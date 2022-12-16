Свой выбор

Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Гарри Поттер (кроссовер)
Джен
PG-13
В процессе
2783
автор
Пэйринг и персонажи:
Размер:
планируется Макси, написано 411 страниц, 73 части
Метки:
Аристократия Гарри Поттер и Драко Малфой — друзья Дамбигад Драма Другой факультет Дружба Кода Мироустройство Мистика Мэри Сью (Марти Стью) ООС Отклонения от канона Повествование от нескольких лиц Повседневность Родомагия Севвитус Становление героя Студенты Уизлигады Утраченная тройка Фантастика Флафф Фэнтези Школьники Элементы дарка Элементы драмы Элементы мистики
Описание:
В городке Литтл Уингинг живет мальчик, которого зовут Гарри Поттер. Он не подозревает, что весь магический мир считает его героем, Мальчиком-Который-Выжил и победителем Темного Лорда. Но и никто в магическом мире не знает, что этот мальчик совсем не похож на своего отца, хотя глаза у него мамины.
Посвящение:
Маме Ро, всем авторам замечательных историй и читателям, которые вдохновляют их создавать

Спасибо всем, кто стучится в ПБ. И отдельно - Calmius =)))
Примечания:
Немного Марти Сью

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20.01.23 - №33 в рейтинге по джену
21.01.23 - №28 в рейтинге по джену
23.01.23 - №21 в рейтинге по джену
24.01.23 - №17 в рейтинге по джену
27.01.23 - №9 в рейтинге по джену
29.01.23 - №6 в рейтинге по джену
31.01.23 - №4 в рейтинге по джену
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Глава 40. Ход Дамблдора. часть 1

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      Следующие несколько дней Гарри мало волновало то, что происходило вокруг него. Большую часть времени он оставался глубоко погружённым в себя. И даже на половине занятий не выныривал из собственных мыслей. Это было несложно, ведь на истории, ЗОТИ или астрономии учителей мало волновало то, где витают ученики. Лишь бы соблюдалась дисциплина и эссе были сданы вовремя. Но подобное было невозможно на уроках профессоров МакГонагалл или Снейпа. И та, и другой внимательно следили за студентами и не давали им отвлекаться. И лишь поэтому Поттер время от времени сбрасывал оцепенение, сосредотачивался и пытался вникнуть в темы уроков. И только поэтому мальчик заметил хромоту Снейпа.       Терри, оказавшийся большим сплетником, на вопрос Гарри тут же выкатил не меньше шести версий о травме учителя, гулявших по школе. Многие были совершенно нелепы, но зубы цербера так же упоминались в слухах. И время от времени Поттер посматривал за профессором, искренне ему сочувствуя. Но вот все остальное проходило мимо Гарри.       Так он не обратил внимания на сплетни о Филче. Как и не замечал самого завхоза, в перерывах слишком занятый новыми знаниями, видом разлитой вокруг магии и собственными размышлениями. Не заметил Гарри и сплетен о том, что директора видели несколько раз после отбоя, идущим в направлении Астрономической башни. А преподавателей — дежурящих в коридоре третьего этажа.       Лишь неделю спустя мальчик смог освоиться с собственными новыми знаниями и хоть немного от них отрешиться, чтобы выделить время и для всего остального. Но за учебой, чтением самоучителей по языкам, книг по артефакторике и дневников, за перепиской с поверенным и Луной Гарри как-то незаметно для себя провел почти весь ноябрь, едва ли замечая все, что происходило вне сферы его интересов.       Те, кого он мог бы назвать приятелями, относились к загруженности Поттера с пониманием. Драко и другим слизеринцам хватало для этого воспитания. Да и сами они, хоть и занимались дома до учебы, все еще вливались в учебные будни. Воронята, хоть и дружили внутри группы, все же были сами по себе, а потому такой отстраненности не удивлялись, а барсуки просто не настаивали.       Но к декабрю Гарри немного привык, вошел в новую колею и стал осматриваться по сторонам. Теперь он заходил в Библиотеку не дважды в неделю, а чаще. И эссе снова начал писать в компании Невилла и Драко. То и дело к их сдержанной компании присоединялся кто-то из девочек с Хаффлпаффа или Рейвенкло, но чаще всего Се Ли, Лайза, Падма, Сьюзен и Ханна собирались отдельно, образовав свой собственный кружок по интересам. Среди же других студентов мало кто пытался подсаживаться к троице мальчиков в Библиотеке, их довольно быстро записали в своеобразное трио. И только Гермиона время от времени вклинивалась в их компанию, нарушая чинный порядок за столом огромной стопкой книг.       Мальчики относились к этому достаточно спокойно, кроме тех дней, когда Грейнджер начинала бесцеремонно совать нос в их книги и пергаменты. И если Невилл на это лишь смущенно пожимал плечами, а Драко краснел от раздражения, но сдерживался от желания сказать что-то неприятное, то Гарри временами ворчал. Со стороны этот навязчивый интерес и непрекращающиеся нотации выглядели довольно странно. Будто Гермиону то и дело переклинивало, будто кто-то вкладывал ей в голову мысль, что студенты не должны заниматься в свободное время ничем иным, кроме непосредственно учебы, а триггером становились книги по колдомедицине, языкам или что-то из художественной литературы. При этом иногда Поттер видел девочку в коридоре с книгой по праву или истории, так что ее претензии выглядели еще страннее. Будь у Гарри больше времени, он бы непременно присмотрелся к гриффиндорке, желая понять причину ее странного поведения. Но у него было и так множество причин не отвлекаться на посторонних.       Однажды утром за завтраком он обнаружил как в соке, так и в чае щедрую порцию какого-то зелья. Об этом его предупредило и кольцо, и активизировавшееся магическое зрение. У других ребят Гарри подобного не заметил и потому сильно насторожился. Он пока не мог распознать, что же такое ему подлили, но по свечению быстро понял, что это не витаминная настойка или что-то шуточное — на подобное его личная «сигнализация» не сработала бы, а потому предпочел отказаться пить что-либо вообще. А перед началом уроков вызвал к себе в пустом классе Тинки и попросил выяснить, что же происходит.       Поттер уже знал, что домовых эльфов почти невозможно обнаружить даже магическим зрением, а потому не волновался, что ее заметит кто-то из старших магов. Переживать приходилось лишь из-за эльфов на кухне.       Через день Тинки не только ликвидировала проблему, на правах личного эльфа накрутив уши виновнику и высказав претензии главному эльфу, но и узнала, что именно и кем было велено подливать. Так Поттер выяснил, что его поведение чем-то насторожило директора, приказавшего одному из эльфов подливать Гарри зелье Невнимательности, а еще то, что подобное действие в отношении хозяина чужого эльфа внутри эльфийского сообщества считается преступлением.       Провинившегося эльфа наказали сами хогвартские эльфы, а старшие по кухне еще и наложили на него специальные чары, не позволяющие впредь делать что-то подобное.       Расстроили мальчика в этой ситуации лишь два момента. Выходило, что в случае с ребятами, семья которых не владела эльфом, подобные проступки преступными для эльфов не считались. Это наводило на неприятное подозрение, что Гарри был не первым, кому что-то подмешивали в еду. А еще мальчик понял, что вскоре стоит ждать приглашения на беседу к директору, если Поттер продолжит вести себя так же, как и до этого.        * * *              — Думаешь, ничего? — с сомнением глядя на свое эссе по зельеварению, спросил Терри. — Эта тема мне совсем не далась. А сегодня, наверняка, еще и варить что-то будем.       Гарри и Се Ли с двух сторон глянули в свиток. Девочка хмыкнула, а Гарри сдержанно кашлянул.       — Мне кажется, — осторожно начал Поттер, — не стоило переписывать книгу. Профессор Снейп не для этого эссе задает.       — Ага, — согласилась Се Ли, — переписать куски теста из книги каждый может, а вот прочитать, обдумать, понять и изложить так, как понял — уровень хотя бы "Удовлетворительно".       Позади ребят что-то громко стукнуло, они обернулись на гриффиндорский стол, но, не успев выяснить причину громкого звука, отвлеклись на идущую вдоль своих студентов профессора МакГонагалл.       — Чего это она? — спросил Гарри, глядя на то, как волшебница, вооруженная свитком и пером, о чем-то расспрашивает студентов.       — Составляет список тех, кто останется на каникулы, — пояснил мальчик-второкурсник, сидевший напротив. — Так каждый год.       Дети вернулись к своему разговору, но вскоре профессор перешла и к их столу, составляя список.       — Так… Мистер Бут… — себе под нос пробормотала она.       — Я уезжаю.       МакГонагалл покивала и чиркнула в листе пером.       — Мистер Поттер остается. Мисс Се…       — Подождите, — опешил Гарри. — Что? Я не остаюсь, а еду домой.       Профессор озадаченно на него воззрилась, будто он сказал что-то ей не очень понятное, и Поттер повторил:       — Я уеду домой на каникулы. Почему вы решили, профессор МакГонагалл, что я останусь?       — Но ведь ваши родственники… магглы, — напомнила она, а потом хотела что-то добавить, но промолчала.       «Интересненько», — подумал Гарри.       — И какая связь? — спросил он. — Они от этого не перестают быть моими родственниками.       — Разве вы не хотите остаться, провести праздники здесь, больше узнать о магическом мире? — продолжая хмуриться, удивилась волшебница.       — Вам не кажется, профессор, что вполне логично хотеть провести праздники в кругу семьи, которую не видел четыре месяца, а не в пустой школе? — ответил Гарри, пораженный самим фактом того, что вынужден вести подобный разговор. — Да и о каком магическом мире я могу узнать, если первокурсников даже в соседнюю деревню не пускают? Что можно узнать, сидя в четырех стенах? По книжкам мир не изучают.       Профессор нахмурилась, поджала губы, но больше ничего не сказала, хотя вид у нее, когда она делала пометку, был очень недовольным. Интуиция тут же подсказала мальчику, что неприятности не за горами.       И они не заставили себя долго ждать. Во время обеда в понедельник произошло то, что могло существенно изменить планы Поттера на ближайший вечер. Он как раз дорезал на кусочки отбивную, когда в Большой зал влетела сова. Обычно почту из дома студенты получали за завтраком, в остальное же время каждая птица привлекала к себе всеобщее внимание. Вот и на эту аккуратную пятнистую сипуху, закружившуюся над столом Рейвенкло, посматривали с любопытством, а кто-то даже начал шептаться, когда сова приземлилась перед Гарри.       — И что это? — напрягся мальчик, видя, что сова сжимает в клюве сложенную записку.       Сначала он решил, что вновь получил приглашение от Хагрида, но тут же отмел подобную вероятность. Полувеликан не всегда, но время от времени присутствовал в Большом зале, то и дело студенты видели его в коридорах замка, но ни разу с первой записки лесничий не окликнул Гарри, не подошел к нему и не заводил каких-либо бесед, будто не он зазывал мальчика к себе на чай. И по его виду не казалось, что Хагрид в обиде на Поттера за игнор. Зато в обиде были Гермиона и Рональд, каждый из которых хоть по разу напомнил Гарри о пропущенном визите.       «Не мог же Хагрид снова меня позвать? — подумал Поттер, забирая у совы записку. Та выглядела гораздо аккуратнее, чем предыдущая. Ровные уголки, лишь от клюва небольшая вмятинка. — Он никак не проявлял себя все эти недели. Так с чего бы вдруг?»       За пару секунд Гарри перебрал в уме всех, кто мог отправить ему записку. Первым делом отмел воронов и барсуков, даже старшекурсников. Между этими факультетами были достаточно хорошие отношения, чтобы любой студент спокойно обратился к Поттеру напрямую, даже не будучи лично с ним знаком. Следом юный волшебник отказался от мысли, что это кто-то из львов. Те не утруждались толком понижать голоса, обсуждая его, так что у любого человека с ало-золотого факультета хватило бы наглости заговорить с Гарри напрямую. Змеи? Сначала те косились, но довольно спокойное общение с Драко смягчило их отношение к мальчику. Учителя? Гарри успешно держался в числе лучших учеников с первых дней, получая «Превосходно» или «Выше ожидаемого» по всем предметам. Он забыл сдать какую-то книгу в Библиотеку? Мадам Пинс видела Поттера каждый день или через день и могла сказать ему об этом лично. Колдомедик? Нет, мальчик строго следовал рекомендациям: пил витаминное и укрепляющее зелья, послушно заглядывал к мадам Помфри через день, как она просила, и не жаловался на повторные сеансы диагностики. Да и чувствовал себя гораздо лучше ее и своими стараниями.       Оставался только директор.       «А дедушка предупреждал!» — припомнил Гарри, разворачивая записку.              «Дорогой Гарри!       Я очень бы хотел побеседовать с тобой сегодня за чашечкой чая. Приходи, пожалуйста, ко мне в кабинет после ужина. Я впечатлен твоими успехами, но надеюсь, что ты не только учишься, но и успеваешь отдыхать.       Искренне твой, Альбус Дамблдор.       Р. S. Я очень люблю лимонные леденцы»              Несколько секунд Гарри сидел неподвижно, таращась на выведенные зелеными чернилами слова. Дедушка предполагал, что произойдет нечто подобное, а потому много раз просил внука быть предельно осторожным. Да и собственный инстинкт мальчика, не раз спасавший его от столкновения с бандой Дадли, твердил, что принимать решение нужно очень аккуратно.       По спине пробежали мурашки. И в следующий миг Гарри почудилось, что кто-то настойчиво пялится ему в затылок. Похоже, Альбус Дамблдор ждал реакцию Поттера. Мальчик перечитал записку и предельно громко фыркнул. На него тут же покосились соседи по столу.       — Что такое? — уточнила Се Ли.       — Да глупость какая-то, — нарочито небрежно бросил Гарри. — Кто-то балуется.       Говорил он не очень громко, но максимально спокойно, стараясь ничем не выдать истинных эмоций. Он примерно представлял, что от него ждали, но сознательно пошел наперекор всем этим ожиданиям: не повернулся, не посмотрел на Дамблдора, никому не показал записку и ничего не уточнил у старших ребят.       Сунув кусочек пергамента в рюкзак, мальчик спокойно доел и отправился в Библиотеку. Его ждала подшивка «Ежедневного пророка» за 1980-1981 год. Стоило еще раз взглянуть на кое-какие статьи и сравнить их с тем, что переслал поверенный.       За статьями и собственными пометками Поттер и провел несколько часов, перед самым ужином уделив внимание эссе по трансфигурации. А на ужине вел себя предельно спокойно, никому не давая даже повода усомниться в своем настроении.       — Чем займешься? — спросил Терри, допивая сок.       — Я хотел кое-что почитать, — ответил Гарри честно. Пусть его и снедало беспокойство, но свои планы он менять не собирался. Пусть все думают, что про записку Поттер забыл.        * * *              — Мистер Поттер, почему вы не явились к директору сразу после ужина? — чуть ли не из воздуха материализовавшись перед столом, за которым Гарри сидел в Библиотеке, хмуро и требовательно спросил профессор Снейп.       Мальчик вздрогнул от неожиданности и удивленно воззрился на декана Слизерина. Он подозревал, что Дамблдор может кого-нибудь послать на поиски, но не ожидал, что это будет преподаватель зельеварения.       — К директору, сэр? — переспросил он.       — Вы разве не получили приглашение, мистер Поттер? — спросил Снейп раздраженно.       — Приглашение? — снова переспросил Гарри. На них все таращились, а мальчик все никак не мог собраться с мыслями, хотя и продумал свое поведение на разные варианты развития ситуации. — Вы про ту записку, которую я получил за обедом? Разве это не была чья-то шутка, сэр?       — Шутка? — Лицо мастера зелий осталось непроницаемым, но в голосе скользнуло удивление.       — Да, — отозвался мальчик и, порывшись в рюкзаке, вытащил кусочек пергамента. — Это совсем не похоже на приглашение или вызов к директору.       Северус Снейп лишь скосил взгляд на записку и спокойно сообщил:       — Тем не менее. Директор ждал вас после ужина. И обеспокоился, когда вы не пришли.       — Значит, мне будет объявлено другое время для посещения позже, сэр? — спросил Гарри. — Я ведь не специально. Так получилось.       — Директор вас все еще ждет, — ядовито сообщил профессор. — Идемте. Я вас провожу.       Гарри смиренно вздохнул и принялся собирать свои вещи. Снейп нетерпеливо дернул плечом, всем видом выражая негодование. Сунув в рюкзак блокнот и писчие принадлежности, мальчик вскинулся, вспомнив, и спросил:       — Простите, профессор, а мой декан в курсе?       Зельевар вздернул бровь. — Он ведь должен быть в курсе, как лицо, напрямую отвечающее за студентов своего факультета. Если у меня проблемы, то присутствие декана необходимо. И я… в любом случае… хотел бы его видеть.       Снейп с секунду смотрел на Гарри, будто что-то решая, а потом чуть дернул уголком губ. Со стороны это было похоже на мимолетную ухмылку.       — Идемте, Поттер, — велел декан Слизерина. — Я сообщу Филиусу Флитвику по дороге.       В коридоре Снейп взмахнул палочкой, вызывая яркий шар белого света, и сухо надиктовал короткое послание. Шар на миг завис перед ним, а потом скрылся в стене, как приведение.       — Простите, профессор, а это что за чары? — тут же с любопытством уточнил Гарри.       — Патронус. С его помощью волшебники могут передавать друг другу голосовые сообщения, — без особого желания, но все же ответил учитель. — Идемте.       Профессор чар показался в коридоре как раз в тот момент, когда Гарри и зельевар подходили к горгулье. Это воодушевило мальчика, и в кабинет директора он входил куда спокойнее, на пороге активировав полную защиту.        * * *              Северус всю дорогу не без интереса наблюдал за мальчишкой, скрывая эмоции за холодной маской. Тот не особо умел врать, но Снейпа заинтересовало, что Поттер пытался избежать визита к Дамблдору. Это не укладывалось в картину, которую Альбус из года в год вкладывал в головы коллег и знакомых.       — О, Гарри! Мальчик мой! Как я рад тебя наконец видеть! — весело и радостно провозгласил директор, сверкнув очками-половинками и махнув рукой. — Проходи, присаживайся. Хочешь чаю? Северус, благодарю, что выполнил мою маленькую просьбу.       Зельевар едва не скривился, но удержал выражение лица и отошел к колонне, игнорируя повелительный взгляд Дамблдора.       «Просьба? Вы давно не просите, а только приказываете!» — про себя ответил он директору.       Мальчишка на пару секунд замер, рассматривая кабинет, а потом неуверенно приблизился к столу и опустился в кресло, тихо прошептав:       — Здравствуйте, директор.       — Чаю? Лимонный леденец? — предложил Альбус с добрейшей улыбкой и, не дожидаясь ответа, взмахнул палочкой в направлении чайного столика. — Северус, мальчик мой, ты тоже выпьешь с нами чашечку или у тебя есть срочные дела?       Снейп без труда уловил неприкрытый намек, но снова его проигнорировал, сухо предупредив:       — Скоро здесь будет Филиус.       — Вот как? — искренне удивился Дамблдор. — Зачем?       — Его Поттер желал видеть, — пожал плечами декан Слизерина.       — Гарри, мой дорогой мальчик, зачем же было отрывать профессора Флитвика от дел? — мягко пожурил Альбус, глядя на Поттера поверх очков. — Я просто хотел предложить тебе чашечку чая, узнать как твои дела…       Скрипнула дверь, впуская маленького профессора. Тот мигом оценил обстановку и преспокойно наколдовал себе удобное кресло подле кресла Гарри Поттера.       — Филиус, мне жаль, что мы тебе помешали, — все так же мягко и даже чуть покаянно сказал Альбус. — Я только сейчас узнал, что Северус с тобой связался по просьбе Гарри. Тебя оторвали от работы…       — Если мой студент обращается ко мне с просьбой, то я всегда пойду ему на встречу, — пропищал Флитвик.       — Гарри, — вновь взглянув на молчащего Поттера, с отеческим упреком сказал директор, — я не думал, что моя маленькая просьба выльется во что-то подобное. Я надеялся, что ты, получив мою записку, посетишь меня после ужина. И я заволновался, когда ты не пришел, мой мальчик. Видишь, мне даже пришлось просить профессора Снейпа о помощи в твоих поисках.       Любой первокурсник от таких слов почувствовал бы себя виноватым и принялся оправдываться, понуро опустив плечи. Поттер спокойно взглянул на директора, а потом негромко, но спокойно ответил:       — Извините, директор Дамблдор, но я решил, что полученная мною записка — чья-то шутка. Я так и сказал профессору Снейпу, когда он отыскал меня в Библиотеке.       — Шутка? — опешил Альбус и моргнул.       — А как еще я должен был ее воспринять? — спросил Поттер и по очереди глянул на присутствовавших в кабинете мужчин. Записку он извлек из кармана и передал своему декану. — Разве это похоже на письмо от директора школы? Написано не деловым языком, не на бланке с гербом школы. Еще эти леденцы… Я ведь среди магглов жил, мой прежний директор никогда так официальные бумаги не оформлял. Откуда я мог знать, что это на самом деле записка от директора?       Северус мысленно хмыкнул. Флитвик повертел записку и пристально глянул на директора.       — Я даже и не подумал, что ты так решишь, мой мальчик, — стараясь улыбаться, ответил Дамблдор.       — Альбус, у мистера Поттера какие-то проблемы? — спросил Филиус. — Для чего ты его вызвал к себе?       — Это был не вызов, — мигом отозвался директор. — Просто приглашение на чай. Мне хотелось узнать, как Гарри освоился в школе.       Подтверждая свои слова, Дамблдор взмахнул палочкой — и со столика вспорхнула чашка, направившись прямо в руки мальчика. Поттер схватил ее за ручку и принюхался.       — Так у меня нет неприятностей? — уточнил ребенок.       — Разве что мы о чем-то не знаем, мой мальчик, — с хитрой улыбкой ответил Дамблдор и сверкнул глазами за очками-половинками.       — Мистер Поттер прекрасно учится и соблюдает дисциплину, Альбус, — вступился за мальчишку профессор чар. — У него некоторые небольшие проблемы со здоровьем, но Поппи уверена, что уже через пару недель мы это преодолеем.       — Вот как? — со странным выражением лица уточнил Дамблдор. — Разве у такого юного мага могут быть проблемы? Гарри выглядит совершенно здоровым. Уверен, нет необходимости в столь пристальном внимании.       Северус, зная Альбуса, легко уловил в его голосе легкую нервозность и даже злость. Но вот Поттер вряд ли что-то заметил. Перед ним директор старательно разыгрывал доброго дедушку, готового пожурить за проказы и выдать в их поощрение конфетку. Много лет назад, сам будучи студентом, Снейп и на себе испытал действие показной доброты Дамблдора, а потому знал, что редкий ребенок ему не поверит. Вот только у добрейшего директора было несколько масок. И порой сквозь доброту мелькает жесткий и даже жестокий человек.       — Гарри, мой мальчик, я рад, что ты хорошо учишься, но постарайся не тратить все время лишь на учебу, — тем временем вещал Дамблдор. — Тебе всего одиннадцать. Это прекрасный возраст. Самое время для игр и забав. Для общения с друзьями. Ты уже обзавелся товарищами? Уверен, у тебя полно друзей!       — Я общаюсь с однокурсниками, — осторожно отозвался мальчик.       — А с кем ты наиболее близок? — продолжил расспрашивать Альбус. — Я, если честно, удивился, когда Шляпа отправила тебя на Рейвенкло. Твои родители были выдающимися гриффиндорцами. А ты у нас, оказывается, из умников.       — Я не помню своих родителей, — отставив чашку с чаем, к которому не притронулся, на письменный стол, тихо ответил Поттер. — А тетя никогда ничего лестного мне о них не говорила. Да и разве дети всегда идут по стопам своих родителей? Мой дядя продает дрели, тетя — домохозяйка. Они оба очень законопослушные и правильные, ужасно боятся общественного мнения. Но их сын, мой кузен, настоящий хулиган, которому не писаны правила.       — Вот как? А ты тоже из правильных мальчиков? Не любишь детские шалости? — удивился Альбус. — Я представлял себе маленькую копию Джеймса. И ожидал, что ты быстро найдешь себе друзей на Гриффиндоре. Даже решил, что Рональд Уизли наверняка станет твоим первым другом. Ты с ним знаком? Профессор МакГонагалл передала мне, что ты собрался на каникулы к родственникам… Но не лучше ли было бы остаться здесь? Рон тоже остается. Он славный мальчик. Вы смогли бы весело провести время.       — Рон — странный, — отозвался Поттер спокойно. — Неаккуратный, не очень воспитанный. И ужасно ленивый. — Слова упали, как обвинение. — Что у нас может быть общего? Только домашка, которую он с удовольствием спишет? Круг его интересов ограничен квиддичем, шахматами, игрой в подрывного дурака и обсуждением сплетен.       — А ты не любишь квиддич? — с легким разочарованием спросил директор.       — Я узнал о том, что являюсь волшебником, несколько месяцев назад, директор, — напомнил мальчик. — У меня не было времени полюбить или нет какой-либо магический спорт.
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Отношение автора к критике:
Приветствую критику только в мягкой форме, вы можете указывать на недостатки, но повежливее.
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