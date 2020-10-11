Глава 12

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Хэллоуин подкрался незаметно. С самого утра в коридорах замка попадались те или иные атрибуты праздника. Чучела разных тварей, паутина с тарантулами, какая-то зеленая слизь на стенах. Привидения без перерыва курсировали по замку, как патрульные. Особенно много было тыквы. Она была везде. В том числе, на завтрак, обед и ужин. Я уже знал, что ее специально выращивают на полях при замке. И не только ее. Хогвартс на самообеспечении. За выращивание продуктов отвечают Профессор Спраут и Хагрид, им помогают еще несколько сотрудников, нанятых специально для этого. И домовики, конечно, при деле. Скот тоже пасется на лугах при замке. Все продумано. Даже если во внешнем мире случится кризис, Хогвартс выстоит. Он будто отдельное государство. Сюда даже не попасть просто так. Территория огромная, а вокруг защитный антиаппарационный барьер. Аппарировать напрямую в замок нельзя, если нет спецдопуска. О посторонних сразу приходит оповещение или что-то подобное, я не очень понял. Единственный населенный пункт рядом с замком -Хогсмид. Деревня городского типа. Вполне сойдет за маленький провинциальный город. В Хогсмиде железнодорожная платформа. А так вокруг только те же поля, луга и леса на многие километры. Сама территория находится в Шотландии, севернее моего прежнего места обитания. Климат здесь немного холоднее, хорошо что я взял достаточно теплых вещей. К постоянным дождям и слякоти я почти привык, а вот жить в замке оказалось непривычно. Каменные стены, каменный пол, кругом камины, свечи. Хорошо, что вода горячая есть. Заклинания, которым обучили нас первым делом старшекурсники, это все что касается обогрева, сушки и чистки одежды, защита и снятие легких проклятий и сглазов, правила безопасности (не трогать незнакомые артефакты, не принимать еду от незнакомцев и т.д.), правила поведения (для тех, кто не знает, в основном, для маглорожденных - чистокровных не задевать, лишний раз не болтать, прежде чем с кем-то связываться - узнать его происхождение). Больше всего маглорожденных оказалось на Грифиндоре, трое на Халпафе, двое у нас. На Слизерине таких традиционно нет, принципиально не берут. Сегодня народ в приподнятом настроении. Хэллоуин здесь любят и ждут. Считается, что в этот день истончается грань между миром живых и миром духов. Так же он хорошо подходит для магических риуалов - то ли звезды как то по-особому сходятся, то ли магические потоки меняются. А учеников Хогвартся сегодня ждал праздничный ужин. А еще тролль в туалете. О последнем они правда не знают. Я еще не видел троллей. И так и не решил, как быть. Поучаствовать в веселье или не отсвечивать. В течение дня наблюдал за Гермионой, она училась как обычно и рыдать явно не собиралась. Наверное, это событие ее минует. На торжественный ужин я все-таки пошел. Стол был богатый, все нарядные, все здорово, но любопытство снедает. Так что уличив минутку, когда на меня не обращали внимание, я выскользнул из зала и пошел искать чудовище. Подумав немного, направился сразу к достопамятному туалету. В коридорах было пустынно, все были на ужине. Но уже подходя к месту назначения, увидел одинокую фигуру в зеленой мантии, не спеша идущую куда-то. Подошел ближе. - Дафна? - Привет, Гарри. Ты чего не на ужине? - Да я уже наелся. А ты? - Я тоже. Что-то не выспалась прошлой ночью, решила сегодня вернуться пораньше. - А почему таким странным путем идешь? - Тяжеловатые тут праздничные ужины для моего желудка. Решила немного прогуляться. Редко когда здесь бывает так пустынно, странное впечатление. - Да уж. Давай я тебя провожу, всегда было интересно, где же именно ваша гостиная. - Ты рискуешь, ребятам это может не понравиться. - Сейчас все в большом зале, так что как раз. - А ты продуманный. Кстати, тебе не кажется, что здесь странно пахнет?, - действительно в воздухе витало что-то неприятное. Мгновение спустя мы услышали тяжелые шаги. - Что это? - Давай не будем проверять, пойдем отсюда, - и мы ускорились, но все равно не успели. Из-за поворота нам навстречу вышло нечто огромное, с серой кожей, лысой головой, приличной дубиной и отсутствием интеллекта во взгляде. - Это что, тролль? - Думаю, да. - Но что он тут делает? - Хороший вопрос, - и мы припустили бегом. Тролль, не долго думая, побежал за нами. Да так, что пол сотрясался от его топота. Мы добежали до лестницы и ринулись вниз. Тролль за нами. А расстояние все сокращалось. - Есть идеи? - Тролли должны быть очень неуклюжими, а мы на лестнице, - мы с Дафной остановились и развернулись. Думать было некогда. Заклинание подножки вылетело у нас практически одновременно. А мы сразу отскочили к стене. Не знаю, кто из нас попал, но одно заклинание точно пролетело мимо. Главное, что цель была достигнута. Тролль споткнулся и полетел вниз. Лично я надеятся,что он что-то себе сломает. Не знаю, о чем думала Дафна. - Неплохое завершение праздника. - В жизни должно быть нечто, о чем будешь вспомнать, - тролль лежал несколькими пролетами ниже и не шевелился. - А вдруг он встанет? Надо уходить. - Может, сообщим кому-то? Если он встанет, пойдет громить замок дальше, может кого-то встретить, - но не успели мы обсудить ситуацию, как появились новые действующие лица. Преподаватели спешили с нижнего пролета к туше тролля. - Может уйдем по-тихому, пока нас не заметили? - Поздно, мистер Поттер, - этот леденящий голос я узнаю из тысячи. Пока остальные преподаватели в лице директора, завуча и Квирела изучали безжизненние тело, Снейп гипнотизировал нас с Дафной, - Позвольте узнать, что вы здесь делаете? - Мы ушли с ужина раньше и случайно столкнулись в коридоре, а потом нас нашел тролль, - Дафна решила взять удар на себя, - мы стали убегать, а тролль упал на лестнице. - Прям-таки сам упал? - Ну, почти. Мы кинули в него заклинание подножки. - Очень предусмотрительно с вашей стороны. Мистер Поттер, есть что добавить? - Нет, сэр. - Что ж, возвращайтесь в свои гостиные и не выходите. И не распространяйтесь об этом инциденте. Это ясно? - Да, сэр, - тут наши пути с Дафной разошлись. Не судьба мне посмотреть на гостиную Слизерина. Когда я пришел, в башне синих уже было полно народу. Взбудораженные и немного нервные. Сидели и строили догадки, что же случилось. Чуть позже нас навестил декан. И известил, что тролль пойман и волноваться не о чем. Представил нам все, будто так и задумано. Тролль был запланирован, как часть праздника и заодно учебная тревога. Народ успокоился и стал расходиться. Вообще правильно, нечего устраивать панику. - Мистер Поттер, задержитесь, - когда мы остались одни, мне пришлось еще раз пересказать события вечера и пообещать молчать о том, что я знаю. Еще пару дней ученики обсуждали тролля. А потом жизнь вошла в привычную колею. Я заводил полезные знакомства и грел уши в чужих гостиных. Как то раз, когда болтался у халпафцев, речь зашла о причудах маглов и их попытках косить под волшебников. Тогда то я и рассказал о гаданиях и картах Таро. И даже продемонстрировал. Неожиданно ребятам понравилось и постепенно это стало входить у нас в традицию. Правда гадал я только желтым. Как-то так сложилось. Иногда во время общих трапез я ловил на себе взгляд директора. Но на этом все и ограничивалось, чему я был рад. У Квирелла на уроках я задавал полезные вопросы, пока есть возможность. Можно сказать, мы наладили диалог в рамках обучения. Другие ученики косились на меня с удивлением, но я от комментариев воздерживался. Еще я напросился помогать в теплицах мадам Спраут. Мы туда ходили вместе с Невилом. И неплохо сдружились в процессе. У него оказался настоящий талант в области травоведения. И меня регулярно снабжали полезнми знаниями. Так же он рассказывал о своей семье и жизни до Хогвартса. К слову, своеобразная у него была жизнь. Родовой особняк он покидал редко. Над ним тряслись, как над хрустальной вазой. Правда не без повода. Невил был довольно неуклюжим и магически не слишком сильным. У магов обычно отсутствие большой силы компенсировалось умениями, а тут ни туда ни сюда. Да и интересны ему оказались только растения, другие направления магии - гораздо меньше. Макгонагал на своих уроках продолжала смотреть на меня с грустью и вздыхать. Как же, я не попал на ее факультет, да и в трансфигурации не блещу. С Малфоем мы все же выбрались на сеанс полетов. Это было сложно, так как наш разговор о намерениях слышали и нашлись желающие посмотреть. Сначала стащили пару метел со склада и припрятали. Потом подгадали время и выбрались из замка без свидетелей. Это чем-то походило на игру в шпионов. Полетали отпадно. Оно того стоило. Правда я снова проиграл. Через некоторое время договорились и выбрались снова. Неплохая традиция намечается. Близнецы Уизли, когда поняли, что им от меня не отвязаться, немного посвятили меня в свои дела. Где они готовят свои чудо-приколы, мне так и не сказали, но разрешили поучаствовать по-мелочи. Теперь некоторые штуки для них готовлю я. Им проще, а мне нужна практика. Они оказались очень хороши в зельеварении. Если б не занимались таким специфичным делом, как приколы, далеко бы пошли. Они же меня и подтянули по основам сей науки и проконтролировали, что б со мной ничего не случилось. И весело и полезно, сплошные плюсы. Кружок по фехтованию вызвал у меня двоякие впечатления. Вроде интересно, но непонятно. Да и таких новичков, как я , что занимаются с нуля, было немного. Большинство что-то да умело. Но я не сдавался, понимал, что пригодится. Со мной в кружок ходил Теодор Нотт и мы неожиданно нашли много тем для обсуждения. Никаких секретов друг другу не выдавали, но и подозрительности между нами стало в разы меньше. Все же слизеринцы и Гарри Поттер - своеобразный тандем. Когда оставалось время, я тренировал навыки телекинеза и управления стихиями. Туз в рукаве мне не повредит. Делал это в Выручай-комнате, чтобы меня никто не видел. На всякий случай. В учебе я делал успехи, оценки были хорошие. Мне даже удалось улучшить почерк, чему я очень радовался. Я был все время чем-то занят, учеба в волшебной школе оказалась весьма увлекательной и затягивающей. Но я не забывал, что затишье временно и в покое меня вряд ли оставят.