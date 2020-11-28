***«Есть ли смысл слушать дальше? Есть ли смысл пытаться изменить будущее ради лучшей жизни? Есть ли шанс остаться в живых до конца чтения книги?» Такие мысли атаковали Вэй Ина, стоило ему лечь в свою постель. Юный заклинатель повернул голову к стене, где висело солнечное знамя Ци Шань Вэнь. Если бы спросили Вэй У Сяня, он бы просто ответил, что устал. Заклинатели пытаются усидеть на двух стульях одновременно. В одно мгновение он для них герой, а в следующее — уже враг всей Поднебесной. Есть ли смысл в нахождении первого ученика клана Цзян в главном зале? Чтобы быть козлом отпущения всякий раз, когда написанное различается с укоренившимися понятиями и правилами? Чтобы ощущать на своей шкуре гневные, убийственные, презрительные взгляды, будто всё, что говорит книга, происходит в данный момент, и Вэй У Сянь уже является Старейшиной И Лин? Ему хотелось кричать, крушить, плакать, но он не мог позволить себе такой вольности. Вэй Ин больше не покажет свою слабую сторону. Пусть он лучше будет для всех несерьёзным дураком, который умеет только пить и флиртовать с девушками. «Беги! Беги от Цзянов, пока не поздно!» — кричало его сердце, почти заставляя Вэй Ина встать на его сторону. Весть о смерти шицзе причинила ужасную боль У Сяню, а знание, что именно он стал виновником её гибели, заставило его сердце разбиться на мелкие кусочки. Вэй Ин хотел проткнуть себя Суй Бянем, как только ужасные слова прозвучали на весь зал. Он не мог поверить, что кровь шицзе будет на его руках. Тяжело вздохнув, Вэй Ин закрыл глаза и дал волю слезам, ощущая, как горячие потоки хлынули по бледным щекам. Юноша прикусил чёрный рукав, чтобы его никто не услышал. Лишь луна и солнце станут свидетелями внутреннего самобичевания первого ученика клана Цзян.
***«— О чём думает Верховный заклинатель, позволяя Вэй У Сяню спокойно расхаживать по Ци Шаню? — Главе клана Цзян стоит задуматься о дальнейшей судьбе этого отброса!» Что только не слышал Вань Инь за этот день о своей семье. Мадам Юй позорит матерей своим воспитанием. Вэй У Сянь недостоин звания первого ученика и своего меча. Кто-то рьяно хотел его смерти, а кто-то — присвоить себе, будто его шисюн — вещь. Каждый раз Цзян Чэну приходилось прятаться в темноте и сдерживать свой взрывной характер. Они были не в Пристани Лотоса, где наследник Цзян мог бы показать им всю свою мощь, а в чужом клане, который подозревается в превышении своих полномочий. — А-Чэн? — раздался ласковый голос лидера клана, заставляя Цзян Чэна отроваться от глядения в окно. — Отец? — Вань Инь вскочил с подоконника и отдал честь Фэн Мяню, получая поднятую ладонь. — Ты — мой сын, да и мы наедине. Так что отбрось весь официоз, когда вокруг нет чужих любопытных глаз и ушей, — мягко сказал Фэн Мянь, присаживаясь за чайный столик. — Не стой столбом, А-Чэн, — он указал на противоположное место, давая понять, что ждёт, когда наследник сядет. — Думаю, что я задолжал тебе разговор. Не как лидер клана со своим наследником, а как отец с сыном, — произнёс Цзян Фэн Мянь, наливая горячий чай в пиалы. — Увы, но вино я забыл взять. — Отец? — неверяще произнёс Цзян Чэн, с подозрением глядя на протянутую пиалу. — Что происходит? Тебя Вэй У Сянь подослал? — А-Сянь? — хмыкнул Фэн Мянь, делая небольшой глоток. — Увы, но нет. А-Сянь сейчас избегает меня, мадам и А-Ли, как огня. Ты — пока что единственный из Цзянов, кто поддерживает с ним контакт. — Так к чему всё это? — Цзян Чэн провёл рукой над столом. — Зачем тебе разговаривать со мной? Или ты решил таким способом заменить Вэй У Сяня мной? — Ох, А-Чэн… — Отец! — грубо прервал Цзян Чэн, чувствуя, как раздражительность и гнев сменяют шок и растерянность. — Я — не замена Вэй У Сяню! Если ты так скучаешь по его обществу, то его комната следущая! Он как раз там сейчас находится! — Цзян Вань Инь! — повысил голос Цзян Фэн Мянь, понимая, что его сын начинает заводиться сильнее. — Я знаю, где живёт А-Сянь! И если бы я хотел поговорить с ним, то я бы это сделал! Если он избегает дядю Цзяна, то лидера клана он избегать не сможет! — голос Цзян Фэн Мяня звучал устало. — Пойми, что я хочу поговорить и провести время с тобой, — такой же усталый взгляд встретился с растерянным взглядом Цзян Чэна, который перестал понимать хоть что-нибудь. — Да, я виноват, что пренебрегал тобой ради А-Сяня. Что дарил ему больше внимания и где-то отцовской любви. Но последние дни открыли мне глаза на моё отношение к нему. Я видел в нём двух людей: погибшего лучшего друга и погибшую первую любовь, — на последних словах голос лидера клана дрогнул, а в его глазах появились слёзы. — Ты, наверное, слышал слухи о моей любви к Цзан Сэ — матери Вэй Ина? — Цзян Чэн лишь кивнул, потому что боялся, что открыв рот, не сможет произнести и слова. — Это правда, абсолютная правда. Я влюбился в Цзан Сэ, когда мы встретились во время моего обучения в Гу Су. Она была восхитительной девушкой — умная, смелая, находчивая, сильная и весёлая. Словно А-Сянь, только в женском теле. Многие влюбились в неё, когда она пребывала в Облачных Глубинах. Даже Лань Ци Жэнь, — глаза Цзян Чэна расширились от удивления, что его бывший строгий и чопорный учитель испытал такое чувство, как любовь. — Да-да, даже этот зануда не смог остаться равнодушным к ней. Поэтому он так строг к Вэй Ину: потому что видит в нём девушку, которая когда-то отказала ему. Но сейчас речь не о нём, а обо мне, — произнёс Фэн Мянь и вновь сделал глоток остывшего чая. — Я был безумно влюблён, но в то же время на меня повесили бремя договорного брака с твоей матерью. Я был уже готов дать отказ, но случайно стал свидетелем, как Вэй Чан Цзэ начал ухаживать за Цзан Сэ. Я видел искреннюю улыбку Цзан Сэ и радостный блеск в глазах лучшего друга. Я просто не мог пойти против счастья этих двоих. Я был безумно счастлив за них, но в то же время несчастен сам, когда они сказали, что тайно поженились. — Зачем ты мне говоришь это? — прохрипел Цзян Чэн, который был ошеломлён рассказом отца. — Хочу сказать, что я вижу в А-Сяне прошлое, а в тебе — будущее, — жалостно протянул Цзя Фэн Мянь, с любовью смотря на сына. — Я хотел вернуться в прошлое, ведь там было такое прекрасное время, что совсем забыл про столь же прекрасное будущее, которое может быть лучше прошлого. Слова Цзян Фэн Мяня настолько тронули душу Цзян Чэна, что тот, забыв про своё положение наследника, кинулся в объятия отца. Юный заклинатель уткнулся в плечо отца, пачкая фиолетовое ханьфу своими слезами. Родной запах лотосов окружил Цзян Чэна, даря парню уют и комфорт, который он уже давно не чувствовал в присутствии своего отца. — Мне не хватит и жизни, чтобы искупить свои ошибки перед тобой, А-Сянем, А-Ли, мадам и кланом, — сквозь слёзы произнёс Цзян Фэн Мянь, качая в руках сына, который продолжал всхлипывать в его плечо. — Я очень виноват, но я обещаю, что буду стараться. Прошу лишь не ждать быстрых изменений, ведь прошлое взяло надо мной большую власть…
***— Паршивец! — звонкий удар разнёсся по комнате, заставляя Цзы Сюня опустить взгляд в пол, а деву Ло — вздрогнуть. Мадам Цзинь стояла над своим сыном, который схватился за горящую щёку и неверяще смотрел на свою мать. Мянь-Мянь сжимала ладони в кулаки, чтобы не броситься между хозяйкой и молодым господином, который был на грани истерики. — Ты вообще думаешь своей головой, или за шестнадцать лет я не смогла вложить туда и капли благоразумия?! — мадам Цзинь продолжила читать нотацию властным голосом, заставляя Цзы Сюаня опустить голову в пол. — Ты — наследник клана, Цзы Сюань! Не просто какого-то, а одного из великих! Я думала, что в той ситуации действительно виноват этот подкидыш, но всё оказалось в точности до наоборот! Смотри на меня, когда я разговариваю с тобой, Цзы Сюань! — закричала мадам Цзинь. — Что вы, матушка, хотите услышать от меня?! — не выдержал давления золотой наследник. — Считаю ли я себя виноватым? Нисколько! Ноет ли моя совесть при виде девы Цзян? Есть такое, но за это время я узнал о ней намного больше, чем за всё время помолвки! Я ничего путного не слышал про свою будущую невесту, лишь про её братьев и клан! Но я был обручен с Цзян Янь Ли, а не Вэй У Сянем, не с Цзян Вань Инем или орденом Юнь Мэн Цзян! Вы сами виноваты в том, что произошло! Если бы меня хоть кто-нибудь послушался! Но нет! Ведь мы — ваш товар, который вы стремитесь продать подороже! И плевать вам на нас и наши чувства! Пылкую речь Цзы Сюаня прервала сильная пощёчина, заставив заклинателя упасть на пол. Цзы Сюань поднял взгляд, который был полон боли, гнева и растерянности. — Не смей! Так! Говорить! — прокричала мадам Цзинь, дрожа от истерики, которая настигла женщину. — Я всю жизнь отдала ради тебя! Положила свою жизнь, счастье, свободу на тебя! Чтобы ты вырос в более лучших условиях, чем те, которые были бы у тебя, если бы я развелась с твоим отцом! Я ненавижу клан Цзинь, ненавижу свой статус и ненавижу твоего отца! И лишь ты, Цзы Сюань, держал меня на плаву! Цзян Янь Ли являлась одной из лучших кандидаток из всех, что предоставил твой отец! Поверь, узнай ты весь список, то только сказал бы мне спасибо! — мадам Цзинь пошатнулась, и дева Ло быстро оказалась возле хозяйки Башни Карпа, подхватывая её. — Я любила, люблю и буду любить тебя, Цзы Сюань! Ты — мой сын, моя кровь и плоть! Я не позволю тебе быть неблагодарным! Дева Ло, получив немой приказ Цзинь Цзы Сюня, повела причитающую мадам Цзинь в сторону покоев, чтобы дать женщине отдых. — Ты как, брат? — Цзы Сюнь положил ладонь на плечо наследника клана. — Ужасно, — ответил Цзы Сюань, смотря в сторону ушедшей матери. — Паршиво и виновато. — Ты знаешь, что сможет заставить тетушку тебя простить, — тихо произнёс Цзинь Цзы Сюнь, боясь реакции кузена. — И без тебя знаю! — огрызнулся тот.
***— Дева Цзян, прошу, уделите мне минуту вашего внимания! — окликнул Цзинь Цзы Сюань спешащую Цзян Янь Ли. — А? — девушка остановилась и резко повернулась, носом чуть ли не врезаясь в крепкую грудь наследника золотого клана. — Молодой господин Цзинь! — воскликнул главный лотос клана Цзян, удивляясь вниманию Цзинь Цзы Сюаня. — Вы что-то хотели? — Эм… Нет! — выкрикнул Цзы Сюань, пугая Янь Ли. — То есть да! В общем, я хотел принести свои искренние извинения за свои столь бесстыжие и грубые слова во время обучения в Гу Су Лань! — О, — удивилась дева Цзян, меньше всего ожидая извинения от золотого наследника. — Я принимаю ваши извинения и понимаю причину, по которой они были высказаны, — с тёплой улыбкой произнесла она, видя, как рушится холодный фасад Цзы Сюаня. — Но я также прошу вас, молодой господин Цзинь, принести извинения моим братьям. Ведь ваши слова были жестоки не только по отношению ко мне, но и к ним. — Конечно-конечно! — Цзы Сюань сделал шаг назад, когда понял, что стоит слишком близко к девушке. — Я собирался, но ваших братьев довольно трудно поймать. — Наша семья проходит через трудный период, — ответила Цзян Янь Ли, замечая небольшую красноту на щеке наследника. — Думаю, что у вашей семьи тоже непростые времена, — Янь Ли взглядом указала на щёку Цзы Сюаня, заставляя того неосознанно схватиться за место удара. — Я передам моим братьям о вашем желании, господин Цзинь. — Благодарю вас, дева Цзян, — Цзы Сюань поклонился и начал обходить девушку, как его остановила рука Янь Ли, которая схватила наследника за запястье. — Молодой господин Цзинь, держите, — свободной рукой девушка протянула стеклянный пузырек. — Эта мазь поможет убрать последствия пощёчины. Цзинь Цзы Сюань взял протянутое лекарство и с недоумением посмотрел на девушку, которая вновь одарила юношу тёплой улыбкой. — Не только у вашей матери тяжелая рука, — Янь Ли отпустила запястье наследника и, поклонившись, направилась в зал, куда стекались все заклинатели. Цзы Сюань чувствовал тепло на душе от заботы девы Цзян. Его сердце забилось быстрее, стоило прийти осознанию, что Янь Ли заботится и переживает о нём. — Эй! — окликнул Цзы Сюнь застывшего кузена, который продолжал мечтательно смотреть вслед деве Цзян. — Герой-любовник, нам пора! — Цзы Сюнь вновь окликнул Цзы Сюаня, вырывая того из грёз. Стоило юным заклинателям войти в роскошный зал, как Цзиням в глаза бросилось чёрное пятно на белоснежном фоне. Цзинь Цзы Сюань даже закрыл и открыл глаза, чтобы убедиться, что ему не привиделся сидящий возле безмятежного Лань Ван Цзи Вэй У Сянь, стоически выдерживающий любопытные взгляды окружающих. — Цзы Сюань-сюн, Цзы Сюнь-сюн, вы тоже видите это? — прошептал Не Хуай Сан, заставляя представителей золотого клана подпрыгнуть от неожиданности. Цзы Сюнь с раздражением повернулся к непутевому наследнику Цин Хэ, чтобы высказать многое о тихом подкрадывании, но встретил лишь расписной веер, который полностью скрыл личико Хуай Сана. — Ой, кажется, гэгэ меня потерял! — наследник Цин Хэ подпрыгнул на месте и посеменил в сторону своего клана. — Хорошего дня!
15 минут назадЛань Хуань заглянул в комнату младшего брата, чтобы сообщить о сборе в зале. Лань Ван Цзи грустно провёл по струнам своего гуциня, понимая, что вновь расстаётся со своим верным другом на целый день. Отряхнув белые одежды от несуществующей пыли, Лань Чжань направился к выходу из комнаты, прокручивая вчерашнюю встречу с Вэй Ином. Злость на себя вновь поднялась в его груди, но разрастись ей не дала тёплая и крепкая ладонь, которая схватила Ван Цзи за плечо. Лань Чжань остановился и, сбросив ладонь, резко повернулся, чтобы отчитать нарушителя границ, но запнулся на полуслове, когда увидел перед собой сжимающегося Вэй Ина. — Кхм… Доброе утро, Лань Чжань, — Вэй Ин ярко улыбнулся и махнул рукой, заставляя высокий хвост начать качаться. — Вэй Ин, — Ван Цзи наклонил голову, показывая готовность слушать дальше. — Тут такое дело, но если ты не согласен, то я могу попросить Не-сюна или в крайнем случае — павлина… Но чего мне вообще не хочется, так это сидеть с напыщенными ублю… — Вэй Ин, — Ван Цзи прервал бурный словесный поток У Сяня. — Что ты хочешь? — Можно я сяду с тобой и твоим кланом? — выплеснул Вэй Ин и зажмурился, ожидая отрицательного ответа. — Есть ли веская причина твоего… переезда? — произнёс Лань Чжань, отмечая нервозность своего «друга». — Дядя Цзян вчера помирился с Цзян Чэном! Да и вообще после последних открытий моё место далеко от клана Цзян!.. — Вэй Ин, — Ван Цзи вновь остановил неконтролируемую болтовню первого ученика клана Цзян. — Я согласен. — Я пойму, если ты будешь против, ведь твой дядя меня ненавидит… Подожди, что?! — Я сказал, что ты можешь сесть со мной, — ответил Ван Цзи и резко отвернулся, чтобы Вэй Ин не увидел радостный блеск в его глазах. — Ты правда разрешаешь? — Я дал свой ответ, а сейчас я отправляюсь в зал, — сказал Лань Чжань, оставляя позади ошарашенного У Сяня. — Лань Чжань! — воскликнул Вэй Ин и сорвался с места, чтобы догнать собеседника. — Что мы скажем твоему дяде? — Ничего. Ты сидишь со мной, а не с ним. — Ты… невероятен, Лань Чжань, — прошептал Вэй Ин, с нежностью смотря на Ван Цзи, который был рад, что волосы закрывали его красные уши. — Ты точно уверен, Лань Чжань? — снова спросил он, стоило им войти в зал. — Да, — ответил Ван Цзи и неожиданно для обоих схватил У Сяня за ладонь и потащил в сторону Гу Су Лань. Заклинатели с шоком наблюдали, как второй молодой господин Лань тянет за собой первого ученика клана Цзян, а тот даже не думал сопротивляться. Семья Цзян даже не успела и слово выдавить, как Ван Цзи бросил на них тяжёлый взгляд, который читался, как предупреждение. — И этот человек говорил, что не любит прикосновения? — прошептал Цзян Чэн, наблюдая, как Ван Цзи, не обращая внимания на потрясённых членов семьи, с комфортом разместил Вэй У Сяня по левую сторону от себя. — Что с этим миром происходит?! — А-Чжань, не хочу прерывать твою радость, но, может, объяснишь ситуацию? — шёпотом спросил Лань Си Чэнь, молясь небесам о здоровье дядюшки. — Вэй Ину некомфортно со своим кланом, — ответил Лань Чжань и отвлёкся на Вэй Ина, давая понять, что тема закрыта. — Вы сведёте меня в могилу, — прошипел, словно змея, Лань Ци Жэнь, наблюдая за племянником, который внимательно слушал болтовню У Сяня.
***— История поделена на два времени, — громко произнесла незнакомка, когда заклинатели расположились поудобнее. — Сейчас мы вернёмся во время после воскрешения Вэй У Сяня, но вскоре история вновь вернёт нас во время до смерти Вэй У Сяня. — Какая важная персона, — фыркнул тихо Цзы Сюань. «Вэй У Сянь всю ночь пролежал ничком. Он долгое время размышлял, что же, во имя Небес, произошло с Лань Ван Цзи за все эти годы, и смог задремать только далеко за полночь. Когда на следующее утро он открыл глаза, Лань Ван Цзи уже и след простыл. Теперь Вэй У Сянь оказался лежащим на кровати как положено, с руками, вытянутыми вдоль тела, в благопристойной позе. Вэй У Сянь тотчас же скинул с себя одеяло и зарылся рукой в волосы. Необъяснимое чувство ужаса и нелепости произошедшего никак не покидало его. В это время в деревянную дверь цзинши два раза постучали. С улицы донёсся голос Лань Сы Чжуя: — Молодой господин Мо? Вы проснулись? Вэй У Сянь пробурчал: — Зачем вы будите меня так рано? Лань Сы Чжуй удивился: — Р-рано?.. Но ведь уже девять. Все в Ордене Гу Су Лань вставали в пять и отходили ко сну в девять — таков был заведённый порядок. У Вэй У Сяня же было своё расписание: он просыпался в девять, а ложился в час — точно на четыре часа позднее, чем адепты Ордена Гу Су Лань. Сейчас же из-за того, что он полночи пролежал на животе, его талия и спина ныли, потому он честно признался: — Я не могу встать. Лань Сы Чжуй сказал: — Эм… Что у вас опять стряслось? Вэй У Сянь воскликнул: — Что стряслось?! Ваш Хань Гуан-Цзюнь измотал меня!» — Ты хочешь, чтобы у детей сердце остановилось? — спросил Цзян Чэн в надежде получить шутку в ответ, но Вэй Ин проигнорировал своего шиди. — Или решил немного подмочить репутацию господина Лань? — Вэй-сюн всё пытается сбежать из Облачных Глубин, — ответил Хуай Сан, словно это было очевидной вещью. Цзян Чэн лишь цокнул в ответ, ведь он хотел привлечь внимание своего шисюна, а тот, будто никого не было в комнате, шептался с Лань Ван Цзи. «Раздался сердитый голос Лань Цзин И: — Если ты продолжишь нести подобный бред, то поплатишься! А ну живо выходи! Вэй У Сянь заговорил голосом, полным оскорблённой невинности: — И вовсе это не бред! Он всю ночь не давал мне сомкнуть глаз и в конец измотал! Я не могу выйти — мне слишком стыдно! Несколько учеников за дверью растерянно уставились друг на друга. Никому не дозволялось входить в покои Хань Гуан-Цзюня без разрешения, поэтому они не могли просто взять и вытащить его гостя силой. Лань Цзин И разбушевался: — Да у тебя нет ни стыда, ни совести! Хань Гуан-Цзюнь — не обрезанный рукав. Он измотал тебя?! Я скорее поверю, что это именно ты измотал его! Вставай сейчас же! Забирай своего осла и научи его хорошим манерам! От него столько шуму! При упоминании своего ездового животного Вэй У Сянь быстро встал на ноги: — Что вы сделали с моим Яблочком?! Даже не приближайтесь к нему — лягнёт так, что мало не покажется!. Лань Цзин И спросил: — Что ещё за Яблочко? Вэй У Сянь ответил: — Мой ослик! Он выскочил из цзинши, шугнув столпившихся учеников, и приказал доставить его к ослу. Вэй У Сяня привели на зеленую поляну, в центре которой стоял осёл, громко и протяжно ревущий без устали. Животное очень хотело полакомиться сочной травкой, но поляна оказалась усеяна несколькими дюжинами белых пушистых помпончиков, так что ослику негде было и морды приткнуть. — Кролики? — вскинул голову У Сянь, услышав слово, которое противостоит одному из правил облачного клана. Юный заклинатель повернулся к Лань Чжаню, но тот сделал вид, что его очень заинтересовал узор стены. Вэй Ин ухмыльнулся и покачал головой, продолжая с теплотой смотреть на него. Лань Си Чэнь позволил себе тихий смешок, замаскировав его под кашель. Стеснительная сторона младшего брата была такой милой, что Лань Хуань едва сдерживался, чтобы не начать сюсюкаться с братом, как делал это в далёком детстве. — Как думаешь, А-Цзе, это те кролики, которых второму молодому господину Лань подарил молодой господин Вэй? — с заинтересованным блеском в глазах поинтересовался Вэнь Нин. — Скорее их потомки, потому что прошло много лет с тех пор, как молодой господин Вэй их подарил, — ответила Вэнь Цин, но вскоре её радость заменилась возмущением. — А-Нин! Разве ты не должен этого знать? — всплеснула руками целительница, которая дала справочник по животным брату неделю назад. — Прости меня, А-Цзе, — тихо произнёс Вэнь Нин, стыдливо опуская голову вниз. «Вэй У Сянь пришёл в восторг: — Ого, сколько кроликов! Скорее, скорее, давайте насадим их на вертел и зажарим! Лань Цзин И уже клокотал от гнева: — В Облачных Глубинах запрещено убивать! Сейчас же заставь его замолчать! Ученики, занимающиеся утренними чтениями, уже несколько раз приходили и жаловались на шум! Если так и будет продолжаться дальше, то нас забранят до смерти! Вэй У Сянь предложил ослику яблоко, которое он сам получил на завтрак. Как и ожидалось, животное перестало реветь и принялось с аппетитом и хрустом жевать лакомство. Вэй У Сянь погладил осла по загривку, размышляя о том, что нефритовые жетоны есть и у этих учеников, и указал на круглых мохнатых кроликов, резвящихся на поляне: — Значит, их никак нельзя зажарить? И если я их зажарю — меня прогонят из Облачных Глубин? Лань Цзин И словно встретил злейшего врага человечества и поспешно распростёр руки перед Вэй У Сянем, скрывая от того пушистых зверьков: — Это кролики Хань Гуан-Цзюня, а мы просто время от времени помогаем ему приглядывать за ними. Ты не посмеешь зажарить их! Услышав его слова, Вэй У Сянь захохотал так сильно, что почти плюхнулся на землю. Он подумал: — А Лань Чжань довольно занятный человек! В прошлом, когда я предлагал ему кроликов, он и даром не принимал их, а сейчас тайком вырастил целый кроличий клан! А сам говорил, что они ему не нужны! Кого он только пытался одурачить?! Ох, божечки, я готов поспорить, что он просто обожает эти маленькие, пушистые комочки! Так и представляю: Хань Гуан-Цзюнь с каменным лицом держит кролика! Ва-а-ай, пощадите, я сейчас лопну от смеха…» Многие девы заохали от умиления, когда мысленно представили одного из прекрасных нефритов Гу Су в окружении милых комков счастья. Не Хуай Сан, Цзян Чэн и Цзинь Цзы Сюань недоверчиво посмотрели на каменное лицо Лань Ван Цзи, всячески пытаясь представить того наглаживающим кроликов и улыбающимся им же. Цзян Чэна даже передёрнуло, пока Лань Си Чэнь прожигал взглядом Вэй У Сяня, который всего лишь хмыкнул на новое открытие о Ван Цзи. Это просто в очередной раз показало первому ученику Цзян, какой же Лань Ван Цзи двуличный человек. — Что и требовалось ожидать, — только и произнёс Вэй У Сянь, кидая полный веселья взгляд на Лань Чжаня, который лишь пожал плечами. Однако вспомнив, как он лежал на Лань Ван Цзи прошлой ночью, Вэй У Сянь резко передумал смеяться. Внезапно с западной стороны Облачных Глубин донёсся колокольный звон. Звон этот совершенно отличался от звона, возвещающего, который час. В колокол будто колотил сумасшедший, торопливо и неистово. И Лань Сы Чжуй, и Лань Цзин И резко изменились в лице, перестали перешучиваться и тотчас же ринулись на звук. Вэй У Сянь понял, что что-то произошло, и поспешил вслед за ними. Колокольный звон шёл с угловой башни, именуемой «минши». В этой постройке адепты Ордена Гу Су Лань призывали духов, поэтому стены здесь были выполнены из особых материалов и сплошь покрыты вырезанными текстами заклинаний. Когда колокол на вершине угловой башни вдруг начинал звонить сам по себе, это означало только одно — с заклинателями, что проводили ритуал внутри, случилось несчастье. Возле башни уже собралась небольшая толпа, и адепты Ордена Гу Су Лань всё продолжали прибывать, однако никто не рисковал входить внутрь, не обдумав всё как следует. Чёрная деревянная дверь минши была наглухо заперта, и открыть её можно было только изнутри. Взлом же снаружи не только запрещался, но и ещё представлял большие трудности. Любое происшествие, случившееся во время проведения ритуала, таило в себе чрезвычайную опасность, поскольку никто не знал, что за тварь могла откликнуться на зов или как всё могло бы обернуться, если кто-то ворвётся в процессе проведения ритуала. К тому же с самой постройки минши почти все ритуалы заканчивались удачно, и потому заклинатели снаружи сейчас были так встревожены. Вэй У Сянь заметил, что Лань Ван Цзи до сих пор не появился, и недоброе предчувствие охватило его. Будь Лань Ван Цзи в Облачных Глубинах, он бы со всех ног поспешил на тревожный звон колокола, если, конечно, он не… Вдруг чёрная дверь резко и с грохотом распахнулась. Адепт в белоснежных одеждах, ковыляя и спотыкаясь, нетвёрдой походкой вышел наружу. Ноги едва держали его, потому, едва выйдя, он кубарем скатился с лестницы. Дверь минши тут же захлопнулась за ним, словно кто-то сердито дёрнул её с внутренней стороны. Растерявшиеся поначалу заклинатели быстро помогли ему встать. Но стоило адепту подняться на ноги, как он тут же упал вновь, против своей воли заливаясь слезами. Он отчаянно вцепился в людей рядом с ним: — Не должны были… не должны были призывать… Вэй У Сянь незамедлительно схватил его за руку и твёрдо произнёс: — Чей дух вы призывали? Кто ещё находится внутри? Где Хань Гуан-Цзюнь?! Казалось, что заклинатель задыхается: — Хань Гуан-Цзюнь приказал мне спасаться… Но не успел он завершить фразы, как тёмно-красная кровь хлынула из его носа и рта, и Вэй У Сянь передал адепта в руки Лань Сы Чжуя. Затем он, с наспех изготовленной бамбуковой флейтой, по-прежнему заткнутой за пояс, преодолел лестницу в несколько больших шагов, пнул дверь минши и приказал: — Откройся!» — Не получится, — разгладив своё ханьфу, ответил Лань Ци Жэнь, не особо счастливый, что открываются такие подробности из жизни его клана. — Это Вэй У Сянь! У него получится, — ответил Цзян Чэн, получая большой палец от Вэй Ина. Чёрная деревянная дверь резко распахнулась, дико захохотав беззубым ртом. Вэй У Сянь в мгновение ока нырнул внутрь, и она тут же захлопнулась вновь. Несколько адептов ошеломлённо попытались последовать за ним, но минши по-прежнему отказывалась открываться, как они ни старались. Один из приглашённых заклинателей в изумлении и гневе заколотил в дверь, в сердцах выпалив: — Во имя Небес, да кто же он такой?!» — Основатель дьявольского культа, — ответил Вэнь Сюй, всё больше убеждаясь, что Вэй У Сянь — слишком важная персона. — Адепт клана Цзян, — пожал плечами Лань Си Чэнь. — Для них нет ничего невозможного. Лань Сы Чжуй поддерживал пострадавшего адепта и, стиснув зубы, проговорил: — Лучше помогите мне! Его цицяо истекают кровью! Войдя в минши, Вэй У Сянь сразу же почувствовал, как тёмная энергия плотно окутывает его. Эта энергия являла собой смесь ненависти, ярости и высокомерия, почти видимую человеческому глазу, и любой, погружённый в неё, ощущал неясную давящую боль в груди. Внутренняя часть минши оказалась квадратом примерно десять на десять метров, и сейчас в его углах беспорядочно лежали неподвижные люди, а в центре комнаты на магическом поле находился предмет призыва. Это было не что иное, как призрачная рука — та, что привезли из деревни Мо! Она стояла, застыв вертикально вверх, как столб, обращённая к полу стороной среза от тела. Четыре её пальца были плотно сжаты в кулак, а указательный нацелен в небо, словно в негодовании указывая на кого-то. Густой поток тёмной энергии, заполонивший минши, исходил от неё. Все заклинатели, принимавшие участие в ритуале, либо спаслись бегством, либо лежали на полу в бессознательном состоянии, и только Лань Ван Цзи по-прежнему чинно и благородно сидел во главе обряда в восточной части минши. Поперёк его коленей лежал гуцинь. Рука его не щипала струны, однако они продолжали трепетать сами по себе. Лань Ван Цзи казался погружённым в думы или же внимательно прислушивающимся к чему-то и поднял голову лишь тогда, когда почувствовал, что кто-то вошёл. Лицо Лань Ван Цзи всегда было безмятежным, потому Вэй У Сянь не имел ни малейшего представления, о чём тот думает. Лань Ци Жэнь, который отвечал за западную часть минши, сейчас лежал без сознания, как и все остальные, а его цицяо кровоточили, подобно цицяо адепта, что ранее сумел вырваться из этой комнаты. Вэй У Сянь повернулся и сделал несколько шагов на запад, встав прямо напротив Лань Ван Цзи и тем самым заняв в ритуале место Лань Ци Жэня. Он вытащил из-за пояса бамбуковую флейту и поднёс к губам. В ту ночь в деревне Мо Вэй У Сянь сначала раззадорил и отвлёк руку, а затем Лань Ван Цзи с расстояния атаковал её мелодиями гуциня. Им удалось подавить тёмную энергию только потому, что они непреднамеренно действовали сообща. Лань Ван Цзи встретился с ним взглядом, и выражение понимания появилось на его лице. Он занёс правую руку над струнами, и из гуциня полилась мелодия. Вэй У Сянь тут же присоединился, заиграв на флейте. Мелодия, что они играли вместе, называлась «Призыв». При её звучании труп, часть трупа или любимая вещь почившего превращались в проводника, через которого бесплотный дух мог проникнуть в этот мир. Обычно для его появления в центре магического поля хватало всего одного рефрена. Но сейчас мелодия почти подошла к концу, а никакого духа до сих пор и в помине не было. Призрачная рука, казалось, разгневалась, её вены яростно запульсировали, а давящее ощущение, висящее в воздухе, стало ещё сильнее. Если бы на западной стороне находился не Вэй У Сянь, а кто-нибудь другой, то он бы уже давно потерял сознание и, как Лань Ци Жэнь, лежал бы в беспамятстве с кровоточащими цицяо.» — Вы хотите сказать, что Вэй У Сянь сильнее, чем учитель Лань? — с долей скептицизма произнес адепт Гу Су, получая в ответ насмешливые взгляды. — Что? — Ты забыл, что тот Вэй У Сянь является основателем Тёмного Пути? То есть для него это, наоборот, привычная среда, в отличие от других заклинателей, — пояснил Цзинь Цзы Сюань краснеющему адепту. — Дело не в силе или мощности, а в опыте, — подхватил Лань Си Чэнь, пока Не Мин Цзюэ одобрительно кивал на слова друга. — У дяди значительно меньше опыта в Тёмном Пути, а вот у Старейшины И Лин его достаточно, чтобы, даже имея слабую культивацию, выдержать сильнейший поток тёмной энергии. — А как насчёт Лань Ван Цзи? — выкрикнул неизвестный. — Ведь он — ещё тот праведник, вряд ли бы яшкался с негативной энергией! — Лань Чжань превосходит многих, поэтому на него это также оказало меньшее влияние, чем на других, — встрял Вэй Ин, ищя глазами болтуна. — Молодой господин действительно является одним из сильнейших заклинателей, что ступали на эту землю, — подтвердила незнакомка в белом, получая тёплые улыбки от Лань Хуаня и У Сяня и благодарный взгляд от Лань Чжаня. — Но я готов обратить наше внимание, что дуэт Вансяней действительно мощный! — выкрикнул Не Хуай Сан, получая одобрение многих присутствующих. — «Вансяней»? — спросил Вэй Ин, приподнимая бровь. — Ван и Сянь. Иероглифы из ваших имён, — расшифровал Не Хуай Сан. — Просто мне было лень говорить ваши полные имена, поэтому я сократил. — Звучит довольно мило, — поддержал наследника Цин Хэ Си Чэнь, получая грозные взгляды от У Сяня и Ван Цзи. Вэй У Сянь втайне встревожился: любой дух почти наверняка должен был откликнуться на мелодию «Призыва», исполняемую им и Лань Ван Цзи вместе, если он, конечно, не… Если вместе с телом покойника не расчленили и его душу! Похоже, что кончина их дражайшего друга оказалась всё же похуже смерти Вэй У Сяня. Конечно, тело Старейшины И Лин покромсали на мелкие кусочки, однако ж его душа оставалась цела. Итак, «Призыв» не сработал, и Лань Ван Цзи переместил пальцы и начал играть другую мелодию. Мотив её был спокойным и совсем не похожим на зловещий и требовательный мотив «Призыва». Она называлась «Покой». Обе эти мелодии широко использовались заклинателями по всему миру, и не было ничего удивительного в том, что кто-то умел их играть, так что Вэй У Сянь вновь ловко подхватил мотив Лань Ван Цзи. Призрачная флейта Старейшины И Лин, «Чэнь Цин», была известна всем и каждому. Но сейчас Вэй У Сянь играл на бамбуковой флейте с намеренными погрешностями и постоянно задыхаясь, так что её звуки практически оскорбляли слух. Лань Ван Цзи, должно быть, никогда раньше не играл дуэтом с кем-то столь же неумелым. В конце концов он был больше не в силах продолжать и делать вид, что ему всё нипочём: Лань Ван Цзи поднял голову и посмотрел на Вэй У Сяня ничего не выражающим взглядом. Вэй У Сянь же бесстыдно продолжил играть дальше, притворившись, будто ничего не понял, и мелодия его завихляла ещё ужаснее. Однако внезапно позади него раздался какой-то шорох. Вэй У Сянь обернулся и в изумлении увидел, что Лань Ци Жэнь, который до этого лежал в бессознательном состоянии, сейчас оказался сидящим с прямой, как струна, спиной. Из его цицяо по-прежнему лилась кровь, и лицо было перекошено гневом. Лань Ци Жэнь дрожащей рукой указал на Вэй У Сяня и надрывным, срывающимся голосом прокричал: — Прекращай играть! Пошёл прочь! Пошёл прочь сейчас же! Прекращай…» — Ха! — воскликнул Вэй Ин, напугав некоторых заслушавшихся историей. — Даже находясь на грани смерти, вы продолжаете ненавидеть! Почему это было так ожидаемо? — Ты! — воскликнул Лань Ци Жэнь, но тут же смолк под взглядом первого ученика Цзян, в котором читалось превосходство. Но не успел он договорить, что именно Вэй У Сянь должен прекратить, как захлебнулся кровью, отчаянно отхаркался и на последнем издыхании упал на то же самое место, вновь провалившись в глубокий обморок. Вэй У Сянь остолбенел. Он знал, что хотел сказать Лань Ци Жэнь: — Прекращай играть! Прекращай играть дуэтом! Прекращай осквернять чарующие звуки гуциня моего любимого ученика Лань Ван Цзи!» — Дядя наверняка не это имел в виду, — сказал Ван Цзи, обращаясь скорее к будущему Вэй Ину, чем к настоящему. — Вэй Ину не стоит принижать свои умения. — Лань Чжань, не делай вид, что не знаешь, как старейшина Лань меня презирает, — ответил Усянь, многозначительно смотря на Лань Чжаня. — И я не знаю ни одной нормальной причины для столь сильной ненависти ко мне. Лань Ван Цзи лишь молча положил свою ладонь поверх ладони Вэй Ина, выражая поддержку. Лань Ци Жэнь только открыл рот, чтобы высказаться, как его заткнул Си Чэнь, который насильно влил в мужчину успокаивающую настойку. Дуэт флейты Вэй У Сяня и гуциня Лань Ван Цзи привёл Лань Ци Жэня в такую ярость, что он даже очнулся на несколько секунд, а потом вновь впал в забытьё. Вот насколько ужасно они звучали вместе… Однако же общими усилиями флейты и гуциня рука, наконец, стала мало-помалу сникать. Вэй У Сянь, ничуть не смущённый словами Лань Ци Жэня, подумал: — Какая разница, как я играю, если мой метод работает. С последней нотой гуциня чёрная деревянная дверь минши внезапно распахнулась, залив комнату ярким солнечным светом. Похоже, что и тревожный колокольный звон тоже прекратился сам по себе. Адепты, окружавшие минши, как по команде ринулись внутрь, на разные лады зовя «Хань Гуан-Цзюнь». Лань Ван Цзи прижал ладонь к гуциню, заглушив остаточные вибрации струн, и подошёл к Лань Ци Жэню, чтобы проверить его пульс. Под его спокойным и чётким руководством остальные заклинатели тоже вскоре перестали бестолково суетиться. Старшие адепты уложили тела пострадавших на землю и стали пытаться привести их в чувство с помощью игл и различных лекарств. Другие же адепты внесли большой медный колокол, намереваясь заточить руку внутри него. Несмотря на то, что обстановка была напряжённой, все работали чётко и слаженно, в строго заведённом порядке, говорили только тихим шёпотом, и никто не издавал громких звуков. Несколько заклинателей встревожились: — Хань Гуан-Цзюнь, ни иглы, ни эликсиры не помогают. Что же нам делать? Лань Ванцзи прижимал три пальца к запястью Лань Ци Жэня и безмолвствовал. Лань Ци Жэнь провёл уже восемьсот, если не тысячу ритуалов призыва, и многие из призраков были ожесточёнными. Но если затаённая злоба призрачной руки смогла задеть и его, то количество и мощь тёмной энергии, заключённой в ней, поражали воображение. Вэй У Сянь заткнул бамбуковую флейту обратно за пояс и присел на корточки рядом с медным колоколом, задумчиво поглаживая заклинания на нём. Внезапно он заметил удручённое выражение лица Лань Сы Чжуя и спросил: — Что случилось? Лань Сы Чжуй уже понял, что Вэй У Сянь не был обычным человеком, и слегка поколебавшись, тихо проговорил: — Я чувствую себя немного виноватым. Вэй У Сянь спросил: — Виноватым за что? Лань Сы Сжуй ответил: — Эта рука появилась из-за нас. Вэй У Сянь улыбнулся: — С чего ты взял? Лань Сы Чжуй сказал: — Флаги, привлекающие духов, имеют разные способы изображения и потому разные уровни мощи. Флаги, что мы нарисовали в деревне Мо, привлекали духов в радиусе двух с половиной километров. Но эта призрачная рука обладала огромным желанием убивать, пожирая человеческую плоть, и если бы она с самого начала находилась так близко к деревне Мо, то давно бы напала, и всё поселение превратилось бы в сплошные реки крови. Однако она появилась лишь после того, как мы прибыли… И это значит, что кто-то с недобрыми намерениями специально оставил её там в нужный момент. Вэй У Сянь ответил: — У тебя были прекрасные учителя. Ты отлично умеешь изучать ситуацию и делать выводы. Лань Сы Чжуй поник головой: — Но если всё так, то… То мы тоже несём ответственность за смерти в деревне Мо. А сейчас… Сейчас мы подвергли опасности Лань Ци Жэня и остальных… После короткого молчания Вэй У Сянь похлопал его по плечу: — Не вы несёте ответственность за все несчастья, а тот, кто наслал призрачную руку. В этом мире случаются вещи, над которыми мы не властны. В это время на противоположной стороне минши Лань Ван Цзи убрал руку с запястья Лань Ци Жэня. Адепты Ордена Гу Су Лань поспешили к нему с расспросами: — Хань Гуан-Цзюнь, как он? Лань Ван Цзи ответил: — Необходимо отыскать первопричину. Вэй У Сянь поддержал его: — Верно. Нам нужно докопаться до сути: найти все недостающие части тела покойника и опознать его личность, и тогда мы сможем спасти пострадавших. Лань Цзин И тоже уже понял, что Вэй У Сянь не сумасшедший, но всё равно не удержался от укоризненного замечания: — Как у тебя всё просто! Мы уже попытались призвать духа хозяина этой руки, и вот как всё в итоге вышло. Как же мы, по-твоему, сможем отыскать недостающие части тела? Лань Ван Цзи заявил: — Северо-запад. Лань Сы Чжуй удивился: — Северо-запад? Хань Гуан-Цзюнь, почему именно северо-запад? Вэй У Сянь спросил: — Разве вы не видите, что путь вам уже указан? Лань Цзин И окончательно сбился с толку: — Указан мне? Кем? Хань Гуан-Цзюнь ничего мне не указывал. Вэй У Сянь сказал: — Указан ей. Все собравшиеся вдруг поняли, что он говорит о призрачной руке! Рука уверенно указывала в одном направлении. Кто-то попробовал переместить её, но она упрямо развернулась, обращаясь в ту же сторону. Никто никогда раньше не сталкивался с подобным, потому все пребывали в сильном изумлении. Лань Цзин И, заикаясь, произнёс: — Как?.. Что… На что она указывает? Вэй У Сянь ответил: — А на что она может указывать? Либо на оставшиеся части тела, либо на убийцу, который сотворил с ней такое. При этих его словах несколько юношей, стоявших в северо-западной стороне, быстро расступились. Взглянув на них, Лань Ван Цзи медленно поднялся и обратился к адептам: — Позаботьтесь о дяде. Несколько из них кивнули: — Так точно! Вы покидаете Облачные Глубины? Лань Ван Цзи слегка кивнул. Вэй У Сянь уже успел втихомолку прошмыгнуть за его спину и громким, радостным голосом заговорил сам с собой: — Ура, ура, наконец-то мы покидаем Облачные Глубины, чтобы тайно пожениться!» — Почему он продолжает играть эту роль, если свобода уже рядом? — спросил Цзинь Цзы Сюань, слегка скривившись от действий будущего Вэй У Сяня. — Ты у меня спрашиваешь? — указал на себя Вэй Ин. — Мне откуда знать, что в голове у воскресшего человека? — Но он — это же ты! — не отставал Цзы Сюань, раздражая У Сяня сильнее. — Повторяю для особо тупых! — огрызнулся Вэй Ин, чувствуя крепкую хватку на ладони. — Мы — разные люди! Человек из этой истории прошёл через многое, даже через смерть! Самое страшное, через что прошёл я — жизнь на улице, и то я её почти не помню! Поэтому впредь думай своими павлиньими мозгами! — Вэй Ин, хватит, — тихо произнёс Лань Ван Цзи, и злость У Сяня моментально унялась, словно по волшебству. — Давайте продолжим читать, — попытался отвлечь всех Лань Си Чэнь, но отношения между его младшим братом и первым учеником клана Цзян интересовали многих. Все присутствующие, казалось, не могли больше выносить этой сцены. Кое-кто из старших адептов был особо напуган, но в то же время некоторые из юношей уже привыкли к подобным фразочкам в исполнении Вэй У Сяня. По лицу Лань Ци Жэня словно пробежала дрожь, хотя он и оставался без сознания. Заклинатели подумали, что если Вэй У Сянь скажет ещё хоть пару слов, то господин Лань в гневе очнётся вновь… Когда заклинатели из именитых кланов отправлялись на ночную охоту, обычно их сопровождала пышная свита. Однако Лань Ван Цзи предпочитал путешествовать один. К тому же эта рука была не совсем обычной, и существовала вероятность, что она может навредить другим людям, если обращаться с ней без должной осторожности. Вот почему Лань Ван Цзи не позвал с собой никого из своего Ордена, а взял в дорогу лишь Вэй У Сяня и всё время пристально следил за ним. Поначалу Вэй У Сянь планировал удрать во время их путешествия. Однако все попытки бегства заканчивались одинаково — Лань Ван Цзи тащил его обратно, схватив за шиворот. Тогда Вэй У Сянь сменил стратегию и не отходил от него ни шаг. Особенно он усердствовал ночью: упрямо забирался в кровать Лань Ван Цзи, надеясь, что тот будет испытывать столь сильное раздражение и отвращение к его действиям, что схватится за меч и прогонит его. «Как вообще Лань Ван Цзи допустил это, и ты при этом ещё и остался жив?»— хотел спросить Цзян Чэн, но наблюдая за взаимодействием шисюна и второго молодого господина Лань, передумал. Ведь блестящий взгляд Лань Ван Цзи до ужаса напомнил Вань Иню взгляд отца, когда тот говорил про Цзан Сэ-саньжэнь. Неужели его непутёвый брат умудрился влюбить в себя Лань Ван Цзи? Цзян Чэн поймал взгляд Не Хуай Сана, который со странными эмоциями наблюдал за тем, как Вэй Ин дразнил Лань Чжаня из-за прочитанного. Хуай Сан заметил пристальный взгляд Цзян Чэна и, прикрыв своё лицо веером до самых глаз, подмигнул наследнику Цзян. Вэнь Чао лишь скривился, продолжая шёпотом проклинать проклятых обрезанных рукавов, пока Вэнь Сюй неодобрительно смотрел на брата. Янь Ли с умилением наблюдала за счастливым младшим братом. Если ради его счастья надо пойти на жертвы, то девушка готова на всё, ведь Вэй Ин, как никто другой, заслужил счастье и любимого человека. Но попытки Вэй У Сяня не возымели успеха — как бы он ни старался, Лань Ван Цзи оставался непоколебим, как скала. Стоило Вэй У Сяню ужом заползти в его постель, как тот сразу же лёгким движением руки обездвиживал его и перекладывал в другое место, при этом не забыв уложить благопристойным образом. В таком положении Вэй У Сянь и оставался, пока не начинал брезжить рассвет. Он терпел неудачи уже бессчётное количество раз и по пробуждении непрестанно жаловался на ноющее тело. Всё, что ему оставалось — это рассуждать про себя: «Кто бы мог подумать, что с возрастом Лань Чжань станет ещё более занудным. Раньше, когда я дразнил его, он смущался, да к тому же весьма забавно. А сейчас мало того, что он всё время остаётся бесстрастным, так ещё и научился противостоять. И где же это видано!» Следуя указаниями левой руки, мужчины направлялись на северо-запад. Они каждый день играли дуэтом «Покой», чтобы временно заглушить её ярость и жажду убийства. Возле Цин Хэ рука, всё это время ведущая их куда-то, неожиданно изменила своё положение: согнула указательный палец и сжалась в кулак. Это означало, что их цель находилась где-то поблизости. — Что-то мне это не сильно нравится, — произнёс Не Мин Цзюэ, стоило ему услышать про родной клан. — Может, хоть сейчас станет известно, почему Цин Хэ утратит влияние? — сказал Цзинь Цзы Сюань, вспоминая, как в начале было сказано про это. Они расспросили местных о творящихся странностях и в итоге прибыли в маленький городок в Цин Хэ. Стоял день, и по улицам туда-сюда сновали толпы народу. Вэй У Сянь весело скакал позади Лань Ван Цзи, как вдруг его едва не сшиб с ног едкий и жгучий запах косметики. Вэй У Сянь уже привык к тонкому, мягкому аромату сандалового дерева, исходящему от Лань Ван Цзи, поэтому его сразу же покоробило, и он выпалил: — Что ты такое продаёшь? И как это «что-то» может так пахнуть? Запах исходил от шарлатана в одеждах заклинателя, у которого на лбу было написано «мошенник». Он нёс с собой сундук и предлагал товары прохожим. Увидев потенциального покупателя, шарлатан весь просиял: — Я продаю всё, что душе угодно! Вот, к примеру, румяна и пудра, качественно и недорого! Желаете взглянуть, молодой господин? Вэй У Сянь ответил: — Конечно, желаю. Шарлатан спросил: — Для вашей жены? Вэй У Сянь ухмыльнулся: — Нет, для меня. Улыбка застыла на губах шарлатана, и он подумал:«Шутки со мной шутить удумал?!» Но прежде чем его терпение успело лопнуть, к ним подошёл ещё один мужчина и с ничего не выражающим лицом произнёс: — Не беспокой людей, если ничего не собираешься покупать. Этот светлоглазый мужчина в белоснежных одеждах был чрезвычайно красив, его голова повязана лобной лентой, а на поясе висел длинный меч. Шарлатан выдавал себя за заклинателя и немного разбирался в кланах, поэтому, узнав клановый мотив Ордена Гу Су Лань, он поостерёгся мошенничать и спешно ретировался, прихватив свой сундук. Вэй У Сянь крикнул ему вслед: — Эй, зачем ты убежал? Я и вправду хотел кое-что купить у тебя! Лань Ван Цзи спросил: — У тебя есть деньги? Вэй У Сянь ответил: — У меня нет, но зато у тебя есть! С этими словами он протянул руку к Лань Ван Цзи и принялся обыскивать его. На самом деле Вэй У Сянь не ожидал ничего найти, однако, к его вящему удивлению, через несколько мгновений он нащупал миниатюрный, но увесистый мешочек с деньгами. Носить подобное с собой было совсем не в характере Лань Чжаня. Но всё же за последние несколько дней Лань Ван Цзи делал много всего такого, чего Вэй У Сянь не мог и представить, поэтому он решил больше ничему не удивляться и быстро схватил мешочек. Как он и предполагал, ему дозволялось брать от Лань Ван Цзи всё что угодно, и последний никак не выражал недовольства. — То есть ты просто взял и обокрал Лань Ван Цзи? — насмешливо спросил Цзян Чэн, переставая понимать хоть что-нибудь. — Ну, наверное, не просто так, — неуверенно ответил Вэй Ин, изучающе смотря на Лань Чжаня, который делал вид, что его здесь нет. Некоторые статусные заклинатели начали возмущаться, что молодой господин позволяет столько вольностей сыну слуги, а девы просто мечтательно вздыхали, надеясь в будущем встретить такого же чуткого и доброго спутника на пути самосовершенствования. Си Чэнь освещал зал своей лучезарной улыбкой, мысленно планируя свадьбу для этих двоих. И лишь до Вэй Ина и Лань Чжаня не дошло, почему все так странно и загадочно смотрят, особенно их старшие брат и сестра. Если бы Вэй У Сянь не знал по себе, насколько безупречен и чист Хань Гуан Цзюнь, то подумал бы, что он и Мо Сюань Юй были втянуты в весьма запутанный клубок взаимоотношений. Иначе как ещё объяснить, что, несмотря на все потуги Вэй У Сяня, Лань Ван Цзи до сих пор способен выносить его?! Пройдя немного, Вэй У Сянь невзначай оглянулся назад. Лань Ван Цзи стоял на прежнем месте и смотрел ему вслед. Вэй У Сянь, сам того не замечая, замедлил шаг. Он не очень понимал, зачем так поступает, но почему-то смутно ощущал, что ему не стоит идти так быстро и оставлять Лань Ван Цзи позади. В это время откуда-то со стороны донеслось: — Старейшина И Лин, пять монет за один, десять монет за три! Вэй У Сянь переспросил: — Кто?! Он поспешил посмотреть, кто же продавал его самого, однако обнаружил всё того же шарлатана. Фальшивый заклинатель уже успел попрятать свои низкопробные румяна и пудру, а вместо них достал стопку портретов, изображавших кого-то, выглядящего даже более злодейски, чем боги-хранители входа. Он без умолку болтал: — Пять монет за один, десять монет за три — таких цен вы ещё не видали! Берите сразу три: один повесите на дверь, второй — в гостиной, а третий — в изголовье кровати. Клин клином вышибают — изображение столь порочного и нечестивого человека не пропустит в ваш дом ни одну тварь! Вэй У Сянь возмутился: — Ну и бессовестный врун же ты! Если бы изображение и впрямь работало, разве стал бы ты продавать его всего за пять монет?! Шарлатан ответил: — Опять ты?! Хочешь покупать — покупай, а нет — так поди прочь. Впрочем, если тебе так хочется, можешь приобрести один портрет за пятьдесят монет — я вовсе не буду возражать. Вэй У Сянь бегло пролистал стопку «Портретов Старейшины И Лин, прогоняющих зло». Он отказывался мириться с тем, что свирепо глядящий здоровяк изображал его самого. Вэй У Сянь твёрдо решил отстоять свою честь: — Вэй У Сянь был известен своей красотой, а ты нарисовал какого-то уродца! Если не видел его своими собственными глазами, то нечего и бумагу марать, иначе введёшь в заблуждение подрастающее поколение. Шарлатан только было собрался ему возразить, как вдруг Вэй У Сянь почувствовал порыв ветра у себя за спиной и тут же отскочил в сторону. Вэй У Сяню удалось избежать атаки, но зато шарлатан отлетел за обочину дороги и приземлился прямиком в ветряное колесо. Сразу же началась страшная кутерьма: кто-то бросился помогать бедолаге, а кто-то — жадно собирать разбросанные товары. Шарлатан хотел выругаться, но потом увидел, что его пнул молодой господин, сверкающий золотом с головы до пят и бывший, несомненно, богачом знатного рода, и весь его запал сошёл на нет. Взглянув более внимательно, он также заметил, что на груди юноши был вышит пион сорта «Сияние средь снегов», и последняя толика силы духа покинула его. Однако он всё же не смог принять незаслуженного пинка и еле слышно пропищал: — Зачем вы пнули меня? Молодым господином оказался Цзинь Лин. — Опять этот несносный ребенок? — прошептал Вэй Ин, замечая, как засветилась шицзе, стоило ей услышать про будущего сына. — И что он забыл в землях Цин Хэ Не? Он скрестил руки на груди и холодно сказал: — Пнул? Любой, кто рискнёт произнести при мне имя «Вэй У Сянь», должен упасть на колени и благодарить меня за то, что вообще остался жив. А ты выкрикиваешь его имя на всю улицу. Смерти ищешь?! Вэй У Сянь никак не предполагал, что здесь окажется Цзинь Лин, и тем паче, не ожидал от него столь высокомерного и надменного поведения. Он подумал: «Как же так вышло, что это дитя выросло таким заносчивым и жестоким? Он унаследовал все пороки своего отца и дяди и ни одного достоинства своей матери. Если я не подлатаю прорехи в его воспитании, то рано или поздно он столкнётся с большими трудностями». — Эй! — в один голос воскликнули оскорблённые Цзинь Цзы Сюань и Цзян Чэн. Вэй Ин, не сдержавшись, начал хохотать, чуть ли не падая с места. Лишь крепкая хватка Ван Цзи помогла ему удержать равновесие. — Какого хрена ты ржёшь, придурок! — огрызнулся Цзян Чэн, избегая смотреть на будущего тестя. — Ничего! — отмахнулся У Сянь, продолжая иногда посмеиваться. Заметив, что Цзинь Лин всё ещё был в ярости и пошёл по направлению к шарлатану, Вэй У Сянь вмешался: — Цзинь Лин! Фальшивый заклинатель не осмелился произнести ни звука, но глаза его выражали глубокую признательность. Цзинь Лин повернулся к Вэй У Сяню и со всеобъемлющим презрением произнёс: — Ты ещё здесь? Ждёшь своей очереди умереть? Вэй У Сянь засмеялся: — Пха! Напомни-ка мне, кто не далее как несколько дней назад валялся брюхом на земле безо всякой надежды встать? Цзинь Лин ядовито ухмыльнулся и коротко свистнул. Вэй У Сянь сначала не понял причины этого поступка, но вскоре вдалеке послышалось тяжёлое и прерывистое дыхание приближающегося зверя. Обернувшись, Вэй У Сянь увидел, как прямо на них из-за угла нёсся чёрный пес-оборотень ростом ему по пояс. Крики ужаса звучали всё ближе и ближе, громче и громче: — Бешеная собака вырвалась на волю! — Ой-ой, это нехорошо! — испуганно произнёс Вэй Ин, и тут уже начал смеяться Цзян Чэн. — Заткнись, — пробурчал У Сянь, но наследник клана Цзян даже не думал останавливаться. Мгновенно изменившись в лице, Вэй У Сянь пустился во всю прыть. Ему всегда было неприятно об этом вспоминать, но всепобеждающий и несокрушимый Старейшина И Лин трусил при виде обыкновенной собаки. И с этим в самом деле ничего нельзя было поделать. В детстве, ещё до того, как Цзян Фэн Мянь взял его к себе, Вэй У Сянь жил на улице, и ему часто приходилось драться за еду со злыми собаками. Со временем, после бессчётного количества укусов и преследований, он стал до смерти бояться псов, какого бы размера они ни были. Цзян Чэн в своё время часто насмехался над ним из-за этого. Если бы Вэй У Сянь решился кому-то рассказать о своём страхе, то он не только бы осрамился, но и также прослыл бы лжецом, поскольку никто бы ему не поверил. Вот поэтому почти никто не знал о секрете Вэй У Сяня. — Серьёзно? — усмехнулся Цзинь Цзы Сюнь, мысленно ликуя, что нашёл слабое место. — У каждого есть свои страхи, — громко произнесла Цзян Янь Ли, приходя на помощь младшему брату. — А кто ими пользуется, тот — трус, недостойный звания «заклинатель» и своего меча! — грозно закончила девушка и убийственным взглядом окинула комнату, давая понять, что будет очень плохо, если кто-то осмелится воспользоваться этим знанием. Неожиданно через центр зала пролетела голубая вспышка, и высмеявший до этого Вэй Ина адепт в мгновение лишился своего меча. — Трус, — холодно произнёс Лань Чжань, заставляя заклинателя дрожать от накатившего страха. — Который боится вызвать на бой, но готов пойти на подлость. Таким место не в нашем мире, а в грязном хлеву. — Лань Чжань! — Вэй Ин встал перед Лань Ван Цзи, положив ладони на его напряжённые плечи. — Успокойся. Отзови Би Чэнь обратно, иначе парнишке придётся менять штаны. Лань Ван Цзи посмотрел в серебристые глаза и с тяжёлым вздохом призвал меч обратно. Би Чэнь со свистом пролетел мимо У Сяня, но тот даже не вздрогнул, полностью доверяя Лань Чжаню. Однако сейчас он бежал ни жив ни мёртв от ужаса и, едва завидев высокую непоколебимую фигуру в белом, закричал, что есть мочи: — Лань Чжань, спаси меня! Цзинь Лин чрезвычайно удивился, когда, загоняя Вэй У Сяня, он внезапно натолкнулся на Лань Ван Цзи: «И с чего этот умалишённый опять оказался рядом с ним?!» Лань Ван Цзи был известен своей серьёзностью, никогда не смеялся и не болтал попусту, и некоторые заклинатели даже одного с ним возраста робели в его присутствии, не говоря уже об учениках. Степень его устрашения превышала даже степень устрашения Лань Ци Жэня в его лучшие годы. Пёс Цзинь Лина подвергался суровой дрессировке, потому, в отличие от обычных собак, был весьма разумен. Он словно тоже понял, что не стоит бесчинствовать в присутствии этого человека, и, издав пару подвываний, спрятался за Цзинь Лином, поджав хвост. Чёрную собаку-оборотня редкой породы Цзинь Лину вручил Цзинь Гуан Яо. Большинство людей, узнав, что этот подарок преподнёс сам Лянь Фан-Цзунь, остерегались давать ей отпор. Но Лань Ван Цзи отличался от большинства. Его совершенно не интересовало, ни чей это подарок, ни кто его хозяин — он всех усмирял одинаково строго и беспощадно. И вот сейчас Лань Ван Цзи поймал Цзинь Лина, когда тот травил Вэй У Сяня собакой, потому сердце юноши сжалось: «Вот и всё. Теперь он наверняка убьёт пса-оборотня, которого я с таким трудом натаскал, а потом жестоко накажет и меня!» Тем временем Вэй У Сянь поднырнул под руку Лань Ван Цзи, спрятался у него за спиной и как будто собрался вскарабкаться на Хань Гуан-Цзюня, словно на фонарный столб. Почувствовав, как вокруг его талии обвилась пара рук, Лань Ван Цзи на мгновение застыл. Цзинь Лин воспользовался заминкой, свистнул два раза и обратился в бегство вместе с чёрным псом-оборотнем. Ошеломлённый шарлатан на обочине всё ещё пытался встать: — Падение нравов в нашем обществе всё продолжается и продолжается. Какое же несносное молодое поколение нынче вскармливают в именитых кланах! Стыд и позор! Вэй У Сянь, услышав, что лай собаки постепенно стих вдали, вышел, наконец, из-под защиты Лань Ван Цзи. Он заложил руки за спину и, как ни в чём ни бывало, поддержал светскую беседу: — Что верно, то верно. Общество морально разлагается с каждым днём. Люди теперь не такие, как в былые времена. Шарлатан благодарно взглянул на Вэй У Сяня, словно на своего спасителя, и поспешно всучил ему стопку «Портретов Старейшины И Лин, прогоняющих зло», будто горячую картошку: — Братец, премного благодарен за случившееся только что! Прошу, прими это в подарок. Даже если ты собьёшь цену и будешь продавать один за три монеты, то всё равно получишь, по крайней мере, три сотни чистой прибыли. Лань Ван Цзи взглянул на свирепого здоровяка на портрете и деликатно промолчал. Вэй У Сянь, видя, что цена всё падает и падает, не знал, плакать ему или смеяться: — Это моя награда?! Если ты и правда желаешь отблагодарить меня, то лучше изобрази его красивее! Постой, не уходи. Я хочу у тебя кое-что спросить. Скажи, пока ты торговал здесь, не слышал ни о чём странном? Или, может быть, сам видел что-то необычное? Шарлатан ответил: — Странное и необычное? Это как раз по моей части. Ваш покорный слуга проводит здесь большую часть года, и все меня зовут «всезнайка из Цин Хэ». Какие именно странности вас интересуют? Вэй У Сянь сказал: — К примеру, не пакостничают ли в округе злые духи, не расчленили ли кого недавно, или, может быть, кто-то истребил целый клан? Шарлатан произнёс: — В этих местах подобного не водится, но если вы пройдете три километра дальше по дороге, то увидите горный хребет под названием Син Лу. На вашем месте я бы туда не совался». Вэй У Сянь спросил: — Почему же? Шарлатан ответил: — Другое его название — Хребет-Людоед. Как вы думаете, почему? — Но что там могло произойти? — спросил Не Хуай Сан, который прекрасно знал про этот хребет. — Что-то серьёзное, раз людям стало известно, — ответил Не Мин Цзюэ, который не особо обрадовался открывшимся новостям. — Не могу поверить, что ты стал круче, чем твой дядя! — взбудораженно произнёс Вэй Ин, который всячески игнорировал знаки Цзян Чэна. — Как ты до этого докатился? — Разве это плохо, молодой господин Вэй? — поинтересовался Си Чэнь, внутренне веселясь из-за потерянного вида брата. — Ван Цзи станет таким сильным, что его и дети будут бояться, и собаки! — Главная гроза собак! — подхватил У Сянь, разгадав действия Лань Хуаня. — Готов заявить, что готов идти с Лань Чжанем хоть на край света! — Нет, молодой господин Вэй! — в притворном ужасе произнёс Си Чэнь, замечая, как Ван Цзи засмущался сильнее. — Вы же разорите клан Лань, ведь А-Чжань совершенно не способен вам отказать! — О, вам тоже так показалось? — продолжал подыгрывать У Сянь, пытаясь понять, насколько хватит терпения Лань Чжаня. — Или Лань Чжань знает, что в теле бедняги моя душа, или Мо Сюань Юй настолько понравился Лань Чжаню… Железное терпение Ван Цзи не выдержало объединённой атаки, и заклинатель схватился за меч, показывая, что хватит. Си Чэнь и У Сянь по-детски улыбнулись друг другу и уткнулись в пиалы. Вэй У Сянь ответил: — Наверное, потому что там поселилась тварь, что пожирает людей? Он слышал тысячи и тысячи мифов о подобных существах и собственноручно убил не меньше нескольких сотен, так что слегка разочаровался. Тем временем шарлатан неровным голосом продолжал: — Так точно! Ходят слухи, что в лесу подле хребта стоит «крепость-людоед», в которой живут чудовища, питающиеся человечиной. Они тотчас же пожрут любого, кто забредёт в те края и переступит порог их дома, и крошек не оставят! Ни один труп так и не был найден — ни разу! Жуть, правда? Теперь понятно, почему Цзинь Лин оказался здесь. Ему не удалось совладать с богиней на горе Дафань, и, похоже, что он прибыл сюда за чудовищем хребта Син Лу. Вэй У Сянь воскликнул: — Не то слово — жуть! Но если, как ты говоришь, не нашли ни одного трупа и даже ни единой крошки, то откуда известно, что тех несчастных именно сожрали? Шарлатан замялся на секунду, но всё же ответил: — Значит, кто-то всё видел, разве не очевидно? Вэй У Сянь восхищённо ахнул: — Но разве не далее, как минуту назад, ты не говорил, что любой, кто переступит порог их дома, будет тотчас же сожран? Тогда, во имя Небес, кто же положил начало этим слухам? Кто этот могучий человек, который всё видел своими собственными глазами и при этом выжил, чтобы рассказать о том, что творится в крепости? Шарлатан ответил: — Так говорят люди. Откуда мне знать? Вэй У Сянь произнёс: — Тогда, может быть, ты знаешь, сколько именно людей сожрали у хребта Син Лу? Когда? Их возраст? Пол? Имена? Где они жили? Шарлатан сказал: — Я не знаю. Вэй У Сянь спросил: — Ещё раз, как тебя называют? Всезнайка из Цин Хэ? Шарлатан сердито подхватил свою корзину: — Слухи не настолько точны! Вэй У Сянь засмеялся: — Погоди, погоди, не уходи! Ответь мне ещё на пару вопросов. Хребет Син Лу ведь находится в Цин Хэ, так? А Цин Хэ лежит в зоне ответственности Ордена Цин Хэ Не, верно? Так почему же у хребта Син Лу стадами разгуливают чудовища, а Орден закрывает на это глаза? К удивлению Вэй У Сяня, на этот раз шарлатан не ответил: «Я не знаю». Вместо этого тень презрения проскользнула по его лицу: — Орден Цин Хэ Не? Если бы это был прежний великий Орден, то, конечно же, он не закрыл бы на это глаза. На следующий же день после появления слухов его адепты прочесали бы местность и быстро и решительно уничтожили чудовищ. Но сейчас во главе когда-то великого Ордена стоит, кхм… «Незнайка». Прошлым главой Ордена Цин Хэ Не был Чи Фэн-Цзунь, Не Мин Цзюэ. После того, как глава Ордена Ци Шань Вэнь, Вэнь Жо Хань, довёл до белого каления позапрошлого главу Ордена Цин Хэ Не и отца Не Мин Цзюе и Не Хуай Сана, старший сын, привыкший делать всё в жёсткой и непреклонной манере, принял бразды правления в свои руки, хотя ему не исполнилось и двадцати лет. Кроме того, Не Мин Цзюэ был старшим названным братом Цзэ У-Цзюня, Лань Си Чэня, и Лянь Фан-Цзуня, Цзинь Гуан Яо. После Аннигиляции Солнца Орден Цин Хэ Не расцвел под его руководством, его величие и мощь почти достигали уровня Ордена Лань Лин Цзинь. Однако Не Мин Цзюэ настигло искажение ци, и он скончался на глазах у огромного количества народа. Следующим в очереди на главу Ордена шёл его младший брат, Не Хуай Сан. — Я — глава Ордена? — потерянно произнёс Не Хуай Сан, роняя свой расписной веер на пол. Недавно улыбающийся мальчик превратился в тень себя. Все, кто хоть немного были знакомы с Хуай Саном, впервые видели его таким бледным и убитым из-за новостей. Даже его родной брат впервые столкнулся с таким. — Эй, Хуай Сан, — произнёс Не Мин Цзюе, пытаясь вернуть младшего брата в реальность. Остальные заклинатели лишь молчали, опустив взгляды в пол. Это был уже второй Орден, который был близок к падению. — Братишка, все хорошо, — сказал глава клана Не и притянул потерянного брата в объятия. — Я думаю, что стоит продолжить, — надломленным голосом произнёс Лань Си Чэнь, по которому также ударили печальные новости. Вэй У Сянь полюбопытствовал: — Почему ты назвал его «Незнайка»? Шарлатан ответил: — Ты разве не знаком с этой историей? О чём бы ты ни спросил главу Ордена Не — он не знает ответа и ничего тебе не скажет; а ежели он всё-таки знает ответ, то он побоится его озвучить. Но если ты вдруг насядешь на него и начнёшь допрашивать жёстко и твёрдо, то он будет рыдать в голос и яростно мотать головой, приговаривая: «Я не знаю, я не знаю, я ничего не знаю!» и жалобно умолять отпустить его. Теперь понятно, почему его называют «Незнайка»? В юности Вэй У Сянь и Не Хуай Сан учились вместе, так что ему было что сказать об этом человеке. Не Хуай Сан был по натуре не злым человеком, и безнадёжно глупым его тоже назвать было нельзя. Он не стремился старательно овладевать наукой, но зато преуспевал там, чего желало его сердце: расписывание вееров, охота за птицами, ловля рыбы руками или же прогуливание занятий. А вот его одарённость как заклинателя всё же была весьма скудной, и он сформировал Золотое Ядро на восемь-девять лет позже своих ровесников. При жизни Не Мин Цзюэ очень досадовал, что из его младшего брата не выходило достойного мужчины, и всегда строго воспитывал его, однако едва ли это возымело хоть какой-то успех. Сейчас Не Хуай Сан остался без покровительства и понуканий своего брата, и былая слава Ордена Цин Хэ Не под его руководством очень быстро сошла на нет. Уже во взрослом возрасте, после становления во главе Ордена, Не Хуай Сан постоянно сталкивался с различного рода заботами и неприятностями и отчаянно искал помощи, особенно часто он обращался к младшим названным братьям Не Мин Цзюэ: сегодня он жалуется Цзинь Гуан Яо в Башне Кои, а завтра плачется Лань Си Чэню в Облачных Глубинах. И только лишь при их поддержке Не Хуай Сан насилу смог укрепиться на позиции главы Ордена Цин Хэ Не. Сейчас же, когда его имя невзначай всплывает в разговоре, никто не рискнёт высказаться вслух, но у всех на лицах можно прочитать: размазня и болван. — Какое ужасное будущее, — прошептал Не Хуай Сан, держась крепкой хваткой за ханьфу брата. — Как я тебя понимаю, — прошептал Вэй, сочувствуя бывшему соученику. Видимо, всех их жизнь помотает, и помотает неслабо. Что же такого они натворили, раз на участь каждого выпали такие страшные испытания? Разворошив в памяти события прошлого, Вэй У Сянь не смог удержаться от печального вздоха. Закончив расспрос шарлатана о хребте Син Лу, Вэй У Сянь не забыл посодействовать его торговле и приобрёл две коробочки с румянами. Он спрятал покупки в карманы и вернулся к Лань Ван Цзи. Тот по-прежнему словно и не собирался забирать назад свой мешочек с деньгами. Храня молчание, они прошествовали в направлении, указанном шарлатаном. Хребет Син Лу густо порос сосновым лесом, но под сенью деревьев петляла довольно широкая тропа. Мужчины прошли уже довольно много, однако ничего необычного им не встретилось. Впрочем, они и не питали сильных надежд и заглянули сюда лишь на всякий случай. Если бы пугающие слухи, ходящие об этом месте, оказались верны, то наверняка сведений было бы гораздо больше. К примеру, в случае с богиней-пожирательницей душ на горе Дафань любой заклинатель с лёгкостью мог установить имена жертв и места их жительства. Но шарлатан не припомнил никаких деталей, следовательно, скорее всего, люди приукрасили правду, а то и вовсе сочинили всю историю от и до. Примерно через час они, наконец, встретили хоть какое-то сопротивление: вдалеке показались семь или восемь пошатывающихся человеческих фигур, имевших помутневшие белки глаз и завернутых в лохмотья, которые, казалось, мог сдуть даже самый слабый порыв ветра. Все эти признаки и чрезвычайная медлительность в довесок выдавали в фигурах ходячих мертвецов самого низкого уровня. Эти мертвецы не могли тягаться не только со своими более совершенными «собратьями»: встреть они мало-мальски сильного человека — тот одним пинком повалит целый их строй; наткнись на более-менее проворного ребенка — тот вмиг убежит от них. Даже если жертве очень сильно не повезёт, и ходячие мертвецы всё-таки изловчатся и высосут из неё немного энергии ян, то всё равно смерть от этого не наступит. Единственное, чем они могли отпугнуть — противным внешним видом и дурным запахом. Именно поэтому во время ночной охоты старшие адепты проходили мимо подобных тварей и оставляли их ученикам: никто в здравом уме не будет преследовать крыс, когда есть тигры и пантеры. При виде кучки ходячих мертвецов Вэй У Сянь быстро сообразил, что последует далее, потому вновь проворно нырнул за спину Лань Ван Цзи. И в самом деле, твари, вихляя и качаясь, подошли к ним на расстояние примерно двадцати метров, заметили Вэй У Сяня и тотчас же в ужасе с небывалой прытью ретировались. — То есть страшные монстры, которые приносят много боли и разрушения, бояться Вэй У Сяня? — сказал Вэнь Сюй, кидая оценивающий взгляд на первого ученика клана Цзян. — Всем бы такую способность. Может быть, и жертв меньше было бы. — Как найду способ, так я тебе первому сообщу! — раздражённо ответил Вэй Ин. — Это так круто, но в то же время жутко, — прошептал адепт клана Цзинь другу. Вэй У Сянь потёр виски и, трепеща от напускного страха, повернулся к Лань Ван Цзи: — Ого, Хань Гуан-Цзюнь, ты такой могучий! Ходячие мертвецы убежали прочь, едва завидев тебя! Ха-ха-ха! Лань Ван Цзи было нечего возразить в ответ. Вэй У Сянь со смехом принялся его толкать: — Пойдём, пойдём. Пора уходить с этого хребта. Сомневаюсь, что мы всё-таки найдём здесь мало-мальски злобных тварей. Просто местные — большие любители почесать языки, вот и превратили обычных ходячих мертвецов в беспощадных чудовищ. Наверняка и «крепость-людоед» тоже всего лишь одна из их выдумок. Мы понапрасну тратим свои силы! Лань Ван Цзи возобновил движение только после того, как Вэй У Сянь несколько раз подтолкнул его. Но не успели они сравнять шаг, как вдруг из глубины соснового леса послышал яростный лай. Вэй У Сянь мгновенно изменился в лице, со скоростью молнии прошмыгнул за спину Лань Ван Цзи и, присев, сжался в калачик, обнимая того за талию. Лань Ван Цзи произнёс: — Лай ещё слишком далеко, зачем ты прячешься? Вэй У Сянь ответил, заикаясь: — Я-я-я лучше на всякий случай спрячусь, а потом уже буду выяснять подробности. Ты его видишь? Где он?! Лань Ван Цзи внимательно прислушался и через секунду сказал: — Это чёрный пёс-оборотень Цзинь Лина. При упоминании этого имени Вэй У Сянь сразу же выпрямился, но услышав новую волну лая, вновь присел и скукожился. Лань Ван Цзи продолжил: — Если пёс-оборотень так надрывается, то что-то определённо случилось. Вэй У Сянь что-то заворчал себе под нос, потом, не без усилий, принял вертикальное положение, продолжая дрожать, как осиновый лист: — Т-т-тогда надо проверить, что! Лань Ван Цзи по-прежнему стоял неподвижно. Вэй У Сянь жалобно запричитал: — Хань Гуан-Цзюнь, пожалуйста, иди вперёд! Если ты не пойдёшь, то и я не смогу! После короткого молчания Лань Ван Цзи ответил: — Сначала… Отпусти меня. Однако, в конце концов, они так и тронулись в путь вдвоём, спотыкаясь на каждом шагу. Мужчины шли на лай собаки, но уже совершали по сосновому лесу второй круг и до сих пор ничего не обнаружили. Вой пса-оборотня тоже то приближался, то удалялся. Вэй У Сянь, наконец, немного свыкся с этими звуками и даже перестал заикаться: — Похоже, мы бродим по лабиринту. Этот лабиринт определённо был делом рук человека. Некоторое время назад сам Вэй У Сянь говорил, что все истории о хребте были не более, чем выдумкой, однако сейчас дело принимало совсем другой оборот. Чёрный пёс-оборотень лаял уже пятнадцать минут без перерыва и до сих пор не выдохся. Тем временем мужчины нашли способ выбраться из западни и теперь шли прямо на собачий вой. Вскоре вдалеке, среди хвойных деревьев, проступили силуэты небольших, но мрачных каменных фортов. Они были сложены из серовато-белых камней и сплошь покрыты ярко-зелёными вьющимися растениями и опавшими листьями. Каждый форт имел вид весьма необычной полусферы, словно пиала, перевернутая вверх дном. Кто бы мог подумать, что на хребте Син Лу действительно окажутся форты? Похоже, что дыма без огня и вправду не бывает. Однако пока ещё рано было судить, действительно ли это пресловутая «крепость-людоед» и что за создания обитали в ней. Чёрный пёс-оборотень Цзинь Лина беспокойно наматывал круги вокруг фортов, иногда тихо потявкивая, а иногда бешено завывая. Увидев приближающегося Лань Ван Цзи, собака в страхе отступила, но не убежала, а вместо этого принялась лаять ещё яростнее, всматриваясь в сторону каменных фортов и оголтело роя землю передними лапами. Вэй У Сянь спрятался за Лань Ван Цзи и выдавил: — Почему он не уходит прочь?.. И где его хозяин? Куда делся Цзинь Лин?! Всё это время они слышали лишь надрывный лай собаки, но никаких звуков от Цзинь Лина, даже ни единого крика о помощи. Очевидно, что чёрного пса-оборотня сюда привёл его хозяин, перед этим вырвавшись из лабиринта, как и мужчины до этого. Однако куда же потом исчез сам Цзинь Лин? Лань Ван Цзи сказал: — Нужно зайти внутрь и всё проверить. Вэй У Сянь ответил: — Как? Здесь же нет входа. Входа действительно не было: серовато-белые камни плотно прилегали друг к другу, безо всяких намеков на двери или окна. Собака повизгивала и подпрыгивала, словно желая вцепиться в полы мантии Лань Ван Цзи, но всё же не отваживалась. Тогда она обогнула препятствие и ухватилась зубами за край одежды Вэй У Сяня, таща того за собой. Вэй У Сянь едва не испустил дух и потянул руки к Лань Ван Цзи: — Лань Чжань… Лань Чжань, Лань Чжань… Лань Чжань, Лань Чжань, Лань Чжань!!! Собака волокла куда-то Вэй У Сяня, а Вэй У Сянь, в свою очередь, тянул Лань Ван Цзи. Пёс-оборотень протащил их вдоль фортов и привёл к тыльной стороне каменной крепости. К их удивлению, в стене оказался вход высотой примерно с человеческий рост. Края его были неровными, а вокруг валялись осколки камней: очевидно, что дыру проделали недавно. Внутри стояла кромешная тьма, если не считать слабого красного света. Сделав своё дело, собака разжала зубы, пару раз гавкнула на вход и ошалело замахала хвостом. Похоже, что Цзинь Лин силой проник в каменную крепость, но внутри с ним приключилась беда. Би Чэнь сам по себе обнажился на пару сантиметров, и его лезвие засветилось холодным голубым сиянием, освещающим им путь. Лань Ван Цзи пригнулся и вошёл первым. Присутствие собаки уже едва не довело Вэй У Сяня до помешательства, поэтому он тут же бросился следом, почти врезавшись в Лань Ван Цзи. Тот поддержал его за руку и покачал головой, то ли досадуя, то ли смиряясь с неизбежным. Чёрный пёс-оборотень явно желал последовать за ними и даже попытался забежать внутрь, но какая-то сила словно преграждала ему путь, не давая войти. Собака изо всех сил пыталась прорваться сквозь помеху, но все попытки не увенчались успехом, и ей только и оставалось, что сесть у входа и лишь яростнее вилять хвостом. Вэй У Сянь так возликовал, что готов был пасть на колени. Он убрал руку от Лань Ван Цзи и вошёл за ним внутрь. Холодный голубой свет, рассеиваемый мечом, во мраке форта представлялся почти белым. Хребет Син Лу весь зарос высокими, густыми деревьями, так что внутри оказалось весьма зябко. К тому же сейчас они находились внутри каменной крепости, где было ещё прохладнее, поэтому очень скоро легко одетый Вэй У Сянь почувствовал, как зловещий ветер свободно задувает ему за шиворот, осушая холодный пот, проступивший при виде собаки. Свет, шедший снаружи, уже давно исчез из виду, словно потушенное пламя свечи. Чем глубже они продвигались, тем темнее и просторнее становилось. Потолок каменного форта был сводчатым: Вэй У Сянь пнул пару камней и услышал слабое эхо. Он больше не мог терпеть и замер на месте, прижав одну руку к виску, а второй потирая брови. Лань Ван Цзи обернулся и спросил: — Что случилось? Вэй У Сянь ответил: — Так громко. В каменной крепости стояла гробовая тишина, как на кладбище. На самом деле, и в самой крепости было что-то от кладбища. Однако сейчас Вэй У Сянь слышал, как разноголосый галдёж окружает их. «Какая жуть!», «Что же это за место?», «Мне так жалко первого ученика клана Цзян!» — стоило книге замолчать, как заклинатели начали кудахтать, словно курицы. Не Хуай Сан продолжал всхлипывать в ханьфу брата, отказываясь его отпускать. Лань Си Чэнь тоже не смог усидеть на месте, и стоило закончить читать, как он сорвался к своему бывшему соученику и другу. — Я боюсь читать дальше, — прошептал Вэй Ин, смотря в золотые глаза Ван Цзи. — Ведь мы только начали читать, а сколько плохого узнали! — Зато у нас есть шанс это исправить, — также шепотом ответил Лань Чжань, не замечая, как начал поглаживать тыльную сторону ладони У Сяня. — Я буду рядом. — Я тоже.