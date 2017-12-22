Глава 1

Глава 1

— Чтоб тебя Хапсиэль залюбил, до полного износа шестеренок! — высказался я, проснувшись от громкого звона будильника. Механизм мое пожелание проигнорировал и, как ни в чем не бывало, продолжал звенеть, и в конце концов своего добился. Громко ругаясь на вредный агрегат, я выбрался из кровати и, постоянно зевая, принялся приводить себя в порядок, хотя спать хотелось просто неимоверно. Да, я все еще говорю о себе в мужском роде, потому как, проснувшись утром третьего августа и вспомнив свои размышления о ментальной смене пола, я испытал дикое желание постучаться головой об стену. Ну это ж надо было до такого додуматься! Перерождение личности, гормоны и прочее. Как там говорится? Дело было не в бобине — разъебай сидел в кабине! Так и я. А все оказалось куда проще: все мои чудеса — это следствие психологического переутомления, ведь за последние два года я толком и не отдыхал умственно как следует. Вот и полезли всякие левые мыслишки, которые при своем осуществлении привели бы неизвестно к чему. Исправлять ситуацию я принялся после привычного утреннего моциона. Забыв обо всех заботах, я целых три дня посвятил своему отдыху, делая все, что только могло прийти мне на ум: ходил по магазинам, покупая понравившиеся вещи, осматривал достопримечательности различных городов, посетил несколько музеев, сходил в кино. Один раз умудрился подраться с бандой каких-то гопников, причем магию при этом я не применял, за исключением усиления с ее помощью своих ударов. Цунаде-стайл, блин. Надо будет сказать спасибо Люпину за эту науку, ибо сам бы я до такого додумался еще бы очень нескоро. Вчера, не желая упускать жаркий солнечный день, я несколько часов пробыл на одном из диких пляжей, который нашел, летая на метле под мощными чарами отвода глаз. По пляжу я рассекал в чем мать родила, потому что, во-первых, женских купальников у меня вообще не было. Во-вторых, трансфигурировать его мне было просто лень, а в-третьих, людей на расстоянии ближе пары десятков миль не было совсем. Так что смысла соблюдать нормы приличия не было абсолютно никакого. Вчерашний вечер я провел, развлекая себя троллингом случайных прохожих, а еще наконец-то узнал результат действия одного очень интересного заклинания под названием «Прикосновение Рая». Фактически, это заклятие является антиподом «Круциатуса» и при применении вызывает у своей жертвы безумный оргазм. Испытал я его на одной женщине, очень похожей на фанонную Петунью Дурсль, как внешне, так и внутренне, в чем я убедился, заглянув на пару мгновений в ее воспоминания. Все-таки я не настолько Темный, чтобы издеваться над невинными людьми, тем более ради развлечения. Результат действия заклятия превзошел все мои ожидания — женщина мгновенно покраснела, словно вареный рак, закричала со всей силы совершенно диким голосом, одновременно хаотически дергая конечностями. Несколько прохожих, посчитавших, что ей стало плохо, попытались помочь, кто-то вызвал скорую. Карета скорой помощи прибыла буквально через пару минут, и, все еще подергивающаяся в судорогах оргазма женщина отправилась в больницу. Жаль, что я не увижу тот момент, когда врачи поймут причину такого ее состояния. Впрочем, осознание успешно сделанной гадости нехорошему человеку вполне это компенсирует. Домой я вернулся только поздно вечером и сразу же после ужина отправился на боковую, чтобы на следующий день продолжить выполнение своих планов, не забыв при этом завести свой неубиваемый будильник, который и вырвал меня из царства Морфея. Приняв душ и спустившись на завтрак в столовую, я первым делом взял свежий номер «Ежедневного Пророка» и, развернув его, испытал сильнейшее удивление. На первой странице были помещены колдографии Сириуса Блэка и Беллатрикс Лестрейндж.— Бла-бла-бла! — прокомментировал я прочитанную статью. — Интересно, сколько человек открыли кирпичное производство после прочтения этой статьи? И почему об их побеге в прошлых номерах не было сказано ни слова? Новость о побеге Блэка в компании со своей безумной кузиной меня несколько удивила. Я как-то не думал, что Сириус реально сможет сбежать из Азкабана, однако, это все же произошло. Вот только зачем он прихватил с собой Лестрейндж? Перешел на темную сторону? Не думаю, что это возможно, ибо его анимагическая форма говорит об обратном. Скорее всего, их объединила месть Петтигрю. Кстати, в каноне именно побег Блэка запустил всю цепочку событий, в конечном итоге приведшую к воскрешению Волдеморта. До этого Питер сидел себе спокойно в виде крысы и никакого неупокоенного духа Темного лорда искать не собирался. Но когда пасюк был разоблачен, то у него не оставалось выбора кроме как вернуться к Волди, тем более о том, что тот жив, Питер знал еще с конца первого курса, а бывших друзей опасался больше чем Реддла. Правда, почему Петтигрю просто не сбежал куда подальше, например, в одну из стран Южной Америки, для меня остается загадкой. Лично я на его месте так бы и сделал, и хрен бы меня там кто нашел, особенно если спрятаться в обычном мире среди простых людей. Впрочем, я слишком многого хочу от типичного волшебника, так как образ мыслей у них (волшебников) сильно отличается от маггловского, то есть, то, что магглу покажется совершенно логичным, для волшебника будет дикостью, и наоборот. Больше в газете ничего представлявшего для меня интерес не оказалось, и я принялся за завтрак, после которого отправился на минус первый этаж во временную мастерскую артефакторики, ибо волшебные палочки сами себя не сделают. Первой на очереди была палочка из рога единорога с составной сердцевиной, которую я намеревался использовать в качестве своей основной, так как имеющиеся в моем распоряжении девайсы уже меня не устраивали. Дело в том, что каждая палочка имеет свой предел по пропускной способности, и если его превысить, то она разрушается. Поэтому все массово изготавливаемые волшебные палочки по силе более-менее равны между собой. Мастера, чтобы увеличить пропускную способность палочки, применяют составные сердцевины и более стойкие, чем дерево, материалы, лучшим из которых считаются рог единорога, жало мантикоры, кости некоторых видов драконов. Словом, как и с сердцевинами, применяются части магических существ. Правда, подобные палочки изготавливаются очень редко и только под конкретный заказ, потому как обрабатывать подобные материалы для корпуса значительно сложнее, чем древесину, а рог единорога вообще практически невозможно из-за его хрупкости. Почему же тогда я выбрал именно рог в качестве материала для корпуса палочки, если знал об этом его недостатке? Тут все просто: рог единорога — единственный материал, который сможет устранить конфликты между частями ядра, а его хрупкость помехой для меня не являлась, так как идея, с помощью которой можно обойти это препятствие, появилась довольно давно и уже была успешно испытана мною в меньших масштабах. Для этого было необходимо до предела напитать магией предмет, при этом желая, чтобы он изменил свою форму с четким представлением оной в уме. Трансфигурацией это считать уже нельзя, ибо заклинаний при этом никаких не используется. Скорее, это похоже на силовую ковку из звездных войн. Единственный минус этого метода — просто нереальные манозатраты при применении его к некоторым материалам, так что не будь у меня краеугольного камня, я бы даже и не подумал использовать его на роге, потому как эта часть единорога проводит магию в чудовищных объемах с просто колоссальной скоростью. Придя в мастерскую, я не стал откладывать дело в долгий ящик и, отобрав лучший экземпляр рога из имеющихся у меня, приступил к его обработке. Магия хлынула из краеугольного камня огромным потоком прямо в рог, а я, четко представляя нужную мне конечную форму заготовки, сосредоточился на желании ее получить. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее заготовка стала менять очертания, и спустя пару минут в моих руках была ровная, бело-серебристая заготовка, четырнадцати дюймов длиной, полдюйма толщиной на одном конце и треть дюйма в другом. Даром для меня это не прошло — ноги буквально подкашивались, и я из последних сил поплелся к стоящему около стены стулу. Плюхнувшись на него, некоторое время приходил в себя и, как только мое состояние стало более-менее удовлетворительным, принялся за осмотр получившейся заготовки. Ну, что сказать, получилось весьма и весьма недурно для промежуточного этапа. Магию получившаяся заготовка проводила на отлично, но вот как самостоятельная сердцевина палочки она мне немного не подходила. Следующим этапом стала пропитка частей ядра в специальных зельях, которые были сварены мною заранее, чтобы не отвлекаться на это в процессе изготовления палочки. Пока все части ядра пропитывались, а это должно было занять как минимум пару недель, я планировал создать все остальные компоненты полужезла. Так что, как только мои силы полностью восстановились, были проведены еще две такие процедуры, в результате которых я получил основную часть корпуса будущего инструмента и ручку для него. Все это было сделано мной в один день, а со следующего я хотел начать вырезать руны на корпусе, но эти планы пришлось отложить. Причиной, заставившей меня это сделать, послужил появившийся домовик, держащий в руках официального вида конверт с печатью Министерства Магии. Я вскрыл его и, вынув вложенный лист пергамента, прочел:

Муфалда Хопкирк.

Сектор борьбы с неправомерным использованием магии.

Министерство Магии.

— Поттер, сучонок! — высказался я, мгновенно сообразив, чьих рук это дело. Почему я решил, что это дело рук Джеймса Поттера? О том, что я жил у Дурслей, знали только Дамблдор, МакГонагалл и семейка Поттеров. И все. Директор и МакКошка еще из ума не выжили, чтобы устроить мне такую подставу, а значит, остаются только Поттеры, имеющие на меня очень большой зуб. Вопрос только в том, чего он хочет этим добиться. Решил просто отомстить за свои унижения или же совмещает это со своим планом по возвращению меня в "любящую семью"? — Tempus! Заклинание показало тридцать девять минут восьмого. — Неплохо я так провозился с палочкой, то-то живот бурчит как сварливая теща. А как быстро сова-то из Министерства долетела, явно непростая птичка. В этот момент появился домовик с еще одним министерским письмом. В этот раз меня обвиняли в применении заклинания принудительной анимагической трансформации, того самого, что применил в четвертой части лже-Моуди на Малфое. Кроме этого мне сообщали об исключении из Хогвартса и необходимости явиться десятого августа в девять часов утра на дисциплинарное слушание. Прочитав его, я вспылил и быстрым шагов вышел из мастерской, решив аппарировать в Литтл-Уингинг и посмотреть, что сделали с Дурслями. Быстро переодевшись, я направился к площадке для аппарации и почти дошел до нее, как вдруг мне на голову упало еще одно письмо. В оном мне немедленно предписывалось явиться в Министерство Магии и сдаться дежурным аврорам, потому как моя персона объявлена в розыск по обвинению в нападении на магглов и применении к ним заклинаний Раздувания и принудительной анимагической трансформации. А еще в этом письме оказался магический маячок, срабатывающий после получения его адресатом. К счастью защита от таких подарочков была мною установлена и работала в полную силу, иначе ко мне на огонек уже заявились бы авроры. Не иначе, удача сегодня на моей стороне, ведь успей я аппарировать в Литтл-Уингинг и получи письмо уже там, то неизвестно, чем это все бы закончилось. А так шанс выкрутиться из этой задницы есть, и он довольно большой. Вернувшись в дом, я сразу же принялся писать письмо Дамблдору, в котором объяснял сложившуюся ситуацию и просил помощи в моем оправдании. Приложив копии писем из Министерства к своему, я вызвал Танка и отправил его к директору Хогвартса, так как только с его помощью я могу выйти из данной ситуации без потерь, да и представление моих интересов в Министерстве входит в его обязанность, как опекуна. Осталось только дождаться ответа от Дамблдора. Пока ждал ответное письмо от директора, успел окончательно успокоиться и хорошенько подумать о том, зачем Джеймсу Поттеру надо было устраивать эту подставу. Просто месть за унижения? Возможно, но ведь факт моей невиновности очень легко установить, достаточно потребовать применения ко мне Веритасерума. Да и Дамблдор обязательно присутствовал бы на разбирательстве как минимум в качестве представителя Хогвартса, потому как преступление совершено ученицей школы, а он бы сразу распознал, правду я говорю или нет, причем без всякой легилименции. Отсюда вывод: до какого-либо разбирательства дело бы не дошло. Рискну предположить, что по плану Оленя меня должны были задержать авроры и через пару дней моего сидения в министерском КПЗ явился бы Поттер, и обозначив перспективы, вроде того, что мне сотрут память и вернут назад в маггловский мир, а то и в Азкабан посадят, сделал бы предложение от которого в таких условиях невозможно отказаться. Догадываюсь, что суть его предложения заключалась бы в следующем: я даю Непреложный Обет во всем слушаться Джеймса Поттера, а в обмен на это он заминает этот инцидент. Что будет дальше и говорить не стоит - и так понятно. Вот только кое в чем Олень просчитался — его план был рассчитан на магглорожденную девочку, попавшую в сказку и к тому же не знающую реалии магического мира, а не на меня. Для потомственного волшебника ведь нет ничего страшнее, чем лишиться возможности колдовать и этот страх им прививается буквально с пеленок, а магглорожденные детишки боятся лишиться своей сказки. Поттер же - типичный волшебник с соответствующим образом мышления, поэтому нет ничего удивительного в том, что он избрал именно такой сценарий, рассчитывая на мою боязнь остаться без магии. — Ладно, гадать тут можно до бесконечности, — произнес я вслух и пошел в столовую, так как пустой желудок напоминал о себе все чаще и чаще. Ответное письмо от Дамблдора пришло около половины двенадцатого ночи, и в нем он просил меня прибыть в Хогвартс к девяти часам утра следующего дня, поэтому я сразу после его прочтения отправился спать. В половине девятого утра я аппарировал и оказался перед воротами школы. Оные были открыты, поэтому беспрепятственно пройдя через них, я направился прямиком к входу в замок. К кабинету директора я добрался ровно в назначенный срок и, судя по открывшей проход каменной горгулье, меня уже ждали, а потому, поднявшись на вращающейся лестнице, сразу же постучал в дверь кабинета. — Войдите, — прозвучал из-за нее бодрый голос директора. — Здравствуйте, профессор Дамблдор! — поздоровался я, как только зашел в его кабинет. — Добрый день, мисс Эванс, — сказал старый волшебник. — Присаживайтесь. Я сел на указанное Дамблдором кресло перед его столом и произнес: — Простите, что побеспокоила вас вчера, профессор, но больше мне не к кому было обратиться. — Не стоит извиняться, мисс Эванс, — ответил он. – Я ваш магический опекун, поэтому вполне естественно, что вы обратились с этим вопросом ко мне. — Так вы верите, что это не я? — Верю ли я? — изобразил легкое удивление Дамблдор. — Конечно, верю. Если бы вы хотели что-то сотворить со своими родственниками, то сделали бы это, не тревожа заклинание Надзора. — И только поэтому вы считаете, что я невиновна? — изумился по-настоящему я. — Не только. Получив вчера ваше письмо, я незамедлительно отправился в Литтл-Уингинг и провел небольшое расследование, которое и убедило меня в вашей непричастности к этому инциденту. Но, к сожалению, это единственное, что удалось точно узнать, потому к моменту моего прибытия обливиаторы Министерства Магии уже закончили свою работу. — Но тогда как вам удалось установить мою невиновность? — Думаю, что вреда никакого не будет, если я вам это расскажу. Видите ли, мисс Эванс, творимая магия оставляет следы. Конечно, существуют способы их затереть, но рискну предположить, что заколдовавший ваших родственников волшебник о них не знал или же по какой-то причине не смог ими воспользоваться. Так вот, мне удалось установить, что у данного волшебника была высокая стихийная склонность к огню, в то время как у вас подобной не наблюдается. Охренеть просто! Дамблдор прям монстр какой-то! Хотя в шестой книге, если мне не изменяет память, он что-то подобное упоминал, когда с Поттером в пещере инферналов был. Вот только, судя по всему, о том, что сказал сейчас директор, знают очень немногие. — Профессор, в одном из писем сообщалось, что я исключена из Хогвартса. Это правда? — Исключение из Хогвартса является прерогативой директора, мисс Эванс, — ответил Дамблдор. — Так что нет, вы продолжите учиться в школе. — А разбирательство в Министерстве? Оно состоится? — Да, вам нужно будет явиться в Министерство Магии десятого августа в девять часов утра. Само разбирательство будет проводиться в кабинете главы департамента магического правопорядка Амелии Боунс. — Сэр, а где этот кабинет находится? — На втором этаже. Впрочем, я как директор Хогвартса буду обязан на нем присутствовать, так что думаю нам будет лучше встретиться в атриуме Министерства, попасть в который можно воспользовавшись камином в "Дырявом котле". — А меня авроры не арестуют, как только я в нем окажусь? — Нет. Постановление о вашем аресте отменено. — Спасибо, директор Дамблдор! — от чистого сердца поблагодарил я старого волшебника. — Не за что, мисс Эванс, абсолютно не за что. — Я могу идти? — спросил я. — Да, конечно. — До свидания, профессор, — произнес я, подходя к двери кабинета. — До свидания, мисс Эванс.

***

Одна известная всему магическому миру Британии блондинка средних лет сидела на лавочке в оном из парков Лондона, периодически нервно оглядываясь по сторонам. Рита Скитер, а это была именно она, ожидала одного человека, который в анонимном письме намекнул на знание некоторых ее грязных тайн, тем самым напугав до дрожи в коленках, потому что у такого скандального журналиста количество недоброжелателей отнюдь не маленькое, и легкое упоминание о возможности широкой огласки этих самых тайн в случае неявки на эту встречу, заставило Риту просидеть почти полчаса в ожидании этого человека. Но одновременно был намек на возможность получить в свое распоряжение уникальную информацию о некоторых весьма высокопоставленных личностях британского магического сообщества, публикация которой вызвала бы чудовищный скандал, а скандалы устраивать Рита обожала больше всего на свете. — Добрый вечер, мисс Скитер, — внезапно раздался голос справа от вздрогнувшей блондинки. Женщина обернулась на голос, и ее взору предстал пожилой мужчина лет шестидесяти пяти, одетый в дорогой маггловский костюм-тройку черного цвета с накинутым на него легким пальто. — Прекрасная погода, не так ли? — продолжил он, словно не замечая сильную напряженность собеседницы. — Кто вы? — неестественно прямо для себя спросила Рита. — Кто вы? Что вам нужно? Почему именно я? — словно кого-то передразнивая, произнес он. — Всегда одни и те же вопросы, нет, чтобы просто поговорить о чем-нибудь отвлеченном. — Говорите, что вам от меня нужно, или наша встреча заканчивается! — потребовала Скитер, нервно сжимая в руке мощный портключ, способный в случае нужды вытащить ее даже из Хогвартса. — Ох, Рита, какая же вы нетерпеливая! — наигранно воскликнул мужчина. — Ладно, к делу, так к делу. Я, мисс Скитер, один из самых больших поклонников вашего поистине непревзойденного творчества. В последнее время, как я понимаю, вы испытываете некоторый недостаток идей, и мой долг, как вашего верного читателя, велит мне помочь автору в минуту творческого кризиса, чтобы как можно скорее насладиться вашим оригинальным стилем изложения. После этих слов в руках незнакомца, словно из ниоткуда, возникла тонкая папка, которую он тут же протянул Рите. Та, немного поколебавшись, все же взяла ее и, не дождавшись никаких неожиданностей, с нетерпением развернула. Внутри лежало несколько исписанных листочков бумаги, содержимое которых даже после мимолетного взгляда репортерши оказалось настоящей сенсацией. В Рите сразу проснулось любопытство профессионального репортера-скандалиста, и она, с трудом оторвав взгляд от содержимого папки, собралась было задать несколько вопросов загадочному мужчине, но того уже и след простыл. На том месте, где он сидел, нашлась лишь визитка с надписью черным готическим шрифтом: "TheShadowman".