Глава четвёртая. Весёлое время

— Агу, — прилетело со стороны младенца. Если бы не слишком уж больно осмысленный взгляд, лютый мертвец подумал бы, что его чутьё даёт сбои. — Господин, это вы? — шаркая ногами, Призрачный Генерал подошёл к колыбельке. Весь потрёпанный, грязный, в волосах какие-то веточки… Будь на месте Вэй Ина какой-то другой ребёнок, ревел бы уже, как белуга. А У Сянь молодцом держится, не сдаёт позиций устрашаюшему исполинскому другу. — Агу-гу, кхе, — как-то пытаясь приманить Вэнь Нина поближе, кряхтел Вэй Ин. Кажется, разгадав желание своего господина, лютый мертвец протянул свою холодную грязную руку в сторону младенца. Вэй Ин в свою очередь прилагал колоссальные усилия. Предательские конечности дёргались, как у подзаборной пьянчуги, не выполняя простейших команд! В конце концов бахнув своей ладошкой о мизинец огромного Призрачного Генерала, Вэй У Сянь всё-таки ухватился за его ладонь. «Вэнь Нин, ты меня слышишь?» — попытал удачу У Сянь. — Господин Вэй, — взволнованно воскликнул Вэнь Нин, — это на самом деле вы! Что с вами произошло? «Вэнь Нин, я переродился. Сам не знаю, отчего помню всё, но не в этом суть, — глаза младенца были неестественно серьёзными, а во взгляде читалась суровость: — Мой папаша — Цзинь Гуаншань. А тебя, насколько я помню, сожгли Ланьлин Цзинь. Послушай, Вэнь Нин. Помоги мне, пожалуйста. Разузнай всё об этом месте и людях. Мне кажется, сама судьба дала возможность узнать побольше о тех событиях». — Как прикажете, господин Вэй, — неглубоко поклонился Вэнь Нин, но его рука всё ещё была в плену младенца. «Не попадайся на глаза никому, если можешь, — продолжил Вэй Ин. — Приходи ко мне, когда никого нет рядом. Мы не можем сильно рисковать. А теперь уходи, пока моя нынешняя мать не вернулась». — Понял, господин Вэй, — высвобождая наконец-то свою ладонь, лютый мертвец выскочил в окно и скрылся из виду. «Похоже, придётся снова входить в игру, — сложив свои руки на груди, размышлял У Сянь. — Как же я не люблю все эти интриги и обман, — Вэй Ин смешно поморщил носик. — Поиграем, да, Гуаншань?»

***

— Молодой господин, куда же вы? — причитала служанка, через силу гоняясь за гиперактивным мальчишкой. Вэй Ин со всех ног драпал от назойливой няньки. Ему уже целых полтора года, какие там нянечки?! — Туда хочу! — тыкая пальцем в главный зал, восклицал Вэй Ин, на четвереньках преодолевая высокие каменные ступеньки. То, что маленький ребёнок к семи месяцам научился ходить, уже было неимоверным чудом. Научившийся говорить в год с хвостиком мальчик был настоящим дарованием! Мать «Сюань Юя» была очень горда, вечно вздёргивая нос перед старшей сестрой. Сына она, конечно же, любила, но лишний раз погнобить свою высокородную сестру было делом святым и почти что семейным. Отец вечно осаждал старшую дочь, младшая хвасталась подарками от «муженька», а Вэй Ин, как любимец двух вышеназванных, оправдывал надежды матери. Ах, как же он тогда опозорил первую госпожу Мо! — Прятки, прятки, — задорно хлопая в ладоши, восклицал малыш. Служанке не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Пока девушка показательно громко считала до пяти, Вэй Ин нашёл взглядом говорившую с кем-то первую госпожу Мо и, недолго думая, залез ей под юбку. Женщина, не ожидая, что её может кто-то обнять за ноги, взвизгнула, затем рванула вперёд, и в конце концов упала в обморок. Вэй Ин до последнего не отцеплялся от ноги — и большая мадам бежала, сломя голову, с прилипшим к ней ребёнком! — Отличненько, — пропел совсем уж детским голосом Вэй Ин. — Хорошо поиграли. Не полностью сформировавшийся речевой аппарат заставлял голос казаться слишком картавым и шепелявым. Впрочем, дети его возраста только агукать и могли, а тут целые тирады. — Молодой господин! — воскликнула служанка, подхватывая своего подопечного на руки. Затем её взгляд переместился на упавшую в обморок госпожу и девушка поспешила сбежать с места преступления. Помимо этого случая были и другие, но страдали от этого только те, кто ребёнку не нравился. Зато для любимой мамочки и деда примерное поведение и приятная дежурная улыбка могли появляться, как по заказу.

***

— А-Юй, ты такой милый мальчик, — вдруг заявил приехавший на очередные выходные Цзинь Гуаншань. Вэй Ин только вымученно рассмеялся тогда, приводя в ещё бо́льший восторг обоих родителей. — Весь в папу, — улыбнулась тогда молодая леди, потрепав сыночка по щеке. — Обаяшка. Вэй Ин от такого сравнения и в самом деле чуть не разрыдался, но стойко пережил сиё испытание. «Всё ради будущих свершений! Терпи, Вэй Ин!» — приказывал тогда он, задавливая в себе возмущение. Он, если бы мог, прямо сейчас отгрыз бы этими лезущими зубами кому-то его идеальный нос! О да, молочные зубы стали для ребёнка адом на земле!