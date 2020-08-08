Его котейшество, Миссис Норрис!

Метки:

Ошибки, штампы? Обращайтесь!

Попытка написать что-то читабельное. Система игрока есть, хоть и не из геймера, Гарри Поттер есть, глобус и сова нервно озираются по сторонам.

А если серьезно, то буду рад комментариям.

UPD:

Я понимаю, что многим не понравиться, то, как я решил закончить фанфик, но... Я пытался расписать сюжет по другому. Мне не понравилось. Может потом я вновь загорюсь энтузиазмом по поводу этого фанфика, а пока пусть будет как есть.

Можете считать, что я написал одну арку и решил сделать перерыв. Можете считать, что это просто слив. Я соглашусь и с любым из вариантов. Надеюсь, найдутся те, кому понравился этот рассказ.

Спасибо всем за поддержку! Без Вас я бы и до этого момента не дописал.