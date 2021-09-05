Глава 10

Поттер почти весь вечер провел в раздумьях. Он ожидал более ярких впечатлений от встречи с друзьями, особенно после нескольких кошмарных снов с их участием. Однако в действительности, на его вкус, все вышло пресновато. Рон и Гермиона счастливо жили и без него, о чем свидетельствовали их развивающиеся личные отношения. Они беспечно целовались, хотя прекрасно знали, что из коттеджа отлично просматривается все побережье. Гарри был в курсе, что Билл и Флер, скорее всего, находились дома, об этом его предупредил Люпин, более-менее поддерживавший с ними связь после инцидента с ритуалом. Однако это не смущало Рона и Гермиону, следовательно, они, вероятнее всего, объявили родственникам о своих намерениях пожениться в будущем. По крайней мере, такой вывод напрашивался, учитывая их действия. С одной стороны, Гарри был рад за друзей, а с другой – еще со времени их скитаний такое положение дел заставляло его острее чувствовать свое одиночество. Это был особый вид зависти, вызывавший не злость, а грусть. Короткая беседа с Роном и Гермионой походила на те, которые Гарри вел с Люпином, только в этом случае учителем оказался он сам. Поттер, которому запретили расспрашивать об Ордене Феникса, все же надеялся, что друзья хотя бы намекнут на то, как обстоят дела с сопротивлением нынешней власти. Но они даже не вспомнили об этом, если не считать замечания Гермионы, что она намерена отсидеться в «Ракушке», пока в магическом мире все не изменится к лучшему. Это напрягало. Выходило, что она не собиралась ничего предпринимать, ожидая, что кто-нибудь другой займется поиском крестражей и устранением Волдеморта и его преданных последователей. А это возвращало к тому, о чем постоянно орал Рон, когда затевал очередную ссору в последний год – они переложили ответственность за исполнение всего этого на него, на Гарри, ведь именно ему якобы это предначертано пророчеством. Нет, Поттер не отказывался от того, что следует если и не свергнуть новую власть, то существенно подкорректировать ее деятельность, но он все чаще задумывался – почему никто не пытается противостоять притеснениям? Может, все не так и плохо для обычных волшебников? Может, они довольны своим положением? Тогда зачем все эти потуги Дамблдора, настраивавшего его, Гарри, против Волдеморта? Разве только Поттеры погибли от его руки? Вдруг в Ордене Феникса собрались те, кто пострадал от Пожирателей и желает банально отомстить, а остальным волшебникам и дела нет до этого? Мысли все чаще вертелись вокруг главной темы манипулирования Дамблдора – его светлые последователи и темные соратники Волдеморта. – Ярлыки... Везде ярлыки и перекручивание фактов, – прошептал Гарри, наблюдая за заходом солнца, лениво опускавшегося за горизонт. – Что изменилось бы, если бы стороны были не светлой и темной, а правой и левой или красной и синей? Хмм... А ведь действительно, совсем другой привкус у борьбы получился бы. Не зря Снейп всегда упоминал в связке – свет и тьма, добро и зло. Так вот как можно верно выбранным словом влиять на разумы людей... Один твердит о правах чистокровных, другой о благе для всех. Образованных магов не пугают слова о правах и законах, а тех, кто привык плыть по течению, больше привлекает невнятное обещание какого-то блага. Главное, что ассоциация приятная и понятная любому: благо – это что-то хорошее, а вот от реформ еще неизвестно, чего можно ожидать.

***

Утром по установившемуся порядку Снейп продиагностировал Поттера, чему-то молча покивал, а затем поинтересовался: – Готовы идти на камень? – Не знаю. Вы же мне не объяснили, что это такое, – пожав плечами, ответил Гарри. – Ничего особенного. Вы ляжете на алтарь, я нанесу на вашу грудь несколько рун принятия и усыпления, и вам нужно будет провести там часок-другой. Потом отправитесь в купальню на водные процедуры. Вечером посмотрим на результаты. Если добьемся хоть малейшей положительной динамики, будем повторять раз в три дня – до конца месяца успеем провести четыре сеанса, – сухо описал предстоявшее Снейп. – То есть это будет не ритуал? – Нет. Просто попробуем дать магии Принцев активно поддержать вас. Родовой камень Поттеров, скорее всего, спит, поэтому от него большой помощи ждать не стоит. В вас достаточно крови Блэков, но ваш крестный, простите за прямоту, до последнего оставался недоумком – это же надо, назвать вас в завещании наследником, но не провести соответствующий ритуал. Из-за этого с камнем Блэков вы связаны только через узы крестника, а значит, на расстоянии вам практически нет никакого прока от их родовой магии. Так что выбор у вас невелик. Чужой род, разумеется, не станет выкладываться для вас в полной мере, но это лучше, чем ничего. Поэтому не тратьте моего времени, живо переодевайтесь... и идемте, – Северус нетерпеливо дернул головой, указывая на дверь, отчего длинные черные пряди волос упали ему на глаза, и он отточенным движением руки откинул их с лица, попутно заметив, что Поттер внимательно следит за его действиями. Это показалось странным, но Снейп решил проигнорировать повышенное внимание к своей персоне. По пути к ритуальному залу Гарри, успевший проанализировать услышанное, рискнул задать вопрос: – Если бы родовой камень Поттеров был действующим, я быстрее восстановился бы, даже если бы у меня не имелось к нему доступа? – Несомненно. Не спрашивайте, я не в курсе, как именно все это работает, но факт остается фактом. А если бы вы еще хотя бы раз в пару лет жертвовали несколько капель своей крови камню, так эффект был бы еще лучше. И повторюсь – я не в курсе, в каком состоянии камень Поттеров на сегодняшний день. Может, он в какой-то мере и активен, ведь, как бы там ни было, но вы продержались четыре дня после ритуала, когда Билл нагло перелил практически всю вашу магию Рональду. Сложно сказать, что не дало вам отправиться к родителям в первые же сутки. Полагаю, что все же какую-то поддержку от родного камня вы получаете. – Хмм... Почему же тогда сейчас все так пренебрежительно относятся к вопросу родовой магии? Вон Рон заявил, что им и так хорошо. Он даже не интересовался, что с их камнем. Должна же иметься причина для такого отношения? – допытывался Поттер, сбрасывая одежду и укладываясь на алтарь. – Полагаю, все дело в зависти и непонимании природы происходящих процессов. Сейчас же век просвещения, где нет места ни чуду, ни вере, не подкрепленным научными выкладками, – Снейп фыркнул, а затем принялся за роспись кровью по коже, продолжив развивать свою мысль вслух: – Пренебрежение старыми традициями стало результатом пропаганды тех, у кого никогда не было доступа к подобному: то ли родство слишком дальнее, то ли камень разрушен или спит, то ли его вообще нет – это в случае с магглорожденными. Несмотря на то, что в их разбавленной крови есть соответствующий след, а проверка показывает ауру темного волшебника, они относят себя к светлым и на всех перекрестках кричат о пережитках прошлого. Добравшись до власти, такие «передовые» умы добились принятия законов, запрещающих почти любое ритуальное колдовство. Теперь лишь старые семьи, имеющие сильную защиту своих домов, еще способны сохранить мудрость предков. Все, Поттер, пора поспать, – несколько последних штрихов заставили Гарри закрыть глаза и погрузиться в колдовской живительный сон, а Снейп присел на принесенный заранее стул и принялся за чтение – оставлять кого бы то ни было в главном ритуальном зале без присутствия члена семьи было нельзя.

***

Когда время лечения на родовом камне вышло, Снейп отправился вместе с Гарри в купальню. Это был новый опыт для Поттера: во-первых, раньше во время нескольких целительных водных процедур его сопровождал Люпин, а во-вторых, Снейп вылил в бассейн какое-то зелье, отчего минеральная вода окрасилась в пурпурный цвет, что было красиво, но непривычно. – Чего вы ждете? Полезайте в воду и не тратьте мое время. Мне есть чем заняться, кроме как возиться с вами, – чуть раздраженно поторопил Снейп. – А что вы туда добавили? – Гарри за ширмой быстро сбросил одежду, которой после ритуального зала и так на нем было совсем мало, обернул свой тощий зад простыней и поспешил выполнить распоряжение. – Этот состав усилит определенные свойства воды, – буркнул Снейп и, усевшись на диван, продолжил чтение книги, принесенной с собой из ритуального зала.

***

Родовой камень Принцев действительно помог немного исправить ситуацию, в чем Северус убедился во время проверки вечером, и Поттер гораздо уверенней пошел на поправку. Теперь каждые три дня утром повторяли такую же процедуру. В остальном распорядок дня не претерпел значительных изменений, разве что Поттер стал много общаться с домовиком Крейгом, приставленным к нему Снейпом в качестве своеобразного гувернера и в некоторой степени учителя. Крейг, в отличие от ранее знакомых Гарри домовиков, носил брюки и сюртук, а его речь была правильной. Он обладал массой знаний и умений, далеких от бытовых: разбирался в зельях и гербологии, был замечательно подкован в вопросах этикета, прекрасно ориентировался в библиотеке и мог ответить на большинство вопросов о старых традициях волшебников, умел поддержать беседу и знал много забавных, но вместе с тем поучительных историй. Гарри иногда жалел, что не был знаком с этим замечательным домовиком с самого детства – тогда он не чувствовал бы себя таким неучем в магическом мире. Когда Поттеру надоедало пичкать себя новыми знаниями, он мог подолгу любоваться парком или миниатюрным водопадом возле беседки, в которой иногда проводил вечерние часы и с Люпином. Тот уже не приходил ежедневно, ссылаясь на занятость, но Гарри не обижался, прекрасно понимая друга отца – у того была своя семья, и ему хотелось побольше времени проводить с маленьким сыном. В общем перспектива остаться в огромном замке практически лишь с домовиками казалась Поттеру вполне терпимой, но порой накатывала хандра, и становилось жаль себя, по сути, никому не нужного, ведь он был последним в роду. Благо после того, как едва не распрощался с жизнью, получалось более-менее надежно контролировать эмоции, поэтому чувства оставались поверхностными и не позволяли впадать в стойкое уныние. Гарри иногда думал, что в нем что-то сломалось или наоборот – починилось, потому что он стал несколько иначе оценивать и людей, и события, и собственное отношение ко всему окружающему. Возможно, это случилось из-за потрясения, вызванного откровением Билла Уизли, спасавшего жизнь брату, или из-за потока новой информации об устройстве магического мира, но не исключено, что просто повлияла усталость, накопленная в последние два года скитаний. Однако, как бы там ни было, почти исчезло желание бездумно бросаться на баррикады, хотелось наконец-то по-настоящему разобраться, что происходит в действительности и почему Пожирателям противостоит так мало волшебников.

***

После третьего сеанса лечения на родовом камне Снейп, покинув ритуальный зал, тут же распорядился, обращаясь к Поттеру: – Идите в купальню, я скоро присоединюсь к вам, – а затем позвал домовика с намерением отправить письмо, написанное во время присмотра за процедурой, однако не стал давать ему указаний, а подождал, пока его подопечный отойдет подальше – похоже, не хотел, чтобы тот услышал, кому адресовалось послание. Гарри, уже неплохо ориентировавшийся в замке, без лишних вопросов поспешил в нужном направлении. Когда он добрался до холла, то обнаружил там Драко Малфоя, спокойно прохаживавшегося перед транспортным камином. Поттер замер на месте и уставился на него, не имея представления, чего ему ожидать от этой встречи – не такой уж и внезапной, раз он сам дал согласие на участие Малфоя-младшего в следующем ритуале, но все равно не лишенной некоторой неловкости из-за их прошлых разногласий. – Привет, – настороженно поздоровался Драко, заметив, что его пристально рассматривают. – Привет. Пришел меня развлекать? – Гарри внимательно следил за выражением лица бывшего школьного соперника и почти врага, учитывая его принадлежность к Пожирателям Смерти, но ничего свидетельствовавшего о грозящей опасности не находил. – Вроде того, – снисходительно ответил Драко. – Ладно, – Гарри глубоко вдохнул, а затем решительно подошел к Малфою и протянул ему ладонь. – Я – Гарри Поттер, – представился он, словно они впервые увиделись. Драко лишь на мгновение опешил от такого поступка, но потом криво усмехнулся на выходку Поттера и ответил на рукопожатие. – Я – Драко Малфой. Приятно возобновить знакомство. – Взаимно. Прости, тебе придется немного подождать – мне еще нужно на водные процедуры. – Я в курсе и... – фраза оборвалась на середине, потому что в холл вошел Снейп и тепло поздоровался: – Привет, Драко. Идемте, – приглашающе махнув рукой, позвал он обоих ребят и размашистым шагом пошел впереди. – Мистер Поттер, в сентябре я буду очень занят и не смогу контролировать ваши водные процедуры. Как вы уже в курсе, вам находиться в купальне в одиночку нельзя. Эльфы без магии с помощью не справятся, если вам вдруг станет хуже, а это, сами понимаете, может вам навредить, – принялся за пояснения Снейп, когда они начали спускаться по бесконечной лестнице. – Сегодня я присмотрю, чтобы вы с Драко не утопили друг друга. Постарайтесь не вспоминать прошлых разногласий – это касается обоих, – он бросил выразительный взгляд через плечо. – Мистер Поттер, Драко посещает частных учителей, поэтому он может без объяснений Темному Лорду надолго покидать Малфой-мэнор. Так что лучше бы вам найти общий язык, тогда он не только проследит за вашим выздоровлением, но иногда и скрасит вам одиночество в моем доме. Разумеется, если вас это устроит. Драко отличный окклюмент, но ради вашего спокойствия он принесет клятву, чтобы вы не опасались предательства с его стороны. – Не надо. Полагаю, он не станет подставлять вас, сэр, даже если ему и захочется выслужиться перед... – Гарри умолк, сообразив, что не следовало затрагивать тему верности Волдеморту в присутствии двух Пожирателей Смерти. – Извините, мне не стоило этого говорить. – Почему же? – в тоне Малфоя прозвучал вызов. – Драко, перестань. Мистеру Поттеру нельзя волноваться, я же предупреждал. – Да ладно тебе, Северус, я же пообещал, что не стану с ним ругаться. Поттер, можешь расспрашивать о Темном Лорде, если тебе интересно. Секретного ничего не расскажу, уж прости, но могу поделиться тем, как это – служить ему, – на удивление, заявление Драко звучало скорее дразняще, чем недовольно. – А клятву я все равно дам, несмотря на твое благородство, Поттер. Так надежнее и для меня самого. Знаешь ли, я плохо переношу боль, – намек на пытки был слишком прозрачным, чтобы не понять его, и Гарри неосознанно передернулся, на миг представив, как Волдеморт истязает Малфоя. Тем временем они добрались до купальни. На этот раз Снейп, по-видимому, решил отойти от привычной программы и не уселся с книгой на диван, а скрылся за ширмой, чтобы переодеться. – Драко, присоединишься к нам? – поинтересовался он таким тоном, что Гарри сразу догадался – это был не вопрос, а приказ. – Ты давно не принимал целительные ванны. – Не откажусь, – хмыкнул Малфой и тоже, прихватив простыню, отправился переодеваться. Вскоре они уже опустились в мраморный бассейн и устроились на ступенях. Гарри заходил в воду последним. Он старался не выдавать своего любопытства и не смотреть на Снейпа, впервые раздевшегося в его присутствии. Оказалось, тот был в довольно хорошей форме и вовсе не страдал сильной худобой, как могло бы показаться, если судить по его узкому лицу и тонким кистям рук. Голый торс Снейпа, как назло, притягивал взгляд не хуже магнита, поэтому все случившееся в следующую минуту стало результатом нескольких причин, одной из которых была невнимательность Гарри, тайком поглядывавшего на своего спасителя – ему все еще не давал покоя поцелуй, подаренный в день прихода в Принц-касл. – До чего же ты худой! Одни кости и кожа! – пораженно воскликнул Малфой. – Тебя не кормили десять лет? Замечание не осталось без внимания. Гарри в первый раз за последние недели обожгло яркими эмоциями – злость захлестнула в один миг, и он, потеряв координацию, поскользнулся и упал бы навзничь, если бы Северус моментально не среагировал и, вскочив на ноги, не подхватил его. – Драко, умолкни! – раздраженно скомандовал он и, приподняв пальцами подбородок Поттера, участливо заглянул в его распахнутые от шока глаза и, словно забыв об официальном обращении, спросил: – Ты как? Успокойся, все позади. Я предупреждал, что могут быть головокружения, поэтому и запрещал уходить одному далеко от замка. Давай... сделай глубокий вдох, и все придет в норму, – уговаривал он, прижимая Гарри к своему боку. – Уже все нормально. Спасибо, что не дали мне упасть, – Поттер скосил глаза на мраморный пол. Несмотря на уверенное заявление, его сердце колотилось в груди испуганной птицей, только вот непонятно по какой причине: от страха из-за едва не случившегося падения или от близости Снейпа. Ему были внове ощущения крепкого почти объятия, а от прикосновений голого мужского торса к коже его груди, казалось, по телу разлилась странная, но приятная слабость. – Хорошо. А теперь осторожно присядь, – Снейп, придерживая за плечи, устроил Поттера в воде. – А что это было? – подал голос Малфой, когда и пациент, и его лекарь умолкли. – Я тебя предупреждал, чтобы ты следил за языком, – довольно спокойно откликнулся Северус. – Да что я такого сказал? Поттер действительно жутко худой, – Драко покосился на Гарри, следя, как на этот раз тот отреагирует на его слова. – Полагаешь, это просто – два года скрываться от Лорда, держащего тебя на кровном поводке? – с горечью произнес Поттер. – Я не хочу сейчас об этом вспоминать. – Драко, помолчи немного. Целебная ванна не пойдет впрок, если вы не расслабитесь. Поговорите позже, – Снейп предупреждающе посмотрел на Малфоя, и тому не оставалось ничего другого, как последовать просьбе. Когда водные процедуры были закончены, Драко не удержался от комментария: – Все же в открытом бассейне мне нравится больше, в нем даже поплавать можно, не то что здесь – сидишь как в чане. – Там концентрация минералов в воде гораздо меньше, – скупо бросил Снейп, полагая, что этого достаточно для того, чтобы сделать все надлежащие выводы. – О каком бассейне речь? Я не видел ничего такого возле замка, – Гарри подключился к разговору, желая показать, что он уже забыл о грубом замечании Драко по поводу его худобы. – Это за восточным крылом, вы туда еще не ходили, – сообщил Снейп, появляясь из-за ширмы – он был по-прежнему облачен в темные одежды, закрывавшие его от подбородка до пят. Но Поттер поймал себя на мысли, что теперь в курсе, что тот прячет под слоями ткани. Это знание, как ни странно, казалось очень важным, и Гарри даже чувствовал легкое недовольство тем, что и Малфой тоже видел Снейпа в купальне. – Драко, еще раз повторю: следи за языком. Я понимаю, что ты ничего дурного не имел в виду. Но мистер Поттер страдает от физического и магического истощения, так что просьба не волновать его – не пустой звук. Это нужно не для того, чтобы уберечь его ранимую натуру от правды. Всплеск эмоций может существенно навредить ему и если и не убить, то значительно затормозить выздоровление, – Снейп не стеснялся присутствия своего пациента, потому что и ему он постоянно повторял эти же наставления. – Хорошо. Поттер, ты говори, если я затрону неприятный для тебя момент, – Драко выглядел так, словно его отчитали за плохое поведение при свидетелях. – Все нормально. Я просто поскользнулся. Ты не виноват в моей неуклюжести. Больше не будем об этом, – Гарри поспешил подвести черту под инцидентом. Следующие пару часов Поттер и Малфой провели, прощупывая почву на предмет интересующих их тем для непринужденного разговора. Они осторожно ходили по полю общения, не вдаваясь в детали того или иного вопроса, не высказывая своих категоричных мнений на определенный счет, но чутко отмечая все, что может привести к осложнениям в их и без того непростых отношениях. Гарри отлично осознавал, что компания Малфоя все же лучше, чем полное одиночество, раз уж Снейп настаивал на том, чтобы он оставался в Принц-касле. А Драко не хотел подводить отца, пригласившего поучаствовать в проведении одного из сложнейших ритуалов, что давало возможность получить весьма солидный практический опыт, а это дорогого стоило. Да к тому же еще с первого курса в Хогвартсе он мечтал подружиться с Поттером, но под ногами все время путался Уизли, так что теперь Драко не желал потерять свой шанс воплотить детские мечты в реальность. Как бы там ни было, но в итоге Поттер и Малфой расстались относительно довольные друг другом.