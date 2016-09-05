Маятник качнется, все опять начнется...

Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Гарри Поттер (кроссовер)
Смешанная направленность
R
В процессе
2598
автор
Просто_Лень бета
Пэйринг и персонажи:
Размер:
планируется Макси, написано 393 страницы, 39 частей
Метки:
AU Underage Вымышленные существа Насилие ОМП Смерть основных персонажей Элементы гета Элементы слэша Спойлеры...
Описание:
Никогда не злите судьбу и не пытайтесь перекроить мир под себя. Вдруг он решит ответить вам взаимностью?
Герою дают второй шанс. И будьте уверены, он использует его на все сто процентов!
Посвящение:
Неподражаемым авторам, которые привили мне любовь к этому Миру. TsissiBlack, Сехмет, darketo31, Боевой Ангел Арина Язвочкина. Спасибо вам!
Примечания автора:
Если видите ошибки, исправляйте буду рад.
Надеюсь Вам понравится!

работа в популярном: на 09.03.2015
№15 в жанре «Гет»
№24 в жанре «Мифические существа»

робота в популярном на 17.11.2016
№8 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»
№18 в топе «Смешанная по жанру AU»
№35 в топе «Смешанная по всем жанрам»

работа в популярном: на 10.03.2017
№7 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»
№8 в топе «Смешанная по жанру AU»
№15 в топе «Смешанная по всем жанрам»

работа в популярном: на 08.05.2017
№2 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»
№6 в топе «Смешанная по жанру AU»
№10 в топе «Смешанная по всем жанрам»

работа в популярном на: 26.08.2017
№2 в топе «Смешанная по жанру Мифические существа»
№3 в топе «Смешанная по жанру AU»
№7 в топе «Смешанная по всем жанрам»

Уррррррррррра!!! 19.04.2017 - 900 "+"
Сегодня просто День Радости! 20.06.2017 - "1000" Плюсиков!
07.09.2017 - 1100"+" - Люди, спасибо огромное!!!
22.06.2018 - 1500"+" - ещё одна моя мечта сбылась!!! Спасибо!
02.07.2018 - 1515"+" - красивая циферка для меня.
11.01.2019 - 1700"+" - люди я вас люблю!!)
23.03.2019 - 1800"+" - Спасибо огромное!!!
17.05.2019 - 1900"+" - Вы нечто))Спасибо)
18.06.2019 - 1919"+" - красивая циферка)
12.09.2019 - 2000"+" - это праздник!!! Спасибо огромное!))
22.11.2019 - 2121"+" - Красивости для меня)
28.09.2020 - 2500"+" - ДА!!! Ура!! Спасибо!!!!
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
Награды от читателей:
2598 Нравится 1097 Отзывы 1627 В сборник Скачать
Начать читать

Содержание

© 2009-2020 Книга Фанфиков
support@ficbook.net
Способы оплаты