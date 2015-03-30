Не-живая попаданка

Настройки текста Выбрать цвет текста Выбрать цвет фона 100% Выбрать размер отступов 100%

90%

80%

70%

60%

50% 100% Выбрать размер шрифта 70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

Привет, меня зовут Плакса Миртл и я привидение… Мда… звучит, как приветствие в группе анонимных алкоголиков, но чего уж там. Хотя, конечно, можно и по-другому… Привет, меня зовут Мария Митина и я попаданка в привидение… Ну, так лучше?.. Нет? Я так и думала… С чего все началось? Как я докатилась до жизни такой (или не жизни вовсе?) Всё началось с Дамблдора, а точнее — с Фламеля, а еще точнее — с его камня. Да, многочисленные скептики Поттерианы, камешек таки был настоящим (хотя я всё ещё не уверена, что попала именно в канон). Уж не знаю, как Дамби уговорил старикашку Фламеля отдать ему эту мега-плюшку поиграться, но факт есть факт. Я тому живое, ну или по крайней мере, не мёртвое доказательство. Но вернемся, собственно к моменту попадания… Итак, 1991 год. Гарри Поттер приезжает в Хогвартс. Толпа ликует, Снейп негодует и далее по тексту. А на третьем этаже поселился замечательный сосед, трёхголовый и зубастый. Вроде бы все знакомо, все стандартно, но в этом варианте бытия окончательно заскучавшая (еще бы, ни одного гостя с прошлого года) Плакса Миртл решила, так сказать, навестить новосела. Ну навестила, так навестила. Послушав его рычание, девчонка накрутила себя, что этот пёс её не любит и по привычке смылась в… люк в полу, унитаза-то под боком не оказалось. А дальше начался квест «доведем до истерики привидение» (не то, чтобы это было сложно, но способ определенно оригинальный). Сбежав от протыкающих ее растений и не дающихся в руки ключей, уйдя от противного тролля и вредных шахмат, проскочив и не заметив комнату с зельями, Миртл таки попала к постаменту с философским камнем. И на этом бы все и закончилось, если бы она, как остальные призраки, убралась подальше от нагоняющего на неживых страх камушка. Но раздраконенная девчонка не нашла ничего лучше, как попытаться его стукнуть… кулаком… Собственно, на этом моменте воспоминания, доставшиеся мне от предшественницы, обрываются и начинаются мои… Очнулась я все в той же комнате с камнем, висящей в воздухе в состоянии крайнего офигения, так как последнее до этого воспоминание заканчивалось летящим на меня грузовиком. И при этом я отлично помнила, как попала сюда, пройдя полосу препятствий. В общем, с памятью моей творилась настоящая беда. Не знаю сколько я там проторчала, для призраков время вообще течёт немного по-другому и требуется прилагать усилия, чтобы не выпадать из реальности. Как бы то ни было, но спустя какое-то время я полностью ассимилировала память Миртл. Что оказалось очень кстати, так как двигаются призраки тоже по-другому и сама бы я на освоение этого процесса затратила на порядок больше времени. А так, разобравшись — что я и где я, поспешила свалить в Плаксин, а теперь и мой туалет. Вся эта ситуация требовала обдумывания в спокойном месте, где меня никто не потревожит. Туалет, где стараниями Миртл годами никто не бывал, подходил просто идеально. Поскольку человеком я всегда была не склонным к рефлексии и пустым переживаниям, то оправилась от шока я достаточно быстро… месяца за два… для призраков это серьезная скорость. А оправившись, начала интересоваться миром вокруг. Всё-таки в том, чтобы быть призраком, есть свои плюсы и это не только возможность просочиться куда угодно, но и (неожиданно!) невидимость по желанию. Сколько же сплетен и тайн я узнала за неполный месяц своего призрачного шпионажа! Рита Скитер нервно курит в сторонке, медленно подыхая от зависти. Но через некоторое время такое существование начало меня угнетать. Если сначала меня не особо напрягала своя призрачность — слишком рада была тому, что мыслю, а следовательно существую, то постепенно этого стало недостаточно. Невозможность почувствовать вкус пищи, тепло солнечных лучей на коже, да даже просто заснуть, вгоняли меня в депрессию. Слишком свежи были воспоминания о настоящей жизни, где все это было. Слишком недавно я умерла. Скорее всего, со временем тоска по жизни прошла бы. Воспоминания подернулись бы пеленой и я бы стала такой же безучастной и равнодушной до дел смертных, как и остальные призраки Хогвартса… но я не хотела этого… Я ХОТЕЛА ЖИТЬ!!! Дышать, есть, взрослеть — вот что мне было нужно. И, Мордред всех побери, я не собиралась так просто сдаваться!!! Мне нужен был лишь шанс, способ заполучить тело и начать сначала. И раз судьба не собирается его предоставлять, придется напрячься самой. В прошлой жизни меня за глаза называли носорогом, за то, что поставив перед собой цель, я пёрла вперёд, не обращая внимания на преграды, и ломала любые препятствия вставшие на пути (ну и за большой нос, но это вторично). Так что теперь, постановив — чего хочу, я с упорством нюхлера, ищущего золото, взялась за поиски способа ожить. Библиотека тут оказалась бесполезна, так как призраку проблематично перелистывать страницы своими нематериальными руками. Школьные занятия и подавно. Не думаю, что даже в Дурмстранге, известным своим либеральным отношением к тёмной магии, на уроках рассматривали возвращение к жизни призраков. Оставался последний доступный источник информации… другие призраки. И вот тут-то я и напала на золотую жилу. Что такое призрак? Это не душа в полном понимании этого слова, ведь душа пусть и бестелесная, но способна к развитию, а призраки — нет. Я считаю, что призраки это слепок личности, снятый в момент смерти магией самого мага, откликнувшийся на его нежелание умирать. Потому-то призраки и живут только в перенасыщенных магией местах, поскольку она необходима им для существования. По тому же принципу создают и магические портреты. С той лишь разницей, что портреты — намеренно созданные копии с привязкой к материальному объекту. Но главное и в тех, и в других — это полностью сохранившаяся память, со всеми знаниями и информацией, доступной на момент смерти для призраков и написания картины для портретов. А учитывая, что многие призраки умерли не только до начала гонений на тёмную магию, но и до принятия Статута о Секретности, то они могли рассказать мне кучу знаний утраченных и/или считавшихся чернейшим колдовством в наши дни. В конце концов, в десятом веке убить с десяток рабов для установления кровной защиты на доме не было чем-то шокирующим. Ровена вообще была некромантом и дочку свою, Елену, многому научила. Поскольку обычные люди редко интересуются знаниями привидений (ведь те из-за другого состояния бытия думают немного другими категориями времени (так, для призраков нормально ответить на вопрос спустя неделю после того как он был задан)), то немногие знают какие это ценные источники информации. Конечно, пришлось приложить немало усилий, чтобы сконцентрировать внимание собеседника на себе, не давать отвлекаться на философствования и бесконечное пересказывание истории своей смерти и своих мыслей на тот момент (Бинс не просто так зациклился на Гоблинских восстаниях). Но вода камень точит. Уже к Рождественским каникулам у меня были черновые наброски аферы под кодовым названием «девочкам надо уступать». Почему так?.. Просто в результате расспросов Елены Рэвенкло выяснилось, что самым простым способом обретения тела является добровольная жертва. Принцип «жизнь за жизнь» в действии. А кто у нас в следующем году будет разгуливать по школе, сливая свои жизненные силы в дневник тёмного мага? Даю подсказку — рыжая, конопатая и без ума от мальчика со шрамом. Девочку, конечно, жаль, но себя мне еще жальче. Скажете — безнравственно и жестоко? Ну, так не в сказку и попали. А если и в сказку, то не эти отдиснеенные флаффные варианты для детей до трех лет, а настоящие сказки Братьев Гримм. Читала я их как-то, ради интереса, и кровища там хлестала не хуже, чем в ином современном ужастике. Да и вообще — чего я перед вами оправдываюсь. Своя рубашка, она, знаете ли, всегда ближе к телу. Как там в той песне: «Я не хотела их убить… Но, даже, если я их убила, То убийство не криминал. А будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы… [1] И, поскольку в Хоге не так много дур, желающих обменять жизнь на жизнь, то малышке Джинни не повезло. Осталось придумать, как это провернуть… Во-первых, мне нужна душа… да-да на данный момент я ей если и обладаю, то такими крохами, что просто смешно. Хотя этого и хватает, чтобы не поддаться призрачной меланхолии и усваивать новую информацию, но для возрождения и последующего существования этого мало. Если ничего не исправить, то при обретении тела я могу стать психанутой не хуже Тёмного Лорда в четвертой книге. Как мне объяснила Елена, такой эффект вызван тем, что за неимением надёжного якоря, сознание начинает цепляться за инстинкты и ни к чему хорошему привести такое состояние не может. Так что если я хочу стать не просто живой, но и психически полноценной личностью, мне нужно достать себе душу, ну, или ее часть для начала… Дневничок… цып-цып-цып… иди ко мне, мой хороший… Ну, тут всё ясно: дожидаемся, когда психанувшая рыжая закидывает тетрадку в мой туалет и, использовав показанные Еленой методики, сначала стираем личность Тома Реддла, а затем закусываем имеющимся куском души. Для полноценной жизни этого маловато, но для возрождения вполне сгодится. А там и до диадемы можно будет добраться… Главное — правильно всё рассчитать: второго шанса у меня не будет… Ну, а пока можно скоротать ожидание, терроризируя призрачное население Хога. Они ведь столько всего знают, что в наши дни не в каждой библиотеке древнейших родов найдешь. Такими источниками информации не пренебрегают… [1] — не точная цитата, отрывка из песни «Тюремное танго» мюзикла «Чикаго».