Глава 1

Я не спеша пересекала небольшую полянку, направляясь к ручью, который протекал недалеко от дома. Дальше матушка меня не отпустила, что, несомненно, расстраивало. Вокруг колосилась зелёная летняя трава, приятно щекочущая колени, которые не скрывало простенькое розовое платье, рукав которого был не очень аккуратно зашит, а на подоле красовалось несколько заплаток. Руками я крепко прижимала к груди небольшую сумочку, дико боясь её уронить. Слава Мерлину, что вблизи никого не наблюдалось. Меньше всего мне сейчас хотелось с кем-либо общаться. Именно поэтому я вставала с первыми петухами, немерено удивляя этим родителей, наскоро, но плотно завтракала и, прихватив с собой какую-нибудь книгу, коих в доме было великое множество, уходила из дома, стараясь не пересекаться с братьями, особенно с Фредом и Джорджем. Братья, конечно, не желали зла своей единственной сестрёнке, но это не мешало им шутить надо мной, притом весьма жестоко. Матушка на близнецов очень громко и долго ругалась, но помогало это мало. Я грустно вздохнула и склонилась над прохладной водой, чтобы взглянуть на своё отражение. Огненные волосы были собраны, волосок к волоску, в толстую косу. На круглом бледном лице яркими пятнами выделялись веснушки, которые заставляли меня стесняться. Но больше всего в своей внешности мне нравились глаза: яркие, янтарные, словно расплавленное золото. Я могла бы даже назвать себя симпатичной, если бы не треклятые веснушки. «Как жаль, что матушка не позволяет их свести», — уныло подумала я. В глазах резко защипало, а дыхание сбилось. Обхватив себя руками, я медленно осела на землю и забормотала: — Моё имя — Джиневра Молли Уизли. Мне одиннадцать лет. У меня большая и дружная семья. В этом году я поступаю в Хогвартс. Неделю назад у меня случился сильный магический выброс, и я почти не помню, что было до этого… Мысли, пытающиеся расползтись в разные стороны, словно жуки, начали постепенно сплетаться воедино. Такой способ взять себя в руки мне подсказал целитель Вестер. Неделю назад, когда я пришла в себя в госпитале Святого Мунго, то чуть не умерла от ужаса: вокруг суетились незнакомые люди, а странная рыжеволосая женщина рыдала, пытаясь меня обнять. Благо целители быстро выгнали из палаты всех посторонних, а уже к вечеру я вспомнила свою семью. Ну, по крайней мере, помнила имена и лица. Своих эмоций по отношению к родственникам я так и не вспомнила. Пришлось буквально знакомиться заново. Что произошло, я узнала только дома. С семьёй и Гарри Поттером я была в книжном магазине, покупая учебники к школе. Да и матушка отчаянно хотела получить автограф некоего Гилдероя Локхарта. После этого папенька, по словам Перси, вступил в стычку с неким мистером Малфоем. Судя по благоговейному тону брата, этот Малфой является очень влиятельным человеком. Неизвестно, чем бы закончился конфликт, если бы не близнецы. Никто, кроме этих самых близнецов, не знает, что именно они взорвали, но громыхнуло знатно. Пострадали в первую очередь драчуны, но досталось и мне, как стоящей ближе всех к ним. И, как рассказала родня, когда я поняла, что лишилась своих огненных волос, случился мощный магический выброс. Слава Мерлину, что это произошло уже на улице, не принеся вреда лавкам. В противном случае и так не богатые родители могли бы разориться, выплачивая компенсацию. В итоге меня забрали в больницу, а очнулась я только следующим утром. Родители причитали и винили во всём мистера Малфоя, при этом уделяя мне очень много внимания. Рональд почему-то обиделся как на мать с отцом, так и на меня, почти перестав со мной разговаривать, несмотря на то, что мы и так, насколько я поняла, почти не общались. А вот его друг, Гарри, порадовал: мальчик подарил мне красивый гребень для волос, зачарованный на плетение различных кос. Кстати о косах… Целители в Мунго сотворили практически невозможное. Благодаря различным зельям и притираниям к началу учебного года я стала счастливой обладательницей косы до пояса толщиной с кулак. И свои волосы я холила и лелеяла, никому не позволяя к ним прикасаться. Матушка, которой, видимо, страсть как хотелось позаплетать меня, горестно вздыхала, но молчала, понимая, что у меня травма. Вместо этого женщина срывала негатив на сыновьях. Особенно доставалось вечным проказникам. Но были и плюсы: я быстро научилась ухаживать за шевелюрой, завалив вопросами целителей. Вот только в присутствии других людей я волосы почти не расплетала… Сидя на берегу ручья, я хмыкнула, нервно погладив длинную косу. Я помнила, что раньше была обладательницей жиденьких ломких волос, которые матушка постоянно остригала по подбородок. Возможно, именно поэтому у меня возникла болезненная привязанность к обновлённой шевелюре. Из сумки я достала небольшую флягу с водой, в которую матушка ещё с вечера добавила немного витаминного зелья, и книгу «Тысяча магических растений и грибов». Учебное пособие оказалось на редкость интересным. Вот только все братья, кроме Перси, обзывали меня заучкой. А я всего лишь хочу подготовиться к учебному году, чтобы не ударить в грязь лицом перед строгими преподавателями. Поэтому из-за братьев спокойно читать получалось либо в комнате Перси, либо на улице. Мне оставался лишь второй вариант, потому что старший брат все силы вкладывал в подготовку к ТРИТОНу, и я не хотела его лишний раз отвлекать. Я настолько увлеклась чтением, что чуть не пропустила обед. Понимая, что матушка будет ругаться, я подхватила свои вещи и побежала домой. В метрах десяти от крыльца я резко затормозила и перешла на шаг. В голове пронеслось: «Девице неприлично носиться, как бешеной, на людях». Семья уже собралась за столом, поэтому я быстро прошмыгнула на своё место, магией очищая руки. Когда я успела этому научиться? Хотя то, какой одобрительный взгляд бросил на меня Перси, обрадовало, ведь, судя по разговорам старших, до травмы я с братом почти не общалась. Матушка поставила в центр стола большой поднос, на котором горкой лежали отбивные и запечённый картофель. — Джинни, детка, — ласково обратился ко мне отец, — ты снова всё утро читала? — Хочу приехать в школу подготовленной, — пожала плечами я. Папенька понимающе улыбнулся, а вот близнецы пакостно захихикали. — Малышку Джинни, видимо, Персик покусал. Как ты думаешь, братец Дред? — хмыкнул Джордж. — Я думаю, что ты абсолютно прав, братец Фордж, — поддержал брата Фред. — А ещё боюсь: вдруг они теперь заразные? — Может, нужно сдать их в Мунго? — продолжил Джордж. — Как недавно выяснилось, это вы двое можете с лёгкостью устроить, — холодно заметил Перси, накладывая себе салат. — Прекратите собачиться! — грозно прикрикнула маменька. Близнецы синхронно прищурились, но замолчали. Перси невозмутимо положил на тарелку пару картофелин и начал есть, ловко орудуя столовыми приборами. Я даже восхитилась: в подобные моменты старший брат выглядел как настоящий аристократ. И почему все братья его недолюбливают? Лично мне с недавних пор Перси стал казаться лучшим образцом для подражания. Я положила в свою тарелку маленькую отбивную и немного салата. Матушка хотела налить мне тыквенный сок, но я недовольно скривилась и попросила обычной воды. — Дети, — начала maman, — в прошлый раз мы не успели всё купить к школе, так что после обеда мы все вместе отправляемся на Косую Аллею. — Ура! — завопили близнецы с Роном и загомонили, обсуждая предстоящие покупки. — Тише! — воскликнула матушка. — Кто будет горлопанить — останется дома! Мальчишки вникли, и последующий обед проходил в тишине. После все поблагодарили матушку за еду. Я хотела было помочь матери с уборкой, но та запричитала и отправила меня собираться. А чего мне собираться? Платье разве что переодеть… Вот только у меня не было красивых нарядов. Задачка становилась нетривиальной. Порывшись в старом платяном шкафу, я откопала более-менее приличное платье из плотной бежевой ткани с длинными рукавами и длиной ниже колена. Вот только оторванный коричневый поясок, держащийся на паре ниток, всё портил, поэтому, недолго думая, я отправилась на поклон к старшему брату. — Перси, можно попросить тебя о помощи? — постучав и дождавшись разрешения войти, спросила я. — Конечно, Джинни, — спокойно сказал Перси. — Что ты хочешь? — Мне нужно починить платье, — я протянула его брату. — Неприлично появляться на людях в рванье. — А как же ограничение магии несовершеннолетних? — хмыкнул Перси. — Я думала, что министерство не отслеживает дома волшебников, — сказала я. Перси внимательно осмотрел меня, вздохнул и одним заклинанием починил платье. «Репаро», значит. Нужно запомнить. — Почему ты не обратилась к родителям? — спросил брат. — Ну… — я на секунду задумалась. — Наверное, потому что ты больше остальных членов семьи заботишься о внешнем виде. — Вот как… — Перси слабо улыбнулся. — Тогда иди собирайся. Я кивнула и поспешила к себе. Переодела платье, протёрла тряпкой поношенные туфли и надела тонкие гольфы — погода сегодня радовала, но с собой я всё равно взяла вязаную кофту на пуговицах. В гостиную я зашла последней. Родители посчитали нас по головам и дали отправляться по каминной сети на Косую Аллею. Перемещались по двое. Как сказал отец, чтобы никто не потерялся, как в прошлый раз. Матушка отправилась с Гарри, Перси — с Роном, близнецы сами по себе, а меня под руку взял отец. По прибытии семья разделилась: матушка с близнецами и Гарри отправилась покупать новую форму для квиддича. Рон пошёл с ними за компанию. Перси, откланявшись, удалился в книжный магазин. Ну, а я с отцом отправилась за волшебной палочкой. В лавке Олливандера царил полумрак — хорошо освещался лишь небольшой участок возле входа. Всюду стояли стеллажи, на которых покоились в своих футлярах волшебные палочки. Я с любопытством осматривалась. — Артур Уизли, ясень (1) и волос единорога (2), восемь дюймов, — к нам вышел владелец лавки. — Пришли за волшебной палочкой? — Да, мистер Олливандер, — учтиво кивнул отец. — Моя дочь в этом году едет в Хогвартс. — Хм… Хорошо… — задумчиво сказал мистер Олливандер и щёлкнул пальцами. Меня тут же окружила куча различных угольников, линеек и сантиметровых лент, которые принялись измерять меня. Сам изготовитель палочек, изучив результаты измерений, подумал и выудил со стеллажей один из футляров. — Попробуйте эту, юная леди, — мастер протянул мне палочку. — Тис (3) и перо феникса (4), тринадцать с половиной дюймов, очень хлёсткая. Я аккуратно взяла палочку, пальцами чувствуя лёгкое тепло. Хотела было взмахнуть ей, но краем глаза увидела выражения лиц мистера Олливандера и отца. Они как будто чего-то ждали. Чего-то нехорошего… Меня как будто ледяной водой окатило. Лёгкое тепло тут же сменилось на жгучий холод. Я торопливо отложила палочку. — Простите, мне не нравится эта волшебная палочка, — тихо сказала я. — Детка, ты уверена? На мой взгляд, это отличная палочка, — мягко, но настойчиво попытался убедить меня отец. — Тогда почему бы тебе самому не купить эту палочку? Раз уж она тебе так нравится, — склонив голову, спросила я. — Извини, — стушевался отец. — Тогда продолжим подбор, — вздохнул мистер Олливандер. Из лавки я вышла, будучи счастливой обладательницей прекрасной волшебной палочки, изготовленной из тиса с сердцевиной из когтя дракона (5). Отец странно поглядывал на меня, но молчал. А тем же вечером долго шептался с матушкой. Не нравится мне всё это…

***

Тридцать первого августа вечером я аккуратно складывала свои вещи в большой, но уже потрёпанный сундук, доставшийся от Билла. Перси утверждал, что у него были мощные защитные чары. И ещё сундук можно было трансформировать в шкаф, туалетный столик и даже книжную полку. Все вещи были заранее просмотрены и, где нужно, починены, само собой, не без помощи Перси, который прочитал мне длинную лекцию о необходимости выглядеть прилично. Я прониклась и попросила брата начать обучать меня этикету. И Перси согласился. В итоге всё время до отъезда в школу братец неустанно контролировал моё поведение и манеры. Он даже позволил готовиться к учебному году в своей комнате. Братья фыркали и смеялись, родители крутили пальцем у виска. Ну и пусть! Перси и так сделал для меня немало: в магазине подержанных мантий брат сумел откопать комплект женской школьной формы от «Твилфитт и Таттинг». Форма, конечно, была большевата, но после того, как её ушили, сидела как влитая. Я готова была расплакаться от осознания, что не придётся мне ходить в выцветшей и заплатанной мантии, а старший брат просто отмахнулся, сказав, что его единственная сестра должна выглядеть прилично, чтобы не позорить семью. Я упаковала почти все свои вещи, понимая, что, в лучшем случае, приеду ненадолго домой на рождественские каникулы, а в худшем — придётся остаться в школе до конца июня. Также в сундук отправились все письменные принадлежности и книги, пару десятков которых я утащила из гостиной. Ещё я выпросила у матери с отцом большой запас гигиенических принадлежностей, чтобы хватило на год. Maman возмущалась, не понимая, зачем такие траты, но отец меня внезапно поддержал, сказав, что, поскольку сову мне пока купить не могут, лучше сразу увезти в школу как можно больше. Когда я складывала обувь, в мою комнату, постучавшись, вошёл Перси. — Собралась, Джин? — спросил брат, почему-то держа руки за спиной. — Да, почти, — улыбнулась я. — Вот и славно, — брат улыбнулся в ответ. — Слушай… Ты очень изменилась за последнее время. Стала более собранной, внимательной. В общем… Я надеюсь, что этот подарок тебе пригодится. Поздравляю с началом обучения! Брат протянул мне прямоугольный свёрток, упакованный в ученический пергамент, обвязанный тонкой верёвкой. Я взяла его в руки и начала аккуратно распаковывать — пергаменты ещё пригодятся. И, наконец, мой взор упал на книгу. — «Полное собрание знаний успешной хозяйки», — прочитала я название и пролистала увесистый том. Различные чары и заклинания, необходимые в быту; выкройки и схемы вязания вещей; рецепты лечебных зелий… Я выдохнула: — О, Мерлин! Перси, она же, наверное, дико дорогая! — Я думаю, что эта книга пригодится тебе на протяжении всей жизни, — важно сказал Перси, пока я осматривала своё сокровище. — А насчёт цены даже не думай — деньги я заработал сам. И имею полное право тратить их, куда вздумается. — Перси, это самый лучший подарок в мире! Спасибо тебе большое! Поддавшись порыву, я соскочила с кровати и крепко обняла брата за пояс. Тот сначала оторопел, а потом неловко обнял меня в ответ. — Не стоит, Джинни, — Перси не был бы Перси, если бы не сохранял серьёзность даже в таких моментах. — Самой лучшей благодарностью будет твоё стремление добиться как можно большего от жизни. — Я буду стараться изо всех сил, — кивнула я, отстраняясь от брата и прижимая к груди драгоценную книгу. — И ещё, — брат очень внимательно посмотрел на меня. — На какой бы факультет тебя ни распределили и как бы к тебе ни относились остальные, знай: ты всегда будешь моей маленькой сестрёнкой. И я всегда тебе помогу.