под огромным, древним даже издалека, барельефом волка, в честь которого носил своё название клан, казалось, пристально смотрящего на собравшихся. В помещении было темно — только тлеющие палочки у алтаря и свет от входа попадал в помещение. Но для Сэно, как и большинства Инузука, это не было проблемой, ведь специфическое строение глаз давало возможность отлично видеть практически в кромешной тьме. Жаровни под потолком никто не поджигал — их вообще редко использовали. Остановившись перед толпой — а людей внутри было немало — женщина начала раздавать указания: — Откройте створки, тут не только наши! — недовольно воскликнула Фумико. Несколько человек, молча начали исполнять указание главы, раздвигая пролеты в плотных стенах. Толпа стала приобретать упорядоченную структуру, строясь в две колонны по краям, освобождая проход по центру. Голоса присутствующих опустились до шепотков. — Идём, — потянула Фумико за руку ребенка, доведя того к первому ряду, остановившись около алтаря перед местной служительницей. Обменявшись кивками с главой, жрица начала церемонию. Она обошла алтарь и остановилась под барельефом Божества. Надрезав ладонь над чашей невысокого постамента, стоящего на нескольких ступеньках, с первыми упавшими каплями в углубление, в полной тишине произнесла: — Сегодня мы собрались здесь дабы почтить память Митсу Инузука… Но Сэно практически ничего не слышал, смотря на рамку фотографии матери и личные вещи, аккуратно разложенные на ступенях. Тело в клан не тащили — успели только уничтожить, предварительно сорвав знаки различия. В данный период не было принято хоронить на кладбищах — каждый поступал на свое усмотрение, в основном сжигая мёртвого на костре. Он думал, будут хоронить отца: всё-таки у него было больше шансов не вернуться. И для Сэно он казался идеальным шиноби. Далёким идеалом, который как бы есть, но как бы и нет. Сэно любил Орино, но виделся редко — мать для него была гораздо ближе, проводя с ней практически всё время после ротации состава пограничников до новой, двухмесячной, смены. Ребенку было тяжело представить свое существование без неё. Горечь утраты заставляла лить слезы, а злость — скалить зубы. Простоял сын так до конца церемонии, когда большинство уже разошлось, предварительно положив цветы к алтарю. Жрица сложила вещи в сумку. Схватив под руку пассивного, ни на что не реагирующего ребенка, Фумико вышла из храма, держа путь в сторону питомника.

_*_*_*_

— И что, так ничего и не ел? — обратился медик к заведующему ранеными нинкенами. Глядя на немаленького пепельного волка. Доктором был типичный представитель медицинского корпуса Конохи. Практически поголовно одетых в свободные бежевые комбинезоны с красной эмблемой госпиталя на левой стороне груди, такого же цвета шапочкой на голове — помесью балаклавы и чепчика. Хоть и за территорией госпиталя ходили обычно по гражданке, но этот был по официальному вызову. — Нет, даже не знаю, как только его смогли притащить в деревню, — пожал плечами чунин, отличительной чертой которых был зеленый бронежилет поверх довольно вольной формы шиноби. — Ну в любом случае, каких-то отклонений я не вижу, он просто отказывается принимать пищу, — пожал плечами медик. — Вы бы попробовали привязать его к новому хозяину. Я слышал, у Митсу же сын был? — Разберемся! — гаркнул на него чунин, — Извини, нервы в последнее время «ни к Шинигами», — на что медик только махнул рукой. — Дело ваше, но скоро он начнет терять разум, — сказал, разворачиваясь и выходя из комнаты, — Ну вы сами знаете. Тут открылась дверь в коридоре, напротив комнаты. — Глава, — кивнул чунин женщине, входящей в здание с ребенком на поводу. — Добрый вечер, Фумико-сан, — произнес медик, обходя её по дуге под стеночку, и вышел из дома. — Какой, к биджу, добрый?! — прорычала она в след бело-комбинезоннику. Но того и след простыл. — Тоши! — чунин как будто стал по стойке смирно. Фумико выдохнула, успокаивая нервы, — Что с нинкеном? — перевела взгляд на пса. Чунин развел руками, но, чувствуя приближающиеся расправу от женщины, заговорил. — Отказывается есть, — глядя, как пёс, почувствовав подошедшего ребенка, поднялся на лапы, возвысившись над мелким больше, чем на голову. Иеро и Сэно хорошо знали друг друга и много времени проводили вместе. — Таким темпом, совсем умрет, но, чувствую, скорее потеряет разум. Ближе к концу следующего месяца, после чего… — Да, нинкен без мозгов и с силой шиноби, — помрачнела глава, — Боюсь… — перевела она взгляд на Сэно, которому хоть и говорили про перекос энергетики в физическую сторону или черты клана, но такой перекос был почти у всех Инузука, больше или меньше. Проблема была в непонятном, скачущем балансе. Будто кто-то то добавлял, то отбавлял духовную часть. Заставляя резко прыгать уровень, срывая любой стабильный канал энергии. Грозя неудачей привязки или неправильным развитием разума собаки. «Как будто и так проблем мало», — невесело думала Фумико. Ведь в данном случае нужно около года, это не щенка синхронизировать. Предрекая тем самым сумасшествие Иеро или отупение до состояния животного, которое ребенок может и не пережить. Но тут… — Да пусть хоть сейчас сдохнет! — начал кричать ребенок, роняя слезы, — Что это за друг, который не смог или струсил прикрыть товарища! — огромный волкодав словно получил удар под дых, отскочив, сжавшись в углу помещения. — Ненавижу тебя! — бросившись к выходу прокричал Сэно. — Оставь! — обратилась Фумико к чунину, который собрался догнать мелкого, но после приказа застыл в дверном проеме — Пусть побудет сам, сделаешь только хуже. — Аки! — обратился Тоши к небольшой, по меркам клана, рыжей собаке, которая крутилась около входа, — Пригляди, — кивнул в сторону убежавшего мелкого. — А то натворит глупостей…