My black rose.

Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Гарри Поттер (кроссовер)
Джен
R
Закончен
646
ErelinMM автор
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Пэйринг и персонажи:
Размер:
Макси, 220 страниц, 22 части
Метки:
AU AU: Другое детство Аристократия Взросление Волшебники / Волшебницы Доверие Драма Забота / Поддержка Моральные дилеммы ОЖП ОМП ООС Отклонения от канона Повествование от нескольких лиц Попаданцы: В чужом теле Попаданчество Преканон Психология Разговоры Сводные родственники Семейные тайны Серая мораль Смерть второстепенных персонажей Счастливый финал Темы этики и морали Упоминания убийств Школьные годы Тома Реддла Элементы гета Элементы слэша Спойлеры...
Описание:
Однажды я проснулась и осознала, что могу изменить мир.
Спросите почему?
Потому что я проснулась в гребаном Лондоне, в 1931 году. Я стала Розамунд Ричардсон, молодой вдовой с неплохим наследством.
Спросите, что тут такого?
А то, что это не просто Лондон, это волшебный, мать его, мир Гарри Поттера, в который я перенеслась из XXI века.
И как я собираюсь изменить мир?
Я возьму из приюта самого страшного волшебника в истории и попробую перевоспитать его... Тома Марволо Реддла.
Посвящение:
Всем, кто считает, что у Волан де Морта могла быть другая жизнь.
Примечания автора:
Обложка Фанфика: https://sun4-10.userapi.com/ODi0QBALzVwffSu51jSp6Ttn7yP8f0p3LDW5OA/gHN12LJ3p9Q.jpg

Образ Розамунд в разном возрасте: https://sun9-22.userapi.com/Y5byF1FEpXhaOFkONY76TsVoDiitwqUixUPRyg/DLDvNq5KdiI.jpg

Образ Тома Реддла в разном возрасте: https://sun4-17.userapi.com/ziy4tdojVPmKfyBhsgr9du2VBdy-RyiqgEXmBg/QKv6hqqH5Vc.jpg
Публикация на других ресурсах:
Разрешено только в виде ссылки
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Содержание

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