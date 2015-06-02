Глава 3.

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Колокольчик над входом звякнул, когда компания из семи человек вошла в магазин. Тут же перед ними появилась хозяйка салона в лиловой мантии. - Тоже в школу? Надо же, как вас много. - Мадам, ваши помощницы смогут обслужить нас всех одновременно, или кому-то придётся подождать? - взял дело в свои руки МакЭйвен. - Троим придётся подождать, поскольку тут у меня ещё один клиент готовится к школе, - сообщила Алисия Малкин, показав на стоящего на скамеечке блондина. – Тоже едет в Хогвартс. - Этому джентльмену нужен полный гардероб, от верхней одежды до пижам, - маг подтолкнул ученика к ней. – Ар, и не смотри на меня такими глазами! Я знаю, что ты терпеть не можешь магазины, но это необходимость. - Забавный у тебя ученик, - хихикнул Никита. – Настоящий воин. - Да, пока не закатывает мученически глаза, - хмыкнул Эриел. – Неужели хуже, чем бороться с тварями? - Тварей хоть зарубить можно было! – взвыл Араэль. – А тут стоишь неподвижно, как манекен! - А почему вы все в разных туниках? – неожиданно спросил блондин. – Драко Люциус Малфой, наследник Малфой. - Алина Вячеславовна Доброва, младшая графиня, - кивнул Алина. – А это моя сестра-близнец Марина. Зеленый цвет моей туники означает, что я с отделения целителей, а бронзовая вышивка – что ещё учусь. У сестры бордовая, потому что она – демонолог. - Никита Александрович Силин, младший граф, - хмыкнул Ник. – Синий цвет – принадлежность к артефакторам. - Андрей Николаевич Любавин, баронет, - подмигнул ему Андрей. – Фиолетовый – отделение алхимиков. - Красный – боевые маги, - сообщил Дер. – Деррен Александр МакЭйвен, лорд МакЭйвен. - А что означает золотая вышивка? - Черный – цвет некромантов, а золотая вышивка говорит о том, что у меня степень магистра, - усмехнулся Поттер. – Серебряное шитьё означало бы, что перед тобой – Мастер. Эта цветовая классификация принята в русской школе «Сирин», где мы учились. Ещё есть желтый – цвет ритуалистов, оранжевый – менталистов, голубой – стихийников, а белый носят универсалы. - Наконец-то отстали, - Ар спрыгнул со скамеечки и спрятался за наставником. – Это просто ужас. Ой, мама. - Рональд Биллиус Уизли! – в салон ворвалась неопрятно одетая рыжая баба. – Нам не по карману делать здесь покупки! - Вообще-то Рональд Араэль, мама, - недовольно сказал Уизли. – Уже лет пять как сменилось второе имя. - Что за шум? – холодно спросил вошедший в магазин Люциус. – Миссис Уизли, скандальте в другом месте, приличные люди в обществе себя так не ведут. - Только сына заберу, и мы уйдем, - фыркнула остывающая миссис Уизли. – Рон, идём, продолжим это разговор дома. - Мэм, не орите, - некромант демонстративно поковырял в ухе. – Ваш сын – мой ученик, и не должен позорить учителя своим внешним видом. Я достаточно обеспечен, чтобы оплатить его гардероб. - Эр, ну нам долго тут торчать? – капризно сказала Марина. - Сейчас пойдем, милая. Араэль, для тебя есть партийное задание. /Если кто-то из твоей семьи представляет собой интерес, привлеки их к нашей компании/. Понял? - Да, наставник. Всё будет сделано. - Отряд, шагом марш, - хмыкнул Эриел, выписывая чек. – Обналичьте в банке. До свидания, мадам Малкин, я заберу мантии и гардероб завтра. Выйдя на улицу, ребята разделились и направились в разные магазины. Андрей пошёл закупать на всех ингредиенты, Никита и Деррен – за письменными принадлежностями и телескопами. Алина нырнула в «Совариум Илопса», посмотреть на зверушек, а оставшаяся пара ушла в Лютный переулок, за книгами. И ребята не завидовали тем, кто решит на них напасть. - Драко, что тебя так поразило в магазине мантий? – спросил отец, вырывая его из мыслей. - Представляешь, папа, они приехали из русской школы и так интересно живут! – воскликнул наследник Малфой. – У них там не факультеты, а отделения, и не четыре, как в Хогвартсе, а десять! Демонолог, некромант, ритуалист – кто сейчас в Англии решится изучать эти дисциплины открыто? - Вот как? – призадумался Люциус. – А что ещё? - Целитель, алхимик, артефактор, менталист, стихийник, боевой маг и универсал, - ответил Драко. – Проклятые грязнокровки запретили всё, на что у них самих не хватает сил! И эти ребята не боятся отстаивать своё мнение. - Непременно подружись с этой компанией, - сказал старший Малфой. – Интересные молодые люди. - Постараюсь, - кивнул Малфой-младший. – Пап, тебе что-нибудь говорит фамилия МакЭйвен? - Древний темный род, но он прервался. А что? - Да просто один их тех ребят представился как лорд МакЭйвен. Соврал? - Скорее, в Роду остались одни сквибы, и он ушел в тень. Тем более подружись с ними. Компания скептически разглядывала алый экспресс, который должен был доставить их в Хогвартс. - Мда, не могли придумать что-то получше? – цокнула языком Марина. – Я в шоке. - О, я его вижу, - Эриел ловко ввинтился в толпу, заметив медно-рыжую макушку. – Займите на всех купе. - Работорговец, - хмыкнул Андрей, когда он вернулся, таща на буксире Ара. - А вас никто не заставлял тащиться со мной в Хогвартс. Можно подумать, лично ты надорвался, разыскивая купе. - Садись уже, - Деррен дернул кузена за руку, сажая рядом с собой. – Ар, займи место напротив. Никуда Эр не денется, ручаюсь. Поезд дернулся и поехал, набирая скорость с каждой милей. Ребята от неожиданности едва не попадали друг на друга, но быстро восстановили равновесие. - Простите, вы не видели жабу? – через час после начала путешествия к ним в купе заглянула лохматая девочка с этим вопросом. – Мальчик Невилл потерял её. - Сейчас найдём, - Уизли описал петлю рукой, и недовольное земноводное прилетело ему в руки. – Держи. - Спасибо, - стоящий рядом с невольной помощницей пухлый мальчик забрал жабу. – Тревор вечно от меня сбегает. Я Невилл Фрэнк Лонгботтом, наследник Лонгботтом. - Гермиона Джейн Грейнджер, магглорожденная, - смутилась девочка, которую уже взяли в оборот сестры Добровы. - Тебе нужно ухаживать за волосами, поскольку в них скапливается остаточная магия, - сказала Марина, доставая из сумки заговоренный гребень. Волосы после гребешка выпрямлялись, падая на спину ровной волной. Доброва быстро заплела новой подруге простую косу и жестом предложила оценить. - Это что, правда я? – растерялась Грейнджер, увидев отражение в оконном стекле. – Спасибо. Невилла же вовлекла в разговор Алина, узнав, что он выращивает у себя в теплице травы. К ним присоединился Андрей, которому по роду занятий частенько приходилось использовать растения в зельях. Драко обходил уже пятый вагон, опасаясь, что мог пропустить эту странную, но интересную компанию. Винс и Грег, как его сквайры, шли на два шага позади него. Увидев в очередном купе нужных людей, он вежливо постучал в дверь. - А, это вы, наследник Малфой, - МакЭйвен распахнул дверь и жестом пригласил его внутрь. – А ваших спутников мы не знаем. - Позвольте представить моих сквайров, - сказал Малфой. - Винсент Джереми Кребб и Грегори Теодор Гойл. Винс, Грег, это Алина и Марина Доброфф… - Доб-ро-вы, - по слогам повторили свою фамилию сестрички. – Никакого окончания «офф»! - Андрей Любавин, Никита Силин, Деррен МакЭйвен, с остальными присутствующими не знаком. - Гермиона Джейн Грейнджер. - Невилл Фрэнк Лонгботтом, наследник Лонгботтом. - Эриел Гивент Карес, лорд Поттер, наследник Блэк, лорд Певерелл, - Поттер поймал подбородок Драко и слегка сжал, заглядывая в глаза. – Тихо, спокойно. Орать не надо, тыкать в меня пальцем – тоже. Шрам не покажу, паразита я изгнал, который там жил, а след сам зажил, когда на него не давили магией. Передай своему отцу, что в его услугах не нуждаюсь, не по себе рыбку выбрал. А твой потенциал мы разовьем. И не зови меня Гарри, я Эриел. - А… - Ты не следишь за мимикой, поэтому все твои мысли написаны на твоём лбу. И для этого совсем необязательно лезть в голову. Но прежде чем ты согласишься примкнуть к нашей компании, хорошенько подумай, потому что обратного пути не будет.