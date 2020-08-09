Необычайные приключения мистера и миссис Эванс

Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Гарри Поттер (кроссовер)
Джен
R
В процессе
935
Mr. Aitai-tai автор
Ethery гамма
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Пэйринг и персонажи:
Размер:
планируется Макси, написано 72 страницы, 15 частей
Метки:
1970-е годы AU Hurt/Comfort Времена Мародеров Детектив Драма Неторопливое повествование ООС Отклонения от канона Повседневность Попаданчество Приключения Психология Романтика Элементы гета Юмор
Описание:
[По заявке] Все попаданцы обычно попадают в кого-то из активно действующих персонажей. А если достанутся те, о ком лишь вскользь упоминается? Так вот и получилось, что попали весьма удачно — в мистера и миссис Эванс. Казалось бы, что могут изменить два простецких маггла? Оказывается — могут! Они и не такое могут. Да и вряд ли теперь язык повернется назвать их магглами после всего того, что с ними сталось.
Посвящение:
Вечная благодарность автору заявки и пользователям **Mormorra**, **Машуля345**, **Несплюшка**, **seolesa** и **Дедушка Ой** за отзывы, вычитку, поддержку и размышления, наталкивающие меня на мысли. И всем остальным - огромное спасибо!
Примечания автора:
! Герои и жанры добавляются по мере развития сюжета. На вопросы по сюжету автор не отвечает, потому что он сам ещё не знает, как сюжет пойдёт. :)

В каноне у мистера и миссис Эванс нет имён, так что я посчитала возможным назвать этих господ самостоятельно: Арчибальд — «отважный», Беатрис — «путешествующая по мирам»,
оба имени взяла из шотландского справочника имён.

Работа написана по заявке:
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Уточнять у автора/переводчика
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