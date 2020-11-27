За что мне всё это?!

Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Гарри Поттер (кроссовер)
Джен
R
В процессе
1357
автор
Bujhms бета
Пэйринг и персонажи:
Размер:
планируется Макси, написано 87 страниц, 20 частей
Метки:
AU Дамбигад Магический реализм Отклонения от канона Согласование с каноном Счастливый финал Частичный ООС Спойлеры...
Описание:
Сириус погиб. Гарри совсем один в доме Дурслей сходит с ума от горя и одиночества. Только старый домовой эльф Кричер откликается на его просьбу принести покушать, и случайно (а случайно ли?) выдаёт потерянному юноше тайну, что именно Гарри Поттер является наследником рода Блэк. Как распорядится Гарри этой информацией? Об этом можете прочитать в моём фанфике.
Посвящение:
Всем, кто так горячо поддержал меня в предыдущей работе! И всем, кто сейчас читает этот фанфик.
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
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