Маятник качнется, все опять начнется...

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Если видите ошибки, исправляйте буду рад.

Надеюсь Вам понравится!



работа в популярном: на 09.03.2015

№15 в жанре «Гет»

№24 в жанре «Мифические существа»



робота в популярном на 17.11.2016

№8 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»

№18 в топе «Смешанная по жанру AU»

№35 в топе «Смешанная по всем жанрам»



работа в популярном: на 10.03.2017

№7 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»

№8 в топе «Смешанная по жанру AU»

№15 в топе «Смешанная по всем жанрам»



работа в популярном: на 08.05.2017

№2 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»

№6 в топе «Смешанная по жанру AU»

№10 в топе «Смешанная по всем жанрам»



работа в популярном на: 26.08.2017

№2 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»

№3 в топе «Смешанная по жанру AU»

№7 в топе «Смешанная по всем жанрам»



Уррррррррррра!!! 19.04.2017 - 900 "+"

Сегодня просто День Радости! 20.06.2017 - "1000" Плюсиков!

07.09.2017 - 1100"+" - Люди, спасибо огромное!!!

22.06.2018 - 1500"+" - ещё одна моя мечта сбылась!!! Спасибо!

02.07.2018 - 1515"+" - красивая циферка для меня.

11.01.2019 - 1700"+" - люди я вас люблю!!)

23.03.2019 - 1800"+" - Спасибо огромное!!!

17.05.2019 - 1900"+" - Вы нечто))Спасибо)

18.06.2019 - 1919"+" - красивая циферка)

12.09.2019 - 2000"+" - это праздник!!! Спасибо огромное!))

22.11.2019 - 2121"+" - Красивости для меня)

28.09.2020 - 2500"+" - ДА!!! Ура!! Спасибо!!!!