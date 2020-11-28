19-21

— Второй молодой господин Лань. — Наследник клана Цзян. Молодые заклинатели в лучших традициях этикета поклонились, прожигая друг друга холодными взглядами. Цзян Чэн окинул Лань Ван Цзи взглядом и мысленно вздохнул, завидуя тому, как превосходно тот выглядит. Сам же Лань Чжань хотел побыстрее разойтись с наследником Цзян, так как ему хотелось поскорее увидеть Вэй У Сяня. Вэнь Жо Хань дал один день на передышку, чтобы проанализировать и обдумать прочитанное. Семьи Цзян и Цзинь никто не видел целый день, что давало свободно шептаться о них. Сам Ван Цзи не раз слышал, как заклинатели перемывают косточки Цзинь Гуан Шаню, Лань Ци Жэню и Вэй У Сяню. Если первый всегда был на слуху, и похождения главы Цзинь ни для кого не были секретом, то дядю Ван Цзи и Си Чэня обсуждали за придирчивое и несправедливое отношение к Вэй Ину. Некоторые распустили слухи, что Цзан Сэ-саньжэнь в прошлом разбила сердце праведного ученика клана Лань, выбрав никчемного слугу. Но самой обсуждаемой темой был сам Вэй Ин. Вернее, его будущие способности. Сам Лань Чжань был не в восторге от таких открытий, ведь учение Гу Су Лань повествует и учит Праведному Пути меча, а Путь Вэй У Сяня был противоположностью. Но если бы кто-нибудь смог заглянуть в мысли Лань Ван Цзи, то не увидел бы там и капли ненависти к взбалмошному первому ученику Юнь Мэна. Лань Ван Цзи лишь желал узнать истинную причину такого выбора Вэй Ина, ведь произошло что-то, что смогло сбить заклинателя с Пути меча. Слушать, как многие поливают грязью светлый лик Вэй У Сяня, было трудно. Настолько трудно, что Лань Чжаню приходилось включать всё своё хладнокровие и непоколебимость, чтобы не кинуться на грязных сплетников. Его ладони крепко сжимали рукоять меча и подол длинного рукава, пока покрасневшие от гнева уши слушали всю ту гниль, что лилась в сторону ещё ничего не совершившего У Сяня. — Второй молодой господин Лань, вы заблудились? — учтиво спросил Цзян Чэн, пристально смотря на бесстрастное лицо Лань Ван Цзи. — Нет, — ответил тот, не удостоив Вань Иня и взглядом, так как ярость и обида за будущее убийство Вэй Ина жгло сердце и душу. — Тогда я осмелюсь спросить, — продолжил раздражённо Цзян Чэн. — Что второй молодой господин Лань забыл в крыле Юнь Мэн Цзян? — Ищу Вэй Ина. — Я снова осмелюсь спросить, — раздражение становилось всё больше, как и речь наследника Цзян становилась грубее. — Для чего вам понадобился мой шисюн? Надеюсь, что осведомиться о его делах, а не читать нотации о морали и праведности, как это пытались сделать многие? — Просто хочу увидеть Вэй Ина, — холодно ответил Лань Ван Цзи, сжимая Би Чэнь чуть крепче. — Разве это запрещено? — Давайте будем честны, второй молодой господин Лань. Вы — человек света и праведности. Для вас шанс отклонения от Пути меча равен страшному греху. Вэй У Сянь — далёк от правил и принципов Гу Су Лань. На него и так многое вылилось, не хватало ещё вас и ваших правил. Тем более если мне не изменяет память, то вы не шибко жалуете Вэй У Сяня. Так откуда такая тяга увидеть его? Пылкая речь Цзян Чэна заставила Лань Ван Цзи задержать дыхание. Он чётко услышал: Цзян Вань Инь говорил, что он Вэй Ину чужой человек. Моменты, когда Ван Цзи отталкивал У Сяня, всплыли в памяти. «Убожество», сказанное его собственных тихим голосом, набатом било в ушах Лань Чжаня. Неосознанно Ван Цзи сделал шаг назад, чувствуя на себе неодобрительный взгляд Цзян Вань Иня, который также крепко держался за рукоять Сань Ду. — Цзян Чэн, Лань Чжань, — хриплый голос Вэй Ина разнёсся по тёмному коридору, который освещался парой факелов. — Что здесь происходит? Почему у вас такие позы, будто вы готовы вступить в бой друг с другом? — Вэй У Сянь… — начал Цзян Чэн, но был прерван резко поднятой ладонью У Сяня, который с неодобрением смотрел на двух заклинателей. Цзян Вань Инь хоть и вёл себя неформально с шисюном, но стоило тому заговорить таким тоном, наследник сразу вспоминал, что Вэй У Сянь старше его. — Цзян Чэн, я ценю твою защиту, но не стоит вести себя так неуважительно по отношению к Лань Чжаню. А если бы в коридор вышла мадам Юй? — Вань Инь вздрогнул после этих слов, вспоминая крики своей матери. — Отправляйся в свои покои и отдохни, завтра мы вновь вернёмся к чтению. И кто знает, что наш ждёт дальше. — Да, шисюн. Не глядя на Лань Ван Цзи, Цзян Чэн быстрым шагом отправился в свои покои. У Сянь с нежной улыбкой смотрел в сторону шиди, ликуя, что его тон ещё способен поставить вспыльчивого наследника на место. — Лань Чжань! — радостно проговорил Вэй У Сянь, стоило Вань Иню войти в свои покои. — Как прошёл твой день? Разве время не близится к девяти вечера? — Мгм. Хорошо. Хотел увидеть Вэй Ина, — ответил Ван Цзи, чувствуя, как его сердце бьётся из-за тёплой улыбки У Сяни. На мгновение Ван Цзи показалось, что улыбка Вэй У Сяня потускла, но стоило ему моргнуть, как наваждение пропало. — Надеюсь, что ты хотел видеть меня, потому что соскучился? — затараторил У Сянь, крепко сжимая ладонь в кулак. — Потому что ещё одной нотации или нравоучения я, боюсь, не переживу! — усмехнулся Вэй Ин. Лань Чжань незаметно вздрогнул, стоило ему услышать печаль и усталость в звонком голосе бывшего соученика. Ему хотелось прокричать, что он здесь не за этим, но его голос выдал лишь: — Нет. — Что — «нет»? — озадаченно спросил У Сянь, теряя смысл разговора. — Время близится ко сну. Мне пора, — проговорил Лань Ван Цзи, мысленно ударяя себя по лбу. — Спокойной ночи, Вэй Ин. Не дождавшись ответа, Лань Чжань, развернувшись, непривычно быстрым шагом покинул коридор, оставляя позади растерянного У Сяня. — Спокойной… ночи? — прошептал Вэй Ин, наблюдая, как его недавний собеседник скрывается за углом. — Что только что произошло? — спросил заклинатель, но так как он был один в коридоре, то ответа не получил. — Эта книга, видимо, сломала Лань Чжаня, иначе я не могу объяснить его столь странное поведение! — хмыкнул У Сянь, давя желание побежать за Лань Ван Цзи. Ван Цзи так и не дошёл до своих комнат, остановившись за углом и прислушиваясь к словам Вэй Ина. Его спина прислонилась к каменной стене, и холод от камней проникал под многочисленные слои одежды, остужая немного пыл второго молодого господина Лань и позволяя ему более здраво взглянуть на сложившуюся ситуацию. Его уши горели огнём, а грудь ходила ходуном из-за частого и тяжелого дыхания. — Я схожу с ума… — прошептал Ван Цзи, стоило ему услышать, как У Сянь вернулся в свои покои. — Что обо мне подумает Вэй Ин? Сердце и на удивление мозг кричали о том, какой он дурак. Ведь это было прекрасное время для открытия Вэй Ину! Первому ученику Цзян было непросто, и Ван Цзи мог бы подставить своё не совсем дружеское плечо, чтобы показать свою доброжелательность и готовность перейти на новый уровень. — Дурак! — снова зашептал Ван Цзи, едва не начиная биться головой о стену, словно маленький ребёнок. Немного постояв, Лань Чжань с силой отодрал себя от холодной стены, чтобы вернуться в крыло Гу Су Лань. Он мысленно радовался, что Си Чэня не было рядом, иначе насмешек и подколов от старшего брата было бы не избежать.

***

«Есть ли смысл слушать дальше? Есть ли смысл пытаться изменить будущее ради лучшей жизни? Есть ли шанс остаться в живых до конца чтения книги?» Такие мысли атаковали Вэй Ина, стоило ему лечь в свою постель. Юный заклинатель повернул голову к стене, где висело солнечное знамя Ци Шань Вэнь. Если бы спросили Вэй У Сяня, он бы просто ответил, что устал. Заклинатели пытаются усидеть на двух стульях одновременно. В одно мгновение он для них герой, а в следующее — уже враг всей Поднебесной. Есть ли смысл в нахождении первого ученика клана Цзян в главном зале? Чтобы быть козлом отпущения всякий раз, когда написанное различается с укоренившимися понятиями и правилами? Чтобы ощущать на своей шкуре гневные, убийственные, презрительные взгляды, будто всё, что говорит книга, происходит в данный момент, и Вэй У Сянь уже является Старейшиной И Лин? Ему хотелось кричать, крушить, плакать, но он не мог позволить себе такой вольности. Вэй Ин больше не покажет свою слабую сторону. Пусть он лучше будет для всех несерьёзным дураком, который умеет только пить и флиртовать с девушками. «Беги! Беги от Цзянов, пока не поздно!» — кричало его сердце, почти заставляя Вэй Ина встать на его сторону. Весть о смерти шицзе причинила ужасную боль У Сяню, а знание, что именно он стал виновником её гибели, заставило его сердце разбиться на мелкие кусочки. Вэй Ин хотел проткнуть себя Суй Бянем, как только ужасные слова прозвучали на весь зал. Он не мог поверить, что кровь шицзе будет на его руках. Тяжело вздохнув, Вэй Ин закрыл глаза и дал волю слезам, ощущая, как горячие потоки хлынули по бледным щекам. Юноша прикусил чёрный рукав, чтобы его никто не услышал. Лишь луна и солнце станут свидетелями внутреннего самобичевания первого ученика клана Цзян.

***

Что только не слышал Вань Инь за этот день о своей семье. Мадам Юй позорит матерей своим воспитанием. Вэй У Сянь недостоин звания первого ученика и своего меча. Кто-то рьяно хотел его смерти, а кто-то — присвоить себе, будто его шисюн — вещь. Каждый раз Цзян Чэну приходилось прятаться в темноте и сдерживать свой взрывной характер. Они были не в Пристани Лотоса, где наследник Цзян мог бы показать им всю свою мощь, а в чужом клане, который подозревается в превышении своих полномочий. — А-Чэн? — раздался ласковый голос лидера клана, заставляя Цзян Чэна отроваться от глядения в окно. — Отец? — Вань Инь вскочил с подоконника и отдал честь Фэн Мяню, получая поднятую ладонь. — Ты — мой сын, да и мы наедине. Так что отбрось весь официоз, когда вокруг нет чужих любопытных глаз и ушей, — мягко сказал Фэн Мянь, присаживаясь за чайный столик. — Не стой столбом, А-Чэн, — он указал на противоположное место, давая понять, что ждёт, когда наследник сядет. — Думаю, что я задолжал тебе разговор. Не как лидер клана со своим наследником, а как отец с сыном, — произнёс Цзян Фэн Мянь, наливая горячий чай в пиалы. — Увы, но вино я забыл взять. — Отец? — неверяще произнёс Цзян Чэн, с подозрением глядя на протянутую пиалу. — Что происходит? Тебя Вэй У Сянь подослал? — А-Сянь? — хмыкнул Фэн Мянь, делая небольшой глоток. — Увы, но нет. А-Сянь сейчас избегает меня, мадам и А-Ли, как огня. Ты — пока что единственный из Цзянов, кто поддерживает с ним контакт. — Так к чему всё это? — Цзян Чэн провёл рукой над столом. — Зачем тебе разговаривать со мной? Или ты решил таким способом заменить Вэй У Сяня мной? — Ох, А-Чэн… — Отец! — грубо прервал Цзян Чэн, чувствуя, как раздражительность и гнев сменяют шок и растерянность. — Я — не замена Вэй У Сяню! Если ты так скучаешь по его обществу, то его комната следущая! Он как раз там сейчас находится! — Цзян Вань Инь! — повысил голос Цзян Фэн Мянь, понимая, что его сын начинает заводиться сильнее. — Я знаю, где живёт А-Сянь! И если бы я хотел поговорить с ним, то я бы это сделал! Если он избегает дядю Цзяна, то лидера клана он избегать не сможет! — голос Цзян Фэн Мяня звучал устало. — Пойми, что я хочу поговорить и провести время с тобой, — такой же усталый взгляд встретился с растерянным взглядом Цзян Чэна, который перестал понимать хоть что-нибудь. — Да, я виноват, что пренебрегал тобой ради А-Сяня. Что дарил ему больше внимания и где-то отцовской любви. Но последние дни открыли мне глаза на моё отношение к нему. Я видел в нём двух людей: погибшего лучшего друга и погибшую первую любовь, — на последних словах голос лидера клана дрогнул, а в его глазах появились слёзы. — Ты, наверное, слышал слухи о моей любви к Цзан Сэ — матери Вэй Ина? — Цзян Чэн лишь кивнул, потому что боялся, что открыв рот, не сможет произнести и слова. — Это правда, абсолютная правда. Я влюбился в Цзан Сэ, когда мы встретились во время моего обучения в Гу Су. Она была восхитительной девушкой — умная, смелая, находчивая, сильная и весёлая. Словно А-Сянь, только в женском теле. Многие влюбились в неё, когда она пребывала в Облачных Глубинах. Даже Лань Ци Жэнь, — глаза Цзян Чэна расширились от удивления, что его бывший строгий и чопорный учитель испытал такое чувство, как любовь. — Да-да, даже этот зануда не смог остаться равнодушным к ней. Поэтому он так строг к Вэй Ину: потому что видит в нём девушку, которая когда-то отказала ему. Но сейчас речь не о нём, а обо мне, — произнёс Фэн Мянь и вновь сделал глоток остывшего чая. — Я был безумно влюблён, но в то же время на меня повесили бремя договорного брака с твоей матерью. Я был уже готов дать отказ, но случайно стал свидетелем, как Вэй Чан Цзэ начал ухаживать за Цзан Сэ. Я видел искреннюю улыбку Цзан Сэ и радостный блеск в глазах лучшего друга. Я просто не мог пойти против счастья этих двоих. Я был безумно счастлив за них, но в то же время несчастен сам, когда они сказали, что тайно поженились. — Зачем ты мне говоришь это? — прохрипел Цзян Чэн, который был ошеломлён рассказом отца. — Хочу сказать, что я вижу в А-Сяне прошлое, а в тебе — будущее, — жалостно протянул Цзя Фэн Мянь, с любовью смотря на сына. — Я хотел вернуться в прошлое, ведь там было такое прекрасное время, что совсем забыл про столь же прекрасное будущее, которое может быть лучше прошлого. Слова Цзян Фэн Мяня настолько тронули душу Цзян Чэна, что тот, забыв про своё положение наследника, кинулся в объятия отца. Юный заклинатель уткнулся в плечо отца, пачкая фиолетовое ханьфу своими слезами. Родной запах лотосов окружил Цзян Чэна, даря парню уют и комфорт, который он уже давно не чувствовал в присутствии своего отца. — Мне не хватит и жизни, чтобы искупить свои ошибки перед тобой, А-Сянем, А-Ли, мадам и кланом, — сквозь слёзы произнёс Цзян Фэн Мянь, качая в руках сына, который продолжал всхлипывать в его плечо. — Я очень виноват, но я обещаю, что буду стараться. Прошу лишь не ждать быстрых изменений, ведь прошлое взяло надо мной большую власть…

***

— Паршивец! — звонкий удар разнёсся по комнате, заставляя Цзы Сюня опустить взгляд в пол, а деву Ло — вздрогнуть. Мадам Цзинь стояла над своим сыном, который схватился за горящую щёку и неверяще смотрел на свою мать. Мянь-Мянь сжимала ладони в кулаки, чтобы не броситься между хозяйкой и молодым господином, который был на грани истерики. — Ты вообще думаешь своей головой, или за шестнадцать лет я не смогла вложить туда и капли благоразумия?! — мадам Цзинь продолжила читать нотацию властным голосом, заставляя Цзы Сюаня опустить голову в пол. — Ты — наследник клана, Цзы Сюань! Не просто какого-то, а одного из великих! Я думала, что в той ситуации действительно виноват этот подкидыш, но всё оказалось в точности до наоборот! Смотри на меня, когда я разговариваю с тобой, Цзы Сюань! — закричала мадам Цзинь. — Что вы, матушка, хотите услышать от меня?! — не выдержал давления золотой наследник. — Считаю ли я себя виноватым? Нисколько! Ноет ли моя совесть при виде девы Цзян? Есть такое, но за это время я узнал о ней намного больше, чем за всё время помолвки! Я ничего путного не слышал про свою будущую невесту, лишь про её братьев и клан! Но я был обручен с Цзян Янь Ли, а не Вэй У Сянем, не с Цзян Вань Инем или орденом Юнь Мэн Цзян! Вы сами виноваты в том, что произошло! Если бы меня хоть кто-нибудь послушался! Но нет! Ведь мы — ваш товар, который вы стремитесь продать подороже! И плевать вам на нас и наши чувства! Пылкую речь Цзы Сюаня прервала сильная пощёчина, заставив заклинателя упасть на пол. Цзы Сюань поднял взгляд, который был полон боли, гнева и растерянности. — Не смей! Так! Говорить! — прокричала мадам Цзинь, дрожа от истерики, которая настигла женщину. — Я всю жизнь отдала ради тебя! Положила свою жизнь, счастье, свободу на тебя! Чтобы ты вырос в более лучших условиях, чем те, которые были бы у тебя, если бы я развелась с твоим отцом! Я ненавижу клан Цзинь, ненавижу свой статус и ненавижу твоего отца! И лишь ты, Цзы Сюань, держал меня на плаву! Цзян Янь Ли являлась одной из лучших кандидаток из всех, что предоставил твой отец! Поверь, узнай ты весь список, то только сказал бы мне спасибо! — мадам Цзинь пошатнулась, и дева Ло быстро оказалась возле хозяйки Башни Карпа, подхватывая её. — Я любила, люблю и буду любить тебя, Цзы Сюань! Ты — мой сын, моя кровь и плоть! Я не позволю тебе быть неблагодарным! Дева Ло, получив немой приказ Цзинь Цзы Сюня, повела причитающую мадам Цзинь в сторону покоев, чтобы дать женщине отдых. — Ты как, брат? — Цзы Сюнь положил ладонь на плечо наследника клана. — Ужасно, — ответил Цзы Сюань, смотря в сторону ушедшей матери. — Паршиво и виновато. — Ты знаешь, что сможет заставить тетушку тебя простить, — тихо произнёс Цзинь Цзы Сюнь, боясь реакции кузена. — И без тебя знаю! — огрызнулся тот.

***

— Дева Цзян, прошу, уделите мне минуту вашего внимания! — окликнул Цзинь Цзы Сюань спешащую Цзян Янь Ли. — А? — девушка остановилась и резко повернулась, носом чуть ли не врезаясь в крепкую грудь наследника золотого клана. — Молодой господин Цзинь! — воскликнул главный лотос клана Цзян, удивляясь вниманию Цзинь Цзы Сюаня. — Вы что-то хотели? — Эм… Нет! — выкрикнул Цзы Сюань, пугая Янь Ли. — То есть да! В общем, я хотел принести свои искренние извинения за свои столь бесстыжие и грубые слова во время обучения в Гу Су Лань! — О, — удивилась дева Цзян, меньше всего ожидая извинения от золотого наследника. — Я принимаю ваши извинения и понимаю причину, по которой они были высказаны, — с тёплой улыбкой произнесла она, видя, как рушится холодный фасад Цзы Сюаня. — Но я также прошу вас, молодой господин Цзинь, принести извинения моим братьям. Ведь ваши слова были жестоки не только по отношению ко мне, но и к ним. — Конечно-конечно! — Цзы Сюань сделал шаг назад, когда понял, что стоит слишком близко к девушке. — Я собирался, но ваших братьев довольно трудно поймать. — Наша семья проходит через трудный период, — ответила Цзян Янь Ли, замечая небольшую красноту на щеке наследника. — Думаю, что у вашей семьи тоже непростые времена, — Янь Ли взглядом указала на щёку Цзы Сюаня, заставляя того неосознанно схватиться за место удара. — Я передам моим братьям о вашем желании, господин Цзинь. — Благодарю вас, дева Цзян, — Цзы Сюань поклонился и начал обходить девушку, как его остановила рука Янь Ли, которая схватила наследника за запястье. — Молодой господин Цзинь, держите, — свободной рукой девушка протянула стеклянный пузырек. — Эта мазь поможет убрать последствия пощёчины. Цзинь Цзы Сюань взял протянутое лекарство и с недоумением посмотрел на девушку, которая вновь одарила юношу тёплой улыбкой. — Не только у вашей матери тяжелая рука, — Янь Ли отпустила запястье наследника и, поклонившись, направилась в зал, куда стекались все заклинатели. Цзы Сюань чувствовал тепло на душе от заботы девы Цзян. Его сердце забилось быстрее, стоило прийти осознанию, что Янь Ли заботится и переживает о нём. — Эй! — окликнул Цзы Сюнь застывшего кузена, который продолжал мечтательно смотреть вслед деве Цзян. — Герой-любовник, нам пора! — Цзы Сюнь вновь окликнул Цзы Сюаня, вырывая того из грёз. Стоило юным заклинателям войти в роскошный зал, как Цзиням в глаза бросилось чёрное пятно на белоснежном фоне. Цзинь Цзы Сюань даже закрыл и открыл глаза, чтобы убедиться, что ему не привиделся сидящий возле безмятежного Лань Ван Цзи Вэй У Сянь, стоически выдерживающий любопытные взгляды окружающих. — Цзы Сюань-сюн, Цзы Сюнь-сюн, вы тоже видите это? — прошептал Не Хуай Сан, заставляя представителей золотого клана подпрыгнуть от неожиданности. Цзы Сюнь с раздражением повернулся к непутевому наследнику Цин Хэ, чтобы высказать многое о тихом подкрадывании, но встретил лишь расписной веер, который полностью скрыл личико Хуай Сана. — Ой, кажется, гэгэ меня потерял! — наследник Цин Хэ подпрыгнул на месте и посеменил в сторону своего клана. — Хорошего дня!

15 минут назад

Лань Хуань заглянул в комнату младшего брата, чтобы сообщить о сборе в зале. Лань Ван Цзи грустно провёл по струнам своего гуциня, понимая, что вновь расстаётся со своим верным другом на целый день. Отряхнув белые одежды от несуществующей пыли, Лань Чжань направился к выходу из комнаты, прокручивая вчерашнюю встречу с Вэй Ином. Злость на себя вновь поднялась в его груди, но разрастись ей не дала тёплая и крепкая ладонь, которая схватила Ван Цзи за плечо. Лань Чжань остановился и, сбросив ладонь, резко повернулся, чтобы отчитать нарушителя границ, но запнулся на полуслове, когда увидел перед собой сжимающегося Вэй Ина. — Кхм… Доброе утро, Лань Чжань, — Вэй Ин ярко улыбнулся и махнул рукой, заставляя высокий хвост начать качаться. — Вэй Ин, — Ван Цзи наклонил голову, показывая готовность слушать дальше. — Тут такое дело, но если ты не согласен, то я могу попросить Не-сюна или в крайнем случае — павлина… Но чего мне вообще не хочется, так это сидеть с напыщенными ублю… — Вэй Ин, — Ван Цзи прервал бурный словесный поток У Сяня. — Что ты хочешь? — Можно я сяду с тобой и твоим кланом? — выплеснул Вэй Ин и зажмурился, ожидая отрицательного ответа. — Есть ли веская причина твоего… переезда? — произнёс Лань Чжань, отмечая нервозность своего «друга». — Дядя Цзян вчера помирился с Цзян Чэном! Да и вообще после последних открытий моё место далеко от клана Цзян!.. — Вэй Ин, — Ван Цзи вновь остановил неконтролируемую болтовню первого ученика клана Цзян. — Я согласен. — Я пойму, если ты будешь против, ведь твой дядя меня ненавидит… Подожди, что?! — Я сказал, что ты можешь сесть со мной, — ответил Ван Цзи и резко отвернулся, чтобы Вэй Ин не увидел радостный блеск в его глазах. — Ты правда разрешаешь? — Я дал свой ответ, а сейчас я отправляюсь в зал, — сказал Лань Чжань, оставляя позади ошарашенного У Сяня. — Лань Чжань! — воскликнул Вэй Ин и сорвался с места, чтобы догнать собеседника. — Что мы скажем твоему дяде? — Ничего. Ты сидишь со мной, а не с ним. — Ты… невероятен, Лань Чжань, — прошептал Вэй Ин, с нежностью смотря на Ван Цзи, который был рад, что волосы закрывали его красные уши. — Ты точно уверен, Лань Чжань? — снова спросил он, стоило им войти в зал. — Да, — ответил Ван Цзи и неожиданно для обоих схватил У Сяня за ладонь и потащил в сторону Гу Су Лань. Заклинатели с шоком наблюдали, как второй молодой господин Лань тянет за собой первого ученика клана Цзян, а тот даже не думал сопротивляться. Семья Цзян даже не успела и слово выдавить, как Ван Цзи бросил на них тяжёлый взгляд, который читался, как предупреждение. — И этот человек говорил, что не любит прикосновения? — прошептал Цзян Чэн, наблюдая, как Ван Цзи, не обращая внимания на потрясённых членов семьи, с комфортом разместил Вэй У Сяня по левую сторону от себя. — Что с этим миром происходит?! — А-Чжань, не хочу прерывать твою радость, но, может, объяснишь ситуацию? — шёпотом спросил Лань Си Чэнь, молясь небесам о здоровье дядюшки. — Вэй Ину некомфортно со своим кланом, — ответил Лань Чжань и отвлёкся на Вэй Ина, давая понять, что тема закрыта. — Вы сведёте меня в могилу, — прошипел, словно змея, Лань Ци Жэнь, наблюдая за племянником, который внимательно слушал болтовню У Сяня.

***

— История поделена на два времени, — громко произнесла незнакомка, когда заклинатели расположились поудобнее. — Сейчас мы вернёмся во время после воскрешения Вэй У Сяня, но вскоре история вновь вернёт нас во время до смерти Вэй У Сяня. — Какая важная персона, — фыркнул тихо Цзы Сюань.— Ты хочешь, чтобы у детей сердце остановилось? — спросил Цзян Чэн в надежде получить шутку в ответ, но Вэй Ин проигнорировал своего шиди. — Или решил немного подмочить репутацию господина Лань? — Вэй-сюн всё пытается сбежать из Облачных Глубин, — ответил Хуай Сан, словно это было очевидной вещью. Цзян Чэн лишь цокнул в ответ, ведь он хотел привлечь внимание своего шисюна, а тот, будто никого не было в комнате, шептался с Лань Ван Цзи.— Кролики? — вскинул голову У Сянь, услышав слово, которое противостоит одному из правил облачного клана. Юный заклинатель повернулся к Лань Чжаню, но тот сделал вид, что его очень заинтересовал узор стены. Вэй Ин ухмыльнулся и покачал головой, продолжая с теплотой смотреть на него. Лань Си Чэнь позволил себе тихий смешок, замаскировав его под кашель. Стеснительная сторона младшего брата была такой милой, что Лань Хуань едва сдерживался, чтобы не начать сюсюкаться с братом, как делал это в далёком детстве. — Как думаешь, А-Цзе, это те кролики, которых второму молодому господину Лань подарил молодой господин Вэй? — с заинтересованным блеском в глазах поинтересовался Вэнь Нин. — Скорее их потомки, потому что прошло много лет с тех пор, как молодой господин Вэй их подарил, — ответила Вэнь Цин, но вскоре её радость заменилась возмущением. — А-Нин! Разве ты не должен этого знать? — всплеснула руками целительница, которая дала справочник по животным брату неделю назад. — Прости меня, А-Цзе, — тихо произнёс Вэнь Нин, стыдливо опуская голову вниз.Многие девы заохали от умиления, когда мысленно представили одного из прекрасных нефритов Гу Су в окружении милых комков счастья. Не Хуай Сан, Цзян Чэн и Цзинь Цзы Сюань недоверчиво посмотрели на каменное лицо Лань Ван Цзи, всячески пытаясь представить того наглаживающим кроликов и улыбающимся им же. Цзян Чэна даже передёрнуло, пока Лань Си Чэнь прожигал взглядом Вэй У Сяня, который всего лишь хмыкнул на новое открытие о Ван Цзи. Это просто в очередной раз показало первому ученику Цзян, какой же Лань Ван Цзи двуличный человек. — Что и требовалось ожидать, — только и произнёс Вэй У Сянь, кидая полный веселья взгляд на Лань Чжаня, который лишь пожал плечами.— Не получится, — разгладив своё ханьфу, ответил Лань Ци Жэнь, не особо счастливый, что открываются такие подробности из жизни его клана. — Это Вэй У Сянь! У него получится, — ответил Цзян Чэн, получая большой палец от Вэй Ина.— Основатель дьявольского культа, — ответил Вэнь Сюй, всё больше убеждаясь, что Вэй У Сянь — слишком важная персона. — Адепт клана Цзян, — пожал плечами Лань Си Чэнь. — Для них нет ничего невозможного.— Вы хотите сказать, что Вэй У Сянь сильнее, чем учитель Лань? — с долей скептицизма произнес адепт Гу Су, получая в ответ насмешливые взгляды. — Что? — Ты забыл, что тот Вэй У Сянь является основателем Тёмного Пути? То есть для него это, наоборот, привычная среда, в отличие от других заклинателей, — пояснил Цзинь Цзы Сюань краснеющему адепту. — Дело не в силе или мощности, а в опыте, — подхватил Лань Си Чэнь, пока Не Мин Цзюэ одобрительно кивал на слова друга. — У дяди значительно меньше опыта в Тёмном Пути, а вот у Старейшины И Лин его достаточно, чтобы, даже имея слабую культивацию, выдержать сильнейший поток тёмной энергии. — А как насчёт Лань Ван Цзи? — выкрикнул неизвестный. — Ведь он — ещё тот праведник, вряд ли бы яшкался с негативной энергией! — Лань Чжань превосходит многих, поэтому на него это также оказало меньшее влияние, чем на других, — встрял Вэй Ин, ищя глазами болтуна. — Молодой господин действительно является одним из сильнейших заклинателей, что ступали на эту землю, — подтвердила незнакомка в белом, получая тёплые улыбки от Лань Хуаня и У Сяня и благодарный взгляд от Лань Чжаня. — Но я готов обратить наше внимание, что дуэт Вансяней действительно мощный! — выкрикнул Не Хуай Сан, получая одобрение многих присутствующих. — «Вансяней»? — спросил Вэй Ин, приподнимая бровь. — Ван и Сянь. Иероглифы из ваших имён, — расшифровал Не Хуай Сан. — Просто мне было лень говорить ваши полные имена, поэтому я сократил. — Звучит довольно мило, — поддержал наследника Цин Хэ Си Чэнь, получая грозные взгляды от У Сяня и Ван Цзи.— Ха! — воскликнул Вэй Ин, напугав некоторых заслушавшихся историей. — Даже находясь на грани смерти, вы продолжаете ненавидеть! Почему это было так ожидаемо? — Ты! — воскликнул Лань Ци Жэнь, но тут же смолк под взглядом первого ученика Цзян, в котором читалось превосходство.— Дядя наверняка не это имел в виду, — сказал Ван Цзи, обращаясь скорее к будущему Вэй Ину, чем к настоящему. — Вэй Ину не стоит принижать свои умения. — Лань Чжань, не делай вид, что не знаешь, как старейшина Лань меня презирает, — ответил Усянь, многозначительно смотря на Лань Чжаня. — И я не знаю ни одной нормальной причины для столь сильной ненависти ко мне. Лань Ван Цзи лишь молча положил свою ладонь поверх ладони Вэй Ина, выражая поддержку. Лань Ци Жэнь только открыл рот, чтобы высказаться, как его заткнул Си Чэнь, который насильно влил в мужчину успокаивающую настойку.— Почему он продолжает играть эту роль, если свобода уже рядом? — спросил Цзинь Цзы Сюань, слегка скривившись от действий будущего Вэй У Сяня. — Ты у меня спрашиваешь? — указал на себя Вэй Ин. — Мне откуда знать, что в голове у воскресшего человека? — Но он — это же ты! — не отставал Цзы Сюань, раздражая У Сяня сильнее. — Повторяю для особо тупых! — огрызнулся Вэй Ин, чувствуя крепкую хватку на ладони. — Мы — разные люди! Человек из этой истории прошёл через многое, даже через смерть! Самое страшное, через что прошёл я — жизнь на улице, и то я её почти не помню! Поэтому впредь думай своими павлиньими мозгами! — Вэй Ин, хватит, — тихо произнёс Лань Ван Цзи, и злость У Сяня моментально унялась, словно по волшебству. — Давайте продолжим читать, — попытался отвлечь всех Лань Си Чэнь, но отношения между его младшим братом и первым учеником клана Цзян интересовали многих.— хотел спросить Цзян Чэн, но наблюдая за взаимодействием шисюна и второго молодого господина Лань, передумал. Ведь блестящий взгляд Лань Ван Цзи до ужаса напомнил Вань Иню взгляд отца, когда тот говорил про Цзан Сэ-саньжэнь. Неужели его непутёвый брат умудрился влюбить в себя Лань Ван Цзи? Цзян Чэн поймал взгляд Не Хуай Сана, который со странными эмоциями наблюдал за тем, как Вэй Ин дразнил Лань Чжаня из-за прочитанного. Хуай Сан заметил пристальный взгляд Цзян Чэна и, прикрыв своё лицо веером до самых глаз, подмигнул наследнику Цзян. Вэнь Чао лишь скривился, продолжая шёпотом проклинать проклятых обрезанных рукавов, пока Вэнь Сюй неодобрительно смотрел на брата. Янь Ли с умилением наблюдала за счастливым младшим братом. Если ради его счастья надо пойти на жертвы, то девушка готова на всё, ведь Вэй Ин, как никто другой, заслужил счастье и любимого человека.— Что-то мне это не сильно нравится, — произнёс Не Мин Цзюэ, стоило ему услышать про родной клан. — Может, хоть сейчас станет известно, почему Цин Хэ утратит влияние? — сказал Цзинь Цзы Сюань, вспоминая, как в начале было сказано про это.— То есть ты просто взял и обокрал Лань Ван Цзи? — насмешливо спросил Цзян Чэн, переставая понимать хоть что-нибудь. — Ну, наверное, не просто так, — неуверенно ответил Вэй Ин, изучающе смотря на Лань Чжаня, который делал вид, что его здесь нет. Некоторые статусные заклинатели начали возмущаться, что молодой господин позволяет столько вольностей сыну слуги, а девы просто мечтательно вздыхали, надеясь в будущем встретить такого же чуткого и доброго спутника на пути самосовершенствования. Си Чэнь освещал зал своей лучезарной улыбкой, мысленно планируя свадьбу для этих двоих. И лишь до Вэй Ина и Лань Чжаня не дошло, почему все так странно и загадочно смотрят, особенно их старшие брат и сестра.— Опять этот несносный ребенок? — прошептал Вэй Ин, замечая, как засветилась шицзе, стоило ей услышать про будущего сына. — И что он забыл в землях Цин Хэ Не?— Эй! — в один голос воскликнули оскорблённые Цзинь Цзы Сюань и Цзян Чэн. Вэй Ин, не сдержавшись, начал хохотать, чуть ли не падая с места. Лишь крепкая хватка Ван Цзи помогла ему удержать равновесие. — Какого хрена ты ржёшь, придурок! — огрызнулся Цзян Чэн, избегая смотреть на будущего тестя. — Ничего! — отмахнулся У Сянь, продолжая иногда посмеиваться.— Ой-ой, это нехорошо! — испуганно произнёс Вэй Ин, и тут уже начал смеяться Цзян Чэн. — Заткнись, — пробурчал У Сянь, но наследник клана Цзян даже не думал останавливаться.— Серьёзно? — усмехнулся Цзинь Цзы Сюнь, мысленно ликуя, что нашёл слабое место. — У каждого есть свои страхи, — громко произнесла Цзян Янь Ли, приходя на помощь младшему брату. — А кто ими пользуется, тот — трус, недостойный звания «заклинатель» и своего меча! — грозно закончила девушка и убийственным взглядом окинула комнату, давая понять, что будет очень плохо, если кто-то осмелится воспользоваться этим знанием. Неожиданно через центр зала пролетела голубая вспышка, и высмеявший до этого Вэй Ина адепт в мгновение лишился своего меча. — Трус, — холодно произнёс Лань Чжань, заставляя заклинателя дрожать от накатившего страха. — Который боится вызвать на бой, но готов пойти на подлость. Таким место не в нашем мире, а в грязном хлеву. — Лань Чжань! — Вэй Ин встал перед Лань Ван Цзи, положив ладони на его напряжённые плечи. — Успокойся. Отзови Би Чэнь обратно, иначе парнишке придётся менять штаны. Лань Ван Цзи посмотрел в серебристые глаза и с тяжёлым вздохом призвал меч обратно. Би Чэнь со свистом пролетел мимо У Сяня, но тот даже не вздрогнул, полностью доверяя Лань Чжаню.— Но что там могло произойти? — спросил Не Хуай Сан, который прекрасно знал про этот хребет. — Что-то серьёзное, раз людям стало известно, — ответил Не Мин Цзюэ, который не особо обрадовался открывшимся новостям. — Не могу поверить, что ты стал круче, чем твой дядя! — взбудораженно произнёс Вэй Ин, который всячески игнорировал знаки Цзян Чэна. — Как ты до этого докатился? — Разве это плохо, молодой господин Вэй? — поинтересовался Си Чэнь, внутренне веселясь из-за потерянного вида брата. — Ван Цзи станет таким сильным, что его и дети будут бояться, и собаки! — Главная гроза собак! — подхватил У Сянь, разгадав действия Лань Хуаня. — Готов заявить, что готов идти с Лань Чжанем хоть на край света! — Нет, молодой господин Вэй! — в притворном ужасе произнёс Си Чэнь, замечая, как Ван Цзи засмущался сильнее. — Вы же разорите клан Лань, ведь А-Чжань совершенно не способен вам отказать! — О, вам тоже так показалось? — продолжал подыгрывать У Сянь, пытаясь понять, насколько хватит терпения Лань Чжаня. — Или Лань Чжань знает, что в теле бедняги моя душа, или Мо Сюань Юй настолько понравился Лань Чжаню… Железное терпение Ван Цзи не выдержало объединённой атаки, и заклинатель схватился за меч, показывая, что хватит. Си Чэнь и У Сянь по-детски улыбнулись друг другу и уткнулись в пиалы.— Я — глава Ордена? — потерянно произнёс Не Хуай Сан, роняя свой расписной веер на пол. Недавно улыбающийся мальчик превратился в тень себя. Все, кто хоть немного были знакомы с Хуай Саном, впервые видели его таким бледным и убитым из-за новостей. Даже его родной брат впервые столкнулся с таким. — Эй, Хуай Сан, — произнёс Не Мин Цзюе, пытаясь вернуть младшего брата в реальность. Остальные заклинатели лишь молчали, опустив взгляды в пол. Это был уже второй Орден, который был близок к падению. — Братишка, все хорошо, — сказал глава клана Не и притянул потерянного брата в объятия. — Я думаю, что стоит продолжить, — надломленным голосом произнёс Лань Си Чэнь, по которому также ударили печальные новости.— Какое ужасное будущее, — прошептал Не Хуай Сан, держась крепкой хваткой за ханьфу брата. — Как я тебя понимаю, — прошептал Вэй, сочувствуя бывшему соученику. Видимо, всех их жизнь помотает, и помотает неслабо. Что же такого они натворили, раз на участь каждого выпали такие страшные испытания?— То есть страшные монстры, которые приносят много боли и разрушения, бояться Вэй У Сяня? — сказал Вэнь Сюй, кидая оценивающий взгляд на первого ученика клана Цзян. — Всем бы такую способность. Может быть, и жертв меньше было бы. — Как найду способ, так я тебе первому сообщу! — раздражённо ответил Вэй Ин. — Это так круто, но в то же время жутко, — прошептал адепт клана Цзинь другу.— стоило книге замолчать, как заклинатели начали кудахтать, словно курицы. Не Хуай Сан продолжал всхлипывать в ханьфу брата, отказываясь его отпускать. Лань Си Чэнь тоже не смог усидеть на месте, и стоило закончить читать, как он сорвался к своему бывшему соученику и другу. — Я боюсь читать дальше, — прошептал Вэй Ин, смотря в золотые глаза Ван Цзи. — Ведь мы только начали читать, а сколько плохого узнали! — Зато у нас есть шанс это исправить, — также шепотом ответил Лань Чжань, не замечая, как начал поглаживать тыльную сторону ладони У Сяня. — Я буду рядом. — Я тоже.