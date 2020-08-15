My black rose.

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Однажды я проснулась и осознала, что могу изменить мир.

Спросите почему?

Потому что я проснулась в гребаном Лондоне, в 1931 году. Я стала Розамунд Ричардсон, молодой вдовой с неплохим наследством.

Спросите, что тут такого?

А то, что это не просто Лондон, это волшебный, мать его, мир Гарри Поттера, в который я перенеслась из XXI века.

И как я собираюсь изменить мир?

Я возьму из приюта самого страшного волшебника в истории и попробую перевоспитать его... Тома Марволо Реддла.