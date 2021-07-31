Глава 1

– Тебя никто не держит! Сколько повторять – отправляйся домой! Ты чистокровный, так что можешь вернуться к мамочке под юбку! – в сердцах выкрикнул Гарри Поттер и, бросив напоследок: – Сегодня обойдемся без сопливых нытиков! Я сам подежурю ночью! – выбежал из палатки так быстро, словно кто-то пинком придал ему ускорение. Он был зол, как голодный оборотень в полнолуние. Рон Уизли – его друг и товарищ по скитаниям – уже в который раз завел разговор насчет бесплодности их кочевой жизни, при этом обвиняя Гарри в том, что тот якобы специально втянул их в это дело и теперь беспричинно заставляет терпеть лишения. Пара глубоких вдохов пусть и не вернули самообладания, но все же заметно снизили накал эмоций. В лучах заходящего солнца окружавший их лес казался загадочным, но не лишенным опасностей. Внимательно осмотревшись вокруг и не заметив ничего подозрительного, Поттер занял привычный пост возле входа в палатку и принялся прокручивать в памяти все, что с ними случилось за последние два года. Их невзгоды начались в тот день, когда они втроем с Роном Уизли и Гермионой Грейнджер были вынуждены покинуть Блэк-хаус из-за случайного раскрытия своего места проживания Пожирателями Смерти, захватившими Министерство магии Британии и правившими страной от имени Темного Лорда Волдеморта. До того случая, когда ребята так неосторожно выдали себя и при аппарации притащили врага в свое тайное убежище, дела по поиску крестражей продвигались на удивление плодотворно. По крайней мере, тогда всего за пару месяцев они напали на след медальона Слизерина и сумели добыть его. Но позже все пошло наперекосяк. Они долго не могли придумать, как уничтожить опасный артефакт с заключенной в нем частицей души Волдеморта, да еще и Рон раскапризничался из-за неустроенного быта и на несколько недель сбежал, бросив их с Гермионой. Неудачный визит в Годрикову Лощину надолго оставил Поттера без волшебной палочки. Возвращение Рона, обнаружение кем-то подброшенного им легендарного меча Годрика Гриффиндора, уничтожение первого крестража – все это осталось в прошлом и словно подвело итог их удачам. После нескольких попыток затеряться среди магглов, окончившихся нападением Пожирателей Смерти и на окружавших их безвинных людей, пришлось смириться и продолжить жить в палатке, останавливаясь в глухих местах и нигде не задерживаясь дольше чем на две недели. Как их находили егеря и соратники Темного Лорда, так и не удалось выяснить, но те с завидным постоянством шли по следу, словно охотничьи псы, направляемые исключительно острым нюхом. – Ты все время его защищаешь! – донеслось из палатки замечание раздраженного Рона. Похоже, друзья продолжали обсуждать поднятую ранее тему о бесцельности их блужданий по миру. – Но сколько можно продолжать? Он и сам не знает, что и где нужно искать! Давай вернемся. Магглорожденных больше не отправляют в Азкабан, у них не отбирают волшебных палочек и не выгоняют из магического мира. – Зато их превратили в собственность, как животных! – вспылила Гермиона и язвительно поинтересовалась: – Собираешься стать моим хозяином, вместо того чтобы жениться на мне? – Это не так! Не преувеличивай! Гарри вздохнул и постарался отвлечься от ссоры – видимо, Гермиона не заметила, как спали ее заглушающие чары. Вообще-то, Уизли не высказал ничего нового, все так и было – никто из них не имел представления, как выглядят остальные крестражи и где они спрятаны. Поттер и сам уже не раз задумывался о целесообразности их действий, ведь так можно и до старости ничего не найти. К тому же они даже не знали наверняка, не ошибся ли Дамблдор, заявляя, что создано именно семь крестражей. А если их было только три? Дневник, кольцо и медальон уже уничтожены, следовательно, поиск несуществующих артефактов – пустая трата времени и сил. А еще Гарри все чаще тревожил вопрос – почему именно он с друзьями должен искать крестражи и избавляться от них, а не, скажем, более опытные волшебники из Ордена Феникса? Нет, он действительно считал, что Волдеморт заслуживает смерти, но разве только Поттеры пострадали от его руки? Кто решил, что в пророчестве говорится о Гарри, а не о ком-то другом? Такие мысли все чаще и чаще посещали его, заставляя сомневаться в рациональности планов Дамблдора. Как бы там ни было, но в настоящий момент Рон и Гермиона могли вернуться в магический мир без особых опасений, по крайней мере, никто арестовывать их и тем более убивать не станет. Допросят, конечно, выпытывая, где они были все это время. Гермиону поставят на учет, как магглорожденную, а если за нее официально поручится совершеннолетний чистокровный волшебник, да хоть тот же Рон, то еще и не выгонят к магглам. Так что Гарри и без напоминаний Уизли понимал, что друзья впустую терпят лишения, сопровождая его, и уже не раз предлагал им уйти и возвратиться домой, хотя в душе до дрожи боялся, что они так и поступят, а он останется в одиночестве. За два года в магической Британии многое изменилось. Сейчас, по сути, из них троих в розыске как преступник находился лишь Поттер – «Нежелательное лицо номер один». Так что ни Уизли, ни Грейнджер не было необходимости сопровождать его и подвергать себя опасности. Но Гермиона, обладая бунтарским духом и будучи по натуре упрямой перфекционисткой, не желала бросать дело, не доведя его до конца, ведь проблема уничтожения крестражей никуда не делась, а погибший директор Хогвартса Альбус Дамблдор, бывший наставник ребят, поручил эту миссию именно им. Рон, являвшийся ее парнем, не хотел снова оставлять подругу наедине с Поттером, поэтому больше не рисковал уходить домой без нее. Вот и скитались они по стране, надеясь, что однажды случайно справятся с проблемой бессмертия Волдеморта. Хорошо, что родители оставили Гарри солидное наследство, а он подсуетился и заранее запасся самопополняющимся кошелем, выданным ему в Гринготтсе еще за год до побега, поэтому теперь у них всегда имелось немного денег и маггловского, и магического мира. Так что абсолютный голод им не грозил, в магазинах можно было купить самое необходимое. Главное – не задерживаться там подолгу, чтобы не попасться егерям, порой находившим их в населенных пунктах довольно быстро. В тысячный раз перебирая в уме все подслушанные за эти два года разговоры (и простых волшебников, и Пожирателей Смерти) в надежде выудить из них хоть что-нибудь полезное, способное подсказать, где следует искать крестражи, Поттер и не заметил, как на землю опустилась ночь. Луна, похожая на половинку серебряного сикля, уже почти скрылась за деревьями, сбегая с темного неба и оставляя Гарри в компании россыпи ярких, как светлячки, звезд и друзей, спавших в палатке, спрятанной под надежными чарами маскировки и защиты. Долгие месяцы скитаний приучили Гарри к аскетичности и не слишком сытной жизни, но все же в канун своего дня рождения ему до дрожи хотелось оказаться в уютном доме, чтобы завтра гости собрались за столом с щедрыми угощениями и огромным тортом, на шоколадной глазури которого красовалась бы цифра девятнадцать. Но все это было лишь несбыточной мечтой. Подсветив трофейной волшебной палочкой, уже больше года служившей ему, Гарри посмотрел на часы – до полуночи оставалось несколько минут. «Ну что же, как раз успею приготовить пирог со свечами», – горько подумал он и действительно, взяв щепку, принялся рисовать на земле, как делал это в детстве, выводя линии на пыльном полу чулана. – С днем рождения, Гарри! – на грани слышимости прошептал Поттер, когда справился со своей задачей. Внезапно ему стало так тоскливо от одиночества, что хоть плачь, но некому было его поддержать – Рон и Гермиона, от души поссорившись, а затем так же шумно помирившись, спали.

***

Утром, сразу после легкого завтрака, Гермиона, усиленно делая вид, что вчерашнего скандала будто и не было, заметила: – Нам надо отсюда уходить. – Ты права. Но сначала стоит запастись провизией, раз здесь неподалеку есть поселок. Я схожу. А вы соберите палатку и уничтожьте следы нашей стоянки, – хмуро предложил Гарри, планировавший поспать после дежурства, но согласившийся с тем, что они долго задержались на этом месте. Посылать в маггловский магазин Рона – значило привлекать к себе ненужное внимание. Тот так и не научился разбираться в кулинарных полуфабрикатах, так здорово выручавших их в походной жизни. Да и деньги он тратил нерационально, покупая вместо еды всякую приглянувшуюся ерунду, аргументируя это тем, что на следующий день в кошельке снова появится оговоренная с гоблинами сумма в полном объеме. Если поначалу Гарри в такой ситуации волновался лишь из-за того, что придется снова рисковать, отправляясь за покупками, то позже его начало бесить, что Рон так безответственно относился к его деньгам, тратя на ненужные вещи. – Я скоро вернусь. Не став мешкать, Гарри набросил на себя легкую иллюзию, искажавшую внешность, и практически бегом направился за съестным. Когда спустя пару часов он вернулся, то еще издали услышал звонкий голос Рона, взбешенно доказывавшего Гермионе, что пора положить конец глупым блужданиям. – А потише нельзя? – подскочив к друзьям, прошипел Гарри. – Тебя на весь лес слышно! – Ну и пусть! Надоело! Хочешь – забирай палатку! – Рон выдернул из рук Гермионы сумочку с расширенным пространством, в которой они носили все свои пожитки, и кинул ее под ноги Поттеру. – А это что? Торт? В честь примирения, что ли? – удивлено спросил он, наконец-то заметив в руках Гарри, кроме объемной сумки, еще и коробку с красивым рисунком на крышке. – Ой! Мы же забыли! Гарри, прости нас. С днем рождения тебя! – Гермиона первой сообразила, в чем дело. – Эмм... Точно. Дружище, поздравляю! – Рон не сводил взгляда с яркой упаковки. – Жаль, мы уже все собрали, а то можно было бы сразу чаю попить с... Договорить Уизли не успел, мимо, едва не задев его, пролетел луч Петрификуса, и вблизи раздалась громкая четкая команда: – Держите их! – Егеря! Бежим! – взвизгнула Гермиона и, так как они еще не договорились о том, куда отправятся, не рискнула аппарировать, а просто подхватила свою сумочку, сунула ее под футболку и помчалась прочь, призывая друзей последовать за ней, чтобы выиграть немного времени и по пути скорректировать свои планы. Испуг помешал ей принять единственно верное в такой ситуации решение – переместиться в подпространстве, взявшись за руки. Это стало их фатальной ошибкой. На этот раз егеря, охотившиеся за Поттером и еще несколькими объявленными в розыск преступниками и активистами оппозиции, в том числе и за парой-тройкой из Ордена Феникса, успели их окружить до того, как предприняли первую атаку. Так что уже буквально через минуту связанные по рукам и ногам беглецы лежали на земле, ожидая своей участи, а ухмыляющиеся охотники довольно потирали руки, предвкушая награду за поимку не кого-нибудь, а самого Гарри Поттера. – Эти двое в обычном розыске. Как пропавшие, – сверившись со своими бумагами, сказал один из егерей, обращаясь к главному в их отряде. – Куда их? В Аврорат или тоже... – Всех вместе доставим, раз они прогуливались в компании Поттера. Возможно, Лорд пожелает лично их допросить, – оскалился мужчина с неприятной внешностью, в котором ребята с ужасом узнали Фенрира Грейбека – оборотня, преданно служившего Волдеморту. – Хватайте груз и быстро ко мне, – он достал из кармана замызганный платок и показал своим помощникам. – Этот портключ вмиг доставит нас, куда требуется.

***

Очень скоро все стояли перед коваными воротами богатого поместья. Видимо, Грейбека сопровождали оборотни из его стаи, потому что они без особых усилий, ухватившись за веревки, несли связанных Гарри, Рона и Гермиону по дорожке к входу в роскошный особняк. – Повелитель вас не вызывал! – на пороге появилась ведьма в строгом черном платье. – Кого вы поймали? – Белла, это Поттер и его друзья, – подбоченясь, доложил Грейбек. – Вы их по земле волочили, бестолочи, что ли? А чары вам на что? Да их не узнать за слоями пыли и грязи! Поттер, говорите? – Беллатриса Лестрейндж подошла к пленникам и внимательно к ним присмотрелась. – Вот этот? Только по очкам можно узнать. Но он и сам нам представится после пары Круциатусов. Не так ли? – насмешливо спросила она, кровожадно ухмыльнувшись, но в ее кривлянии было что-то притворное, словно она больше запугивала, чем предупреждала о настоящей расправе. – Отправьте их всех в темницу, Люциус не будет против, чтобы мы немного проветрили ее, а то давно там никто не отдыхал после пыток, – она хмыкнула своей грубой шутке. – Лорд сейчас занят в Министерстве. Доложим ему, когда вернется.

***

Поттера с друзьями закрыли в одной камере и даже путы с них сняли, предварительно лишив волшебных палочек и забрав из карманов все подозрительные вещи, вроде коробка спичек, складного ножа и делюминатора Рона. Как ни странно, никого не стали тщательно обыскивать, так что гринготтский кошель, висевший на шее Гарри, и зачарованная сумка Гермионы, спрятанная ею под футболку, остались при них. – Отсюда не выбраться, – констатировала Гермиона, рассмотрев все вокруг: они находились в подвальном помещении без окон и мебели, а единственная дверь была железной и надежно запертой. – Какие предложения? – Жаль, торт пришлось бросить. Мне бы сейчас подкрепиться, тогда и голова лучше бы заработала, – протянул Рон, усаживаясь прямо на пол, на что Поттер и Грейнджер лишь дружно фыркнули, не став комментировать его слова. – У нас там печенье было, может, достанем из сумки? Ее же у нас, слава Мерлину, не отобрали. Эти дураки не додумались пошарить у тебя под... Ой! – Рон потер плечо, в который врезался крепкий кулачок подруги. – Думай, что говоришь! – недовольно прошипела Гермиона. – И прекрати ныть о еде. Я не собираюсь здесь демонстрировать сумку, в которой все наше имущество. Вот если бы там была хоть одна запасная волшебная палочка, то другое дело. Но увы! – Полагаю, рассчитывать на теплый прием нам не стоит, – Гарри сменил тему, не желая слушать очередное выступление Рона о необходимости хорошо питаться. Его так и подмывало упрекнуть Уизли, ведь это, скорее всего, из-за устроенного им скандала и крика на весь лес их так легко обнаружили и незаметно окружили. Но он понимал, что обвинения никак не помогут им выбраться из плена, поэтому оставил разборки на потом и озвучил очевидное: – Следовательно, нужно поскорее отсюда сбежать. – Это и так понятно, – буркнул Рон, одарив друга недовольным взглядом. – Гермиона, у нас не получилось раньше призвать Добби, потому что домовые эльфы откликаются на зов хозяина или того, кто вправе им приказывать, только если он находится в каком-нибудь доме. Так? – Да. Эльфы не считают палатку домом, поэтому у нас ничего и не вышло, – подтвердила Гермиона, устраиваясь рядом с Роном. – Уточнение: ушастые перемещаются и на территорию, связанную с домом заклятием собственности, – внес свою лепту в обсуждение вопроса Уизли, обнимая прильнувшую к нему подругу – вдвоем им было не так страшно из-за осознания случившегося. Они уже давно не скрывали от Поттера, что их отношения переросли дружбу и стали более интимными. – А сюда Добби сумеет проникнуть? – Гарри с хитрым прищуром посмотрел на своих друзей, ожидая их реакции на его идею спасения, как-то внезапно быстро сформировавшуюся в столь сложной ситуации. – Попробуем? – Мы, если судить по репликам ненормальной Пожирательницы, находимся в Малфой-мэноре, и здесь наверняка стоит табу для посторонних домовиков, – предположил Рон. Невзирая на нищету его семьи, в которой не служили эльфы, он неплохо разбирался в нюансах их поведения. – Добби раньше здесь жил, – напомнил Гарри. – Я все же попробую. Добби! Пару минут ничего не происходило, и ребята уже решили, что идея воспользоваться помощью со стороны провалилась, но тут посреди камеры появился домовик. – Гарри Поттер, сэр! – радостно завопил он и кинулся обнимать колени Гарри. – Добби так счастлив, что Гарри Поттер жив! – Тихо! Не кричи! – поторопился его успокоить тот. – Мы попали в плен. Ты можешь нас отсюда забрать? – Конечно, но куда? Мистера Гарри Поттера до сих пор разыскивают, ему нужно спрятаться в надежном месте, а Добби такого не знает. – Но ты же можешь перенести нас в «Нору» к Уизли, а мы сразу оттуда сбежим, – предложил Гарри, но Рон тут же воспротивился: – Хочешь, чтобы моя семья пострадала? Не знаю как, но Пожиратели отслеживают нас. Мы уже обсуждали этот вопрос. – Да-да. На мистере Гарри Поттере кровный поисковый след, – подтвердил его слова Добби и часто-часто закивал. – Я это чувствую. Поэтому надо прятаться в хорошо зачарованном убежище. – А ты можешь убрать этот след? – спросил ошарашенный новостью Гарри. – Нет. Никто не может, кроме того, кто провел ритуал, чтобы найти мистера Гарри Поттера. Есть еще способы, но они недоступны сейчас. – Так вот в чем дело! – Рон даже вскочил на ноги, услышав новость. – А мы все думали, как же это нас так быстро находят? Выходит, ты служишь маяком для Пожирателей! – он с укором посмотрел на Поттера, словно тот сам организовал собственные поиски. – И откуда у кого-то твоя кровь? – Не имею представления. – Наверное, из школы, – тихо сказала Гермиона, следуя примеру Уизли и поднимаясь с пола. – У мадам Помфри на всякий случай под стазисом хранятся образцы крови некоторых студентов. И твой там точно был, – сказала она, расстроенно поглядев на Гарри. – Я сама видела, но не придала тогда этому значения, а целительница пояснила, что это необходимо, раз ты так часто травмируешься. – Что? А почему ты мне об этом не рассказала? – Гарри недоуменно уставился на подругу, но та лишь потупила взгляд. – Кровь ведь можно использовать... Даже странно, что меня только разыскивают, а не прокляли чем-то жутким, чтобы убить, – махнув рукой, он умолк, не став развивать тему, а вернулся к более важному сейчас вопросу: – Добби, что ты предложишь? – Если кто-то знает секретное место, я могу отправиться и спросить совета у того волшебника, – с готовностью откликнулся домовик. – Точно! – воодушевился Рон. – Отправляйся в «Нору» к моим родителям. Тебя же одного там не засекут? – он дождался, когда ответный кивок подтвердит его догадку. – Спросишь у мамы – она точно сидит дома и наверняка знает, где нам можно будет укрыться, ведь Фред и Джордж, скорее всего, тоже еще в бегах из-за выступлений по колдорадио. А потом вернешься за нами. Иди скорее! – Добби понял, – заверил домовик и исчез, предварительно глянув на Гарри, словно безмолвно обещая справиться с поручением. – Замечательно! – Рон потер руки. – Мы скоро будем на свободе. Я уверен, мама обязательно что-нибудь придумает. – Ты поторопился, отослав Добби, – задумчиво сказал Гарри, в голове которого все еще прокручивались слова домовика о кровном поиске. – Вы с Гермионой могли уйти вместе с ним, раз только я – причина того, что нас находили так быстро, где бы мы ни прятались. – Эмм... А ведь верно, – Рон растерянно заморгал и с досадой скривился. – Надо было остановить меня. Но что сделано, то сделано. Я не думаю, что маме понадобится много времени, чтобы решить, куда нас пристроить. – Согласна, – Гермиона кивнула, а затем подвела итог: – При таком раскладе ясно, почему в населенных пунктах Пожирателям Смерти и егерям удавалось легче нас отыскать, чем посреди леса. Там нет никаких ориентиров, вроде улиц и магазинов, которые подсказали бы направление, кроме приблизительных координат, полученных при кровном поиске, – она нервно переступила с ноги на ногу, словно ей не терпелось сбежать отсюда. – А домовики действительно обладают особыми способностями, раз Добби заметил магический след на тебе. Надо будет задать ему пару вопросов про... О чем хотела Грейнджер расспросить домового эльфа, никто так и не услышал, потому что в этот момент загрохотали засовы на двери – за ними пришли.