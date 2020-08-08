Его котейшество, Миссис Норрис!

Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Гарри Поттер, The Gamer (кроссовер)
Джен
R
Закончен
1535
Iol автор
Реклама:
Скрыть
Размер:
Миди, 57 страниц, 12 частей
Метки:
AU Геймлит Мэри Сью (Марти Стью) Насилие ООС Отклонения от канона Повествование от первого лица Попаданцы: В чужом теле Попаданчество Смена сущности Учебные заведения Фэнтези Экшн Юмор
Описание:
Что делать, если одним прекрасным днем ты просыпаешься в теле кошки, а перед глазами маячат игровые окна? Не унывать! Ведь ты оказался не где-нибудь, а в лучшей школе чародейства и волшебства в мире! Шевелись, Миссис Норрис! И пусть Хогвартс содрогнётся от топота маленьких лапок...
Примечания автора:
Ошибки, штампы? Обращайтесь!
Попытка написать что-то читабельное. Система игрока есть, хоть и не из геймера, Гарри Поттер есть, глобус и сова нервно озираются по сторонам.
А если серьезно, то буду рад комментариям.
UPD:
Я понимаю, что многим не понравиться, то, как я решил закончить фанфик, но... Я пытался расписать сюжет по другому. Мне не понравилось. Может потом я вновь загорюсь энтузиазмом по поводу этого фанфика, а пока пусть будет как есть.
Можете считать, что я написал одну арку и решил сделать перерыв. Можете считать, что это просто слив. Я соглашусь и с любым из вариантов. Надеюсь, найдутся те, кому понравился этот рассказ.
Спасибо всем за поддержку! Без Вас я бы и до этого момента не дописал.
Работа написана по заявке:
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
Награды от читателей:
1535 Нравится 440 Отзывы 613 В сборник Скачать
Начать читать

Содержание

Реклама:
Скрыть
Реклама:
Скрыть

© 2009-2020 Книга Фанфиков
support@ficbook.net

Реклама:
Скрыть