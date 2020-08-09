Необычайные приключения мистера и миссис Эванс

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[По заявке] Все попаданцы обычно попадают в кого-то из активно действующих персонажей. А если достанутся те, о ком лишь вскользь упоминается? Так вот и получилось, что попали весьма удачно — в мистера и миссис Эванс. Казалось бы, что могут изменить два простецких маггла? Оказывается — могут! Они и не такое могут. Да и вряд ли теперь язык повернется назвать их магглами после всего того, что с ними сталось.