За что мне всё это?!

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Сириус погиб. Гарри совсем один в доме Дурслей сходит с ума от горя и одиночества. Только старый домовой эльф Кричер откликается на его просьбу принести покушать, и случайно (а случайно ли?) выдаёт потерянному юноше тайну, что именно Гарри Поттер является наследником рода Блэк. Как распорядится Гарри этой информацией? Об этом можете прочитать в моём фанфике.